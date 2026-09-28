EA SPORTS FC 27 s-a lansat oficial. Noul joc de fotbal aduce un mod social și schimbări importante

The Grounds, noul spațiu social din EA SPORTS FC 27

The Grounds este una dintre principalele noutăți ale ediției din acest an. Spațiul este gândit ca un loc în care jucătorii pot interacționa și pot juca fotbal în mai multe formate, de la meciuri amicale rapide, numite Kickabouts, și dueluri 1v1 până la formarea unei echipe împreună cu prietenii în Clubs.

Pe lângă meciuri, jucătorii pot să-și dezvolte abilitățile, să interacționeze cu mentori din lumea fotbalului și să-și personalizeze experiența atât pe teren, cât și în afara acestuia. The Grounds este disponibil exclusiv pe PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC și Nintendo Switch 2.

Career Mode primește la rândul său o serie de modificări. Piața de transferuri a fost reconstruită, iar cluburile pot participa la licitații active și pot folosi valori ale jucătorilor optimizate prin TransferRoom. Sunt introduse și noi posibilități de negociere, inclusiv clauze de performanță și de răscumpărare.

O altă schimbare este reprezentată de Dynamic OVRs, prin care forma, moralul și condiția fizică ale jucătorilor influențează evoluția acestora. Managerii pot, de asemenea, să creeze și să distribuie scenarii personalizate printr-un portal web și să descopere provocări Manager Live Creator realizate de comunitate.

Football Ultimate Team și gameplay-ul au primit schimbări

Football Ultimate Team primește FUT Gallery, un spațiu în care jucătorii pot construi colecții tematice folosind cartonașe ale unor fotbaliști din trecut și prezent. Nivelul galeriei poate crește prin completarea colecțiilor, iar acest lucru deblochează recompense și contribuie la identitatea echipei.

FC 27 introduce și versiuni holografice, precum și cartonașe speciale Hall of FUT. Schimburile prin SBC au fost simplificate, iar jocul include noi evenimente live de tip Single Player.

La nivelul gameplay-ului, EA promite un control mai bun și o experiență mai fluidă. Printre modificări se numără cornerele dinamice, poziționarea ofensivă îmbunătățită și un sistem defensiv orientat mai mult spre deciziile luate de jucător, calibrat inclusiv pentru meciurile competitive. Compania spune că mai multe dintre schimbări au fost realizate pornind de la solicitările comunității.