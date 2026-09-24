Ai o tastă Copilot pe tastatură? O poți transforma în shortcut pentru orice aplicație

Cum schimbi funcția tastei Copilot din Windows

Cea mai simplă variantă este să deschizi Settings în Windows și să mergi la Bluetooth & devices > Keyboard. Acolo ar trebui să apară opțiunea Customize the Copilot key on your keyboard, de unde poți modifica funcția butonului.

Windows oferă, în acest caz, o posibilitate destul de simplă: poți transforma tasta Copilot într-o comandă pentru Search. După alegerea acestei opțiuni, apăsarea tastei va deschide caseta de căutare pe care o poți accesa și din bara de activități.

Mai există și opțiunea Custom. În funcție de configurația sistemului, Windows poate afișa Microsoft 365 Copilot și Copilot ca aplicații disponibile pentru această comandă. Dacă vrei să legi tasta de o aplicație care nu apare în această listă, ai nevoie de PowerToys.

PowerToys transformă tasta într-un shortcut pentru orice aplicație

Microsoft PowerToys poate fi instalat din Microsoft Store. După instalare, deschide colecția de instrumente și intră în Keyboard Manager, apoi apasă Open Settings.

Activează opțiunile Keyboard Manager și Try the new editor, după care apasă Open Editor. În fereastra care apare, selectează Add New Remapping și apasă în câmpul liber din secțiunea Trigger.

Acum apasă tasta Copilot de pe tastatură. În Keyboard Manager, aceasta va fi identificată ca o combinație de taste, Shift + Windows + F23. Acest lucru îi permite lui PowerToys să trateze butonul ca pe o comandă rapidă pe care o poți remapa.

În partea dreaptă, deschide meniul Action și selectează Open App. Apoi apasă pictograma folderului de la Program Path și caută fișierul EXE al aplicației pe care vrei să o lansezi cu tasta Copilot. Poți lăsa celelalte setări neschimbate.