Microsoft renunță la autentificarea prin SMS și apeluri: AI-ul le face prea ușor de compromis

Microsoft spune că SMS-ul nu mai oferă protecția necesară

Compania susține că metodele tradiționale de autentificare nu mai fac față amenințărilor actuale. Atacatorii pot crea pagini false de autentificare foarte convingătoare, pot intercepta coduri de verificare sau pot convinge utilizatorii să le ofere singuri accesul la cont.

Din acest motiv, Microsoft va transforma passkeys în metoda standard de autentificare pentru Microsoft Entra. Potrivit companiei, acestea oferă o protecție mai bună împotriva tentativelor de phishing, deoarece nu folosesc parole sau coduri care pot fi furate.

De altfel, direcția nu este una nouă. Microsoft promovează autentificarea fără parole de mai mulți ani și a început deja să elimine codurile SMS pentru conturile personale Microsoft.

Ce sunt passkeys și de ce sunt considerate mai sigure

Passkeys folosesc criptografie cu chei publice și private. Cheia privată rămâne stocată exclusiv pe dispozitivul utilizatorului și nu este transmisă niciodată către servere sau site-uri, ceea ce face aproape imposibilă interceptarea ei prin metode clasice de phishing.

Microsoft Entra va suporta două variante:

passkeys sincronizate, care se salvează în servicii precum iCloud Keychain sau Google Password Manager și pot fi utilizate pe mai multe dispozitive;

passkeys asociate unui singur dispozitiv, precum Windows Hello for Business, cheile fizice FIDO2 sau aplicația Microsoft Authenticator.

Pentru administratorii IT și organizațiile cu cerințe stricte de securitate, Microsoft recomandă utilizarea cheilor hardware FIDO2, în timp ce pentru majoritatea angajaților sunt suficiente passkeys sincronizate.

Calendarul schimbării începe din această toamnă

Procesul de migrare va avea loc în mai multe etape. Din 1 septembrie 2026, utilizatorii Microsoft Entra vor fi invitați să își configureze o passkey la următoarea autentificare cu verificare în doi pași.