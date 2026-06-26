Microsoft mai prelungește viața lui Windows 10: actualizările gratuite de securitate merg până în 2027
Windows 10 a ajuns oficial la final de suport în octombrie 2025, însă Microsoft pare să fi acceptat că milioane de calculatoare nu sunt pregătite să facă trecerea la Windows 11. Fie pentru că nu îndeplinesc cerințele de hardware, fie pentru că proprietarii nu vor să schimbe un laptop care încă funcționează bine, multe PC-uri au rămas pe vechiul sistem de operare.
Compania a prelungit acum cu încă un an programul Extended Security Updates, cunoscut drept ESU. Utilizatorii eligibili care își înscriu calculatoarele pot primi actualizări critice și importante de securitate până pe 12 octombrie 2027. Este o veste bună pentru cei care nu vor să rămână cu un sistem vulnerabil, dar nu trebuie confundată cu o revenire completă a suportului pentru Windows 10.
Încă un an pentru calculatoarele care nu pot trece la Windows 11
Microsoft a făcut modificarea fără un anunț amplu, prin actualizarea documentației oficiale și a unui articol mai vechi de pe blogul Windows. Inițial, utilizatorii de acasă puteau obține actualizări extinse de securitate doar până în octombrie 2026. Noua decizie mută termenul final cu un an, până în toamna lui 2027.
Pentru mulți utilizatori, această prelungire contează mai mult decât pare. Windows 10 continuă să funcționeze după ieșirea oficială din suport, însă fără actualizări de securitate riscul crește pe măsură ce apar vulnerabilități noi. Un sistem de operare neactualizat devine mai expus la malware, tentative de furt de date, ransomware și alte atacuri care exploatează breșe deja cunoscute.
Decizia Microsoft oferă timp în plus pentru o migrare mai puțin grăbită. Nu trebuie să înlocuiești imediat un laptop care își face încă treaba, dar nici nu este recomandat să ignori complet problema. Finalul suportului pentru Windows 10 nu a fost anulat, ci doar amânat parțial pentru cei care aleg să intre în programul ESU.
Cum poți primi actualizările până în octombrie 2027
Programul ESU este destinat dispozitivelor personale care rulează Windows 10, versiunea 22H2, în edițiile Home, Pro, Pro Education sau Workstations. Calculatorul trebuie să aibă instalate cele mai recente actualizări, iar contul Microsoft folosit pentru înscriere trebuie să fie unul de administrator.
Înscrierea se face din Settings, în secțiunea Update & Security, apoi Windows Update. Dacă dispozitivul este eligibil, ar trebui să apară opțiunea „Enroll now”. Microsoft oferă trei variante pentru activarea ESU: sincronizarea setărilor PC-ului cu un cont Microsoft, folosirea a 1.000 de puncte Microsoft Rewards sau o plată unică de 30 de dolari, ori echivalentul local.
Licența ESU poate fi utilizată pe cel mult zece dispozitive asociate aceluiași cont Microsoft. Asta înseamnă că o familie care are mai multe calculatoare vechi nu trebuie neapărat să treacă printr-un proces separat pentru fiecare dintre ele, atât timp cât toate sistemele sunt eligibile și sunt legate de același cont.
Există însă și limite. Programul pentru consumatori nu se aplică sistemelor configurate pentru companii, dispozitivelor din kiosk mode, calculatoarelor conectate la Active Directory, Microsoft Entra sau administrate prin soluții MDM. Pentru firme există variante comerciale de ESU, cu reguli și costuri diferite.
Actualizările de securitate nu înseamnă Windows 10 nou
ESU nu aduce funcții noi, modificări de interfață, îmbunătățiri de performanță sau suport tehnic. Microsoft va livra doar actualizări de securitate considerate critice sau importante. Cu alte cuvinte, Windows 10 va fi mai protejat decât un sistem complet abandonat, dar nu va deveni mai modern.
Este diferența importantă pe care mulți utilizatori o pot rata. Programul ESU nu transformă Windows 10 într-un sistem cu suport complet. Nu vei primi funcții noi pentru File Explorer, schimbări majore în aplicațiile preinstalate, opțiuni AI sau optimizările pe care Microsoft le păstrează pentru Windows 11 și pentru noile PC-uri Copilot+.
Totuși, pentru cine are un computer incompatibil cu Windows 11, perioada suplimentară poate fi extrem de utilă. Poți continua să lucrezi, să navighezi online și să folosești aplicațiile obișnuite, fără să alegi între schimbarea imediată a PC-ului și rularea unui sistem expus la atacuri. În același timp, ai mai mult răgaz să faci backup fișierelor, să verifici dacă viitorul calculator se potrivește nevoilor tale și să alegi momentul potrivit pentru upgrade.
De ce Microsoft a făcut pasul înapoi
Prelungirea arată că tranziția spre Windows 11 nu s-a desfășurat la fel de rapid cum și-ar fi dorit Microsoft. Cerințele precum TPM 2.0 și procesoarele compatibile au lăsat în urmă multe calculatoare perfect funcționale pentru activitățile de bază. Pentru utilizator, ideea de a schimba un laptop doar pentru a putea primi actualizări poate părea greu de justificat.
Microsoft are tot interesul să împingă lumea spre Windows 11, mai ales într-o perioadă în care compania promovează intens funcțiile bazate pe inteligență artificială și noile generații de PC-uri. Dar extinderea ESU sugerează că firma a preferat să ofere o plasă de siguranță, în loc să lase milioane de utilizatori fără protecție.
Windows 10 nu a primit o viață nouă completă, însă a câștigat timp. Pentru proprietarii de calculatoare vechi, acest an suplimentar poate face diferența dintre o tranziție făcută în grabă și una planificată corect.