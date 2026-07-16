Cum creezi parole imposibil de spart. Greșelile pe care aproape toată lumea le face fără să își dea seama VIDEO

Vestea bună este că nu ai nevoie de cunoștințe avansate de securitate pentru a crea parole extrem de greu de spart. De cele mai multe ori, câteva obiceiuri simple sunt suficiente pentru a transforma o parolă banală într-una pe care atacatorii nu o pot ghici nici măcar cu ajutorul programelor automate.

Lungimea contează mai mult decât combinațiile complicate

Mulți cred că o parolă este sigură doar dacă arată imposibil de citit. În realitate, lungimea este unul dintre cei mai importanți factori. O parolă de 16 sau chiar 20 de caractere este, în general, mult mai greu de spart decât una scurtă plină de simboluri.

O metodă simplă este să alegi o expresie formată din mai multe cuvinte fără legătură între ele și să adaugi câteva cifre sau caractere speciale. O astfel de combinație este mai ușor de memorat pentru tine, dar extrem de dificil de ghicit de un program care încearcă milioane de variante pe secundă.

Nu recicla aceeași parolă pe toate site-urile

Este poate cea mai răspândită greșeală. Dacă folosești aceeași parolă pentru Facebook, Gmail, magazine online și aplicația băncii, nu trebuie ca toate serviciile să fie atacate. Este suficient ca unul singur să sufere o breșă de securitate.

În multe cazuri, datele furate ajung pe internet, iar atacatorii încearcă automat aceeași adresă de e-mail și aceeași parolă pe sute de alte platforme. Procesul durează doar câteva secunde. De aceea, fiecare cont important ar trebui să aibă propria parolă.

Managerul de parole nu este un moft

Dacă ideea de a memora zeci de parole diferite pare imposibilă, nu trebuie să le ții minte pe toate. Managerii de parole fac exact acest lucru. Ei generează automat parole lungi, complet aleatorii și le păstrează criptate. Tu trebuie să reții doar parola principală care îți oferă acces la toate celelalte.

În plus, multe telefoane și browsere moderne includ deja astfel de funcții, fără să fie nevoie să instalezi aplicații suplimentare.