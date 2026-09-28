Furtul sesiunii active: cum intră atacatorii în cont fără să-ți afle parola și fără să spargă autentificarea în doi pași?

Sesiunea activă este dovada că autentificarea a avut deja loc

Într-o conectare obișnuită, serviciul verifică parola, al doilea factor și eventual starea dispozitivului. După succes, emite elemente care mențin sesiunea. Unele sunt valabile doar pentru o perioadă scurtă, altele pot contribui la reînnoirea accesului fără o autentificare completă. Browserul le trimite automat către domeniul potrivit la cererile următoare. Utilizatorul vede doar faptul că rămâne conectat, fără să observe schimbul continuu de dovezi dintre browser și server.

Aceste elemente nu sunt parole în sensul clasic, dar pot funcționa temporar ca un drept de acces. Serverul nu are nevoie să întrebe din nou cine ești dacă primește un jeton valid emis anterior. Din acest motiv, un atacator care îl copiază poate încerca să îl redea din alt mediu. Unele servicii observă diferența de adresă IP, locație, browser sau dispozitiv și cer o nouă verificare. Altele acceptă sesiunea până la expirare ori revocare, mai ales dacă schimbarea nu pare suficient de neobișnuită.

Nu toate cookie-urile au aceeași valoare și nu orice fișier extras din browser permite preluarea contului. Multe informații sunt limitate la preferințe sau funcții fără legătură cu autentificarea. Țintele importante sunt jetoanele și cookie-urile care reprezintă identitatea deja validată. De aceea, afirmația că un atacator a furat cookie-uri trebuie analizată tehnic, nu interpretată automat ca acces total. Riscul depinde de serviciu, durată, drepturile contului și măsurile de protecție asociate sesiunii.

Platformele folosesc mai multe tipuri de jetoane, cu roluri și durate diferite. Un jeton de acces poate autoriza o cerere către o anumită resursă, iar un mecanism de reîmprospătare poate obține acces nou fără repetarea completă a conectării. Unele dovezi sunt destinate unei aplicații precise și nu funcționează în altă parte. Din acest motiv, remedierea trebuie să urmeze tipul de sesiune compromis, nu o rețetă generică. Administratorul verifică ce a fost emis, pentru ce serviciu, cât timp rămâne valabil și ce eveniment îl revocă în mod real.

Jetonul poate fi furat din browser, din dispozitiv sau din fluxul de conectare

O cale frecventă este programul specializat în furtul de informații. Acesta caută date păstrate de browsere, profiluri, portofele digitale și aplicații de autentificare. Poate ajunge pe calculator printr-un atașament, un program piratat, o extensie falsă sau o actualizare malițioasă. Dacă dispozitivul este compromis în timp ce utilizatorul lucrează, atacatorul poate obține nu doar parole salvate, ci și sesiuni deja active. Închiderea browserului nu garantează că datele extrase au devenit inutile.

Extensiile de browser reprezintă o altă suprafață de atac. Un produs care poate citi și modifica datele de pe site-urile vizitate ajunge foarte aproape de aplicațiile în care angajatul este autentificat. Modelul de securitate al browserului limitează accesul, dar permisiunile largi, o vulnerabilitate sau o actualizare compromisă pot expune conținut și informații despre sesiune. Riscul crește când profilul de serviciu conține extensii instalate pentru uz personal, testate superficial sau abandonate de dezvoltator.

Există și atacul intermediar, în care victima este atrasă pe o pagină ce transmite în timp real autentificarea către serviciul real. Utilizatorul introduce parola și confirmă MFA, iar atacatorul captează jetonul emis la final. Pagina falsă nu încearcă doar să păstreze datele pentru mai târziu, ci participă la sesiunea curentă. Odată obținută dovada de acces, infractorul o poate folosi rapid înainte ca victima sau platforma să observe. Metodele rezistente la phishing reduc eficiența acestui scenariu deoarece leagă autentificarea de domeniul real.