Cât câștigă un primar în România în 2026. Salariile din București, marile orașe și localitățile mici

OUG 7/2026 prevede, pentru o parte a administrației centrale, reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal față de nivelul de referință din 2025, cu anumite excepții. Instituțiile pot ajunge la această țintă inclusiv prin reducerea numărului de posturi finanțate, disponibilizări sau diminuarea unor sporuri. Implementarea măsurilor pentru atingerea obiectivului se face în perioada 1 iulie-31 decembrie 2026.

În administrația locală există, de asemenea, măsuri pentru reducerea cheltuielilor de personal și a numărului de posturi.

Tocmai de aceea, într-un moment în care contribuabilii sunt interesați nu doar de creșterea veniturilor statului, ci și de economiile făcute de acesta, nivelul salariilor din administrația locală rămâne un subiect sensibil.

Primarii marilor orașe ajung la venituri de aproximativ 20.000 de lei

Funcția de primar se află în partea superioară a grilei de remunerare din administrația publică locală, iar veniturile diferă în funcție de rangul localității și de alte elemente prevăzute de legislație.

În București, sumele au ajuns în ultimii ani în jurul pragului de 20.000 de lei net lunar. În ianuarie 2025, Nicușor Dan declara, în perioada în care era primar general al Capitalei, că primea aproximativ 21.000 de lei net pe lună.

Actualul primar general, Ciprian Ciucu, a vorbit la rândul său despre un venit de aproximativ 19.000 de lei lunar.

„Asta înseamnă undeva mai puțin de 4.000 de euro”, declara acesta.

Ciucu susținea însă că nivelul salariului trebuie privit și în raport cu responsabilitatea funcției și respingea ideea că ocuparea unei poziții de primar conduce automat la îmbogățire.