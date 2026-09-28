EA SPORTS FC 27 s-a lansat oficial. Noul joc de fotbal aduce un mod social și schimbări importante
EA SPORTS FC 27 este disponibil începând de astăzi, 25 septembrie 2026, iar noul joc de fotbal vine cu mai multe schimbări pentru cei care vor să joace singuri, alături de prieteni sau online. Cea mai importantă noutate este The Grounds, un spațiu social virtual construit în jurul fotbalului, unde jucătorii pot trece de la meciuri rapide la competiții și activități alături de prieteni.
EA Sports spune că noua ediție a fost dezvoltată și pe baza feedbackului primit din partea comunității. Pe lângă The Grounds, FC 27 aduce modificări pentru Career Mode și Football Ultimate Team, dar și schimbări la nivelul gameplay-ului. Pentru cei care vor să încerce jocul fără să cumpere versiunea completă, compania lansează și FC 27 Lite, o variantă gratuită cu o selecție de moduri.
The Grounds, noul spațiu social din EA SPORTS FC 27
The Grounds este una dintre principalele noutăți ale ediției din acest an. Spațiul este gândit ca un loc în care jucătorii pot interacționa și pot juca fotbal în mai multe formate, de la meciuri amicale rapide, numite Kickabouts, și dueluri 1v1 până la formarea unei echipe împreună cu prietenii în Clubs.
Pe lângă meciuri, jucătorii pot să-și dezvolte abilitățile, să interacționeze cu mentori din lumea fotbalului și să-și personalizeze experiența atât pe teren, cât și în afara acestuia. The Grounds este disponibil exclusiv pe PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC și Nintendo Switch 2.
Career Mode primește la rândul său o serie de modificări. Piața de transferuri a fost reconstruită, iar cluburile pot participa la licitații active și pot folosi valori ale jucătorilor optimizate prin TransferRoom. Sunt introduse și noi posibilități de negociere, inclusiv clauze de performanță și de răscumpărare.
O altă schimbare este reprezentată de Dynamic OVRs, prin care forma, moralul și condiția fizică ale jucătorilor influențează evoluția acestora. Managerii pot, de asemenea, să creeze și să distribuie scenarii personalizate printr-un portal web și să descopere provocări Manager Live Creator realizate de comunitate.
Football Ultimate Team și gameplay-ul au primit schimbări
Football Ultimate Team primește FUT Gallery, un spațiu în care jucătorii pot construi colecții tematice folosind cartonașe ale unor fotbaliști din trecut și prezent. Nivelul galeriei poate crește prin completarea colecțiilor, iar acest lucru deblochează recompense și contribuie la identitatea echipei.
FC 27 introduce și versiuni holografice, precum și cartonașe speciale Hall of FUT. Schimburile prin SBC au fost simplificate, iar jocul include noi evenimente live de tip Single Player.
La nivelul gameplay-ului, EA promite un control mai bun și o experiență mai fluidă. Printre modificări se numără cornerele dinamice, poziționarea ofensivă îmbunătățită și un sistem defensiv orientat mai mult spre deciziile luate de jucător, calibrat inclusiv pentru meciurile competitive. Compania spune că mai multe dintre schimbări au fost realizate pornind de la solicitările comunității.
EA SPORTS FC 27 păstrează și componenta de autenticitate pentru care este cunoscută seria. Jocul include peste 21.000 de fotbaliști, mai mult de 800 de cluburi și echipe naționale, 140 de stadioane și peste 35 de ligi. EA spune că experiența este susținută de parteneriate cu peste 300 de organizații și parteneri din fotbal.
FC 27 Lite poate fi descărcat gratuit
Pentru cei care nu vor să cumpere de la început versiunea completă, EA SPORTS FC 27 Lite oferă o variantă gratuită de intrare în joc. Aceasta include o selecție de moduri și conținut din experiența completă, fiind destinată atât celor care abia încep să joace, cât și celor care vor să-și exerseze abilitățile.
La lansare, FC 27 Lite oferă acces la Kick-Off, Learn to Play, Online Friendlies și Online Seasons. Este necesară o conexiune permanentă la internet și un cont EA, iar conținutul și modurile disponibile în versiunea Lite pot fi modificate în timp.
Cei care decid ulterior să treacă la versiunea completă pot face acest lucru pe PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, EA app, Steam și Epic Games Store.
EA SPORTS FC 27 este disponibil pe mai multe platforme
EA SPORTS FC 27 poate fi jucat începând din 25 septembrie pe PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch și Nintendo Switch 2.
Membrii EA Play au la dispoziție o perioadă de testare de 10 ore pentru noul joc. Progresul acumulat în timpul perioadei de probă este transferat în versiunea completă, astfel încât sezonul poate continua din punctul în care a fost lăsat. Abonamentul oferă, de asemenea, o reducere de 10% la achizițiile digitale EA, inclusiv pentru jocul complet și FC Points, în condițiile serviciului.
Noul joc vine și cu o coloană sonoră care continuă tradiția seriei de a combina artiști cunoscuți cu nume emergente. EA SPORTS FC 27 include 120 de piese provenite din 36 de țări, iar coloana sonoră poate fi ascultată și pe Spotify.
EA SPORTS FC 27 este disponibil acum la nivel mondial, iar The Grounds, noile opțiuni din Career Mode și Football Ultimate Team, alături de schimbările de gameplay, reprezintă principalele elemente prin care compania încearcă să extindă experiența din acest sezon.