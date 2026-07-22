Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor

Proiectul stabilește că salariile personalului clerical din cultele religioase vor fi determinate prin înmulțirea coeficientului corespunzător fiecărei funcții cu valoarea de referință de 4.100 de lei. Această valoare va deveni aplicabilă începând cu anul 2027.

Grila de salarizare este construită în funcție de două criterii: gradul profesional și nivelul studiilor absolvite. Totodată, proiectul prevede că regulile privind ocuparea gradelor profesionale vor fi stabilite ulterior prin hotărâre a Guvernului.

În același document este inclusă și o prevedere referitoare la celelalte culte religioase.

„Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.”

Grila salariilor prevăzută în proiectul de lege

Potrivit proiectului publicat de Ministerul Muncii, cele mai mari salarii de bază sunt prevăzute pentru preoții cu studii superioare și gradul profesional I.

Grila salariilor este următoarea:

preoți cu studii superioare, gradul I – 6.560 de lei;

preoți cu studii superioare, gradul II – 6.396 de lei;

preoți cu studii superioare, gradul definitiv – 6.314 lei;

preoți cu studii superioare, debutanți – 6.068 de lei;

preoți cu studii medii, gradul I – 6.068 de lei;

preoți cu studii medii, gradul definitiv – 5.986 de lei;

preoți cu studii medii, debutanți – 5.822 de lei.

Aceste valori sunt calculate pentru gradația 0, urmând ca salariile aferente gradațiilor superioare să fie majorate conform prevederilor incluse în proiectul legislativ.

Ce coeficienți sunt prevăzuți pentru fiecare categorie

Proiectul stabilește coeficienți de salarizare diferențiați în funcție de pregătirea profesională și de gradul ocupat.