Cum traduci un document întreg cu AI, fără să copiezi fiecare paragraf separat

Google Traducere poate procesa documentul dintr-o singură operațiune

Pe computer, deschide Google Traducere în browser și selectează Documente. De aici poți alege limba originală și limba în care vrei să fie făcută traducerea. Dacă nu știi sigur limba documentului, poți folosi opțiunea Detectați limba.

Apasă apoi Răsfoiți pe computer și selectează documentul. Google acceptă, în prezent, fișiere .docx, .pdf, .pptx și .xlsx, cu o limită de 10 MB, iar documentele PDF trebuie să aibă cel mult 300 de pagini. Traducerea documentelor nu este disponibilă pe ecrane mici sau pe telefoane.

După încărcare, serviciul procesează documentul și îți oferă opțiunea de a vedea rezultatul sau de a descărca traducerea, în funcție de formatul fișierului. Astfel, nu mai este nevoie să selectezi manual fiecare pagină.

Este bine de știut că traducerea automată nu înseamnă că textul este automat perfect. Pentru documente juridice, medicale, tehnice sau materiale care urmează să fie publicate, este recomandată verificarea rezultatului, mai ales în cazul termenilor de specialitate, al numelor proprii și al frazelor care depind mult de context.

Poți folosi și AI conversațional pentru documente

O altă variantă este încărcarea documentului într-un instrument AI care acceptă fișiere. De exemplu, ChatGPT poate lucra cu documente încărcate în conversație și poate transforma sau analiza conținutul lor.

Aici avantajul nu este doar traducerea propriu-zisă. Poți cere ca traducerea să păstreze tonul original, să folosească terminologia specifică domeniului sau să fie adaptată pentru un anumit tip de text. Pentru un document lung, este util să precizezi clar limba în care vrei traducerea și să ceri păstrarea structurii, titlurilor și ordinii informațiilor.

Totuși, pentru documente cu multe pagini, este important să verifici dacă serviciul folosit poate procesa întregul fișier și dacă păstrează formatul în forma dorită. Uneori, traducerea textului este corectă, dar aspectul documentului trebuie ajustat ulterior.