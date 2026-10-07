Locul aproape necunoscut de majoritatea românilor, dar important pentru radarele NATO. De ce apare pe harta militară a țării

Prezența militară aliată de aici este documentată în comunicatele Statului Major al Apărării din Spania. Detașamentul aerian tactic „Tigru” operează radarul AN/TPS-43M, un sistem destinat supravegherii și avertizării aeriene.

Potrivit unui comunicat oficial publicat pe 18 martie 2026, radarul depășise atunci 26.000 de ore de serviciu. Documentul confirmă dislocarea sistemului la Schitu din octombrie 2022 și integrarea sa în apărarea aeriană și antirachetă a NATO.

În martie a avut loc și transferul misiunii către al unsprezecelea contingent spaniol. Rotațiile de personal asigură continuarea activității detașamentului și întreținerea echipamentului.

Ce face radarul și unde ajung informațiile sale

Rolul unui radar de supraveghere este să detecteze și să urmărească obiectele din spațiul aerian, furnizând informații pentru evaluarea situației. Datele sale contribuie la imaginea aeriană folosită de structurile de comandă și control.

În cazul detașamentului „Tigru”, integrarea informațiilor este descrisă într-un comunicat al autorităților militare spaniole. Datele radarului sunt introduse în sistemul de apărare aeriană al NATO prin Centrul de Control și Raportare „Crystal” din București.

Supravegherea reprezintă o componentă a unui mecanism mai larg. Detectarea unei aeronave, identificarea ei și eventuala intervenție presupun folosirea mai multor mijloace și luarea unor decizii de către structurile responsabile.

NATO explică în politica sa de apărare aeriană și antirachetă că resursele naționale și aliate funcționează într-o structură comună de comandă și control. Aceasta permite folosirea coordonată a senzorilor, aviației și sistemelor de apărare.