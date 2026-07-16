Cum creezi parole imposibil de spart. Greșelile pe care aproape toată lumea le face fără să își dea seama VIDEO
Există un moment pe care aproape toți îl cunoaștem. Îți faci un cont nou, apare câmpul pentru parolă și, din grabă, scrii ceva ce știi că vei ține minte. Poate numele animalului de companie, anul în care te-ai născut sau aceeași combinație pe care o folosești de ani întregi la zeci de site-uri.
Pare o alegere practică. Până în ziua în care unul dintre acele conturi este compromis. Din acel moment, aceeași parolă poate deveni cheia către e-mail, rețele sociale, conturi bancare sau magazine online.
Vestea bună este că nu ai nevoie de cunoștințe avansate de securitate pentru a crea parole extrem de greu de spart. De cele mai multe ori, câteva obiceiuri simple sunt suficiente pentru a transforma o parolă banală într-una pe care atacatorii nu o pot ghici nici măcar cu ajutorul programelor automate.
Lungimea contează mai mult decât combinațiile complicate
Mulți cred că o parolă este sigură doar dacă arată imposibil de citit. În realitate, lungimea este unul dintre cei mai importanți factori. O parolă de 16 sau chiar 20 de caractere este, în general, mult mai greu de spart decât una scurtă plină de simboluri.
O metodă simplă este să alegi o expresie formată din mai multe cuvinte fără legătură între ele și să adaugi câteva cifre sau caractere speciale. O astfel de combinație este mai ușor de memorat pentru tine, dar extrem de dificil de ghicit de un program care încearcă milioane de variante pe secundă.
Nu recicla aceeași parolă pe toate site-urile
Este poate cea mai răspândită greșeală. Dacă folosești aceeași parolă pentru Facebook, Gmail, magazine online și aplicația băncii, nu trebuie ca toate serviciile să fie atacate. Este suficient ca unul singur să sufere o breșă de securitate.
În multe cazuri, datele furate ajung pe internet, iar atacatorii încearcă automat aceeași adresă de e-mail și aceeași parolă pe sute de alte platforme. Procesul durează doar câteva secunde. De aceea, fiecare cont important ar trebui să aibă propria parolă.
Managerul de parole nu este un moft
Dacă ideea de a memora zeci de parole diferite pare imposibilă, nu trebuie să le ții minte pe toate. Managerii de parole fac exact acest lucru. Ei generează automat parole lungi, complet aleatorii și le păstrează criptate. Tu trebuie să reții doar parola principală care îți oferă acces la toate celelalte.
În plus, multe telefoane și browsere moderne includ deja astfel de funcții, fără să fie nevoie să instalezi aplicații suplimentare.
Activează autentificarea în doi pași
Chiar și cea mai bună parolă poate ajunge, uneori, pe mâna cui nu trebuie. Tocmai de aceea, autentificarea în doi pași este una dintre cele mai importante măsuri de protecție.
După introducerea parolei, serviciul îți cere încă o confirmare: un cod primit pe telefon, o notificare într-o aplicație sau o cheie de securitate.
Astfel, chiar dacă cineva îți află parola, nu va putea intra în cont fără acel al doilea pas.
Evită parolele care spun prea multe despre tine
Mulți aleg combinații inspirate din propria viață pentru că sunt ușor de ținut minte.
Numele copiilor, data nașterii, echipa favorită, numărul de telefon sau numele animalului de companie sunt însă printre primele variante încercate de infractori. Cu atât mai mult dacă aceste informații apar pe rețelele sociale.
Cu cât parola are mai puțină legătură cu tine, cu atât este mai greu de ghicit.
O verificare din când în când îți poate salva conturile
Dincolo de alegerea unei parole bune, merită să verifici periodic dacă adresa ta de e-mail a apărut într-o breșă de securitate. Dacă afli că unul dintre serviciile pe care le folosești a fost compromis, schimbă imediat parola și evită să reutilizezi aceeași combinație în altă parte.
Este o operațiune care durează câteva minute, dar poate preveni probleme mult mai mari.
Cea mai sigură parolă este cea pe care nu o mai folosești nicăieri
Nu există o parolă imposibil de spart în sens absolut. Cu suficient timp și suficiente resurse, orice sistem poate fi atacat. Însă pentru majoritatea infractorilor cibernetici contează un singur lucru: cât de ușor este să intre într-un cont.
O parolă lungă, unică pentru fiecare serviciu și protejată prin autentificare în doi pași îi va face, în cele mai multe cazuri, să renunțe și să caute o țintă mai ușoară.
Iar dacă adopți aceste obiceiuri astăzi, sunt șanse foarte mari să nu afli niciodată cum arată mesajul pe care nimeni nu vrea să îl primească: „Contul tău a fost accesat de pe un dispozitiv necunoscut”.