Ai o tastă Copilot pe tastatură? O poți transforma în shortcut pentru orice aplicație
Tot mai multe tastaturi pentru PC-uri cu Windows au o tastă dedicată Copilot, creată pentru a deschide rapid asistentul AI de la Microsoft. Dacă nu folosești Copilot, însă, tasta poate părea mai degrabă un buton în plus. Windows îți permite să-i schimbi funcția, iar cu PowerToys poți merge mai departe și să o transformi într-o scurtătură pentru aproape orice aplicație.
Schimbarea de bază se face direct din setările Windows și nu necesită instalarea niciunui program suplimentar. Dacă vrei să deschizi o aplicație anume cu tasta Copilot, ai nevoie de Microsoft PowerToys și de instrumentul Keyboard Manager.
Cum schimbi funcția tastei Copilot din Windows
Cea mai simplă variantă este să deschizi Settings în Windows și să mergi la Bluetooth & devices > Keyboard. Acolo ar trebui să apară opțiunea Customize the Copilot key on your keyboard, de unde poți modifica funcția butonului.
Windows oferă, în acest caz, o posibilitate destul de simplă: poți transforma tasta Copilot într-o comandă pentru Search. După alegerea acestei opțiuni, apăsarea tastei va deschide caseta de căutare pe care o poți accesa și din bara de activități.
Mai există și opțiunea Custom. În funcție de configurația sistemului, Windows poate afișa Microsoft 365 Copilot și Copilot ca aplicații disponibile pentru această comandă. Dacă vrei să legi tasta de o aplicație care nu apare în această listă, ai nevoie de PowerToys.
PowerToys transformă tasta într-un shortcut pentru orice aplicație
Microsoft PowerToys poate fi instalat din Microsoft Store. După instalare, deschide colecția de instrumente și intră în Keyboard Manager, apoi apasă Open Settings.
Activează opțiunile Keyboard Manager și Try the new editor, după care apasă Open Editor. În fereastra care apare, selectează Add New Remapping și apasă în câmpul liber din secțiunea Trigger.
Acum apasă tasta Copilot de pe tastatură. În Keyboard Manager, aceasta va fi identificată ca o combinație de taste, Shift + Windows + F23. Acest lucru îi permite lui PowerToys să trateze butonul ca pe o comandă rapidă pe care o poți remapa.
În partea dreaptă, deschide meniul Action și selectează Open App. Apoi apasă pictograma folderului de la Program Path și caută fișierul EXE al aplicației pe care vrei să o lansezi cu tasta Copilot. Poți lăsa celelalte setări neschimbate.
Apăsarea tastei poate deschide imediat aplicația aleasă
La final, apasă Save, iar noua asociere intră imediat în funcțiune. De aici înainte, tasta Copilot va lansa aplicația pe care ai ales-o în PowerToys, în loc să deschidă funcția configurată inițial de Windows.
Noua asociere făcută în Keyboard Manager are prioritate față de alegerea făcută în setările Windows. Astfel, chiar dacă în Windows ai setat tasta pentru Search sau Copilot, remaparea din PowerToys va fi cea utilizată.
Asta poate fi utilă mai ales dacă ai o aplicație pe care o deschizi foarte des și vrei să-i dedici un buton fizic. Poți folosi tasta pentru un program de editare, browser sau orice altă aplicație care are un fișier EXE pe care PowerToys îl poate identifica.
Cum revii la setarea inițială
Dacă te răzgândești și vrei să elimini asocierea făcută în PowerToys, deschide din nou Keyboard Manager. În lista cu remapări vei găsi rândul în care este afișată comanda pentru tasta Copilot.
Apasă cele trei puncte din partea dreaptă a rândului, alege Delete și confirmă solicitarea de securitate. Remaparea va fi eliminată, iar tasta poate fi configurată din nou folosind opțiunile disponibile în Windows.
În acest fel, butonul Copilot nu trebuie să rămână blocat pe funcția pentru care a fost creat. Dacă nu ai nevoie de asistentul Microsoft, îl poți transforma într-un shortcut pe care chiar îl folosești.