Microsoft mai prelungește viața lui Windows 10: actualizările gratuite de securitate merg până în 2027

Încă un an pentru calculatoarele care nu pot trece la Windows 11

Microsoft a făcut modificarea fără un anunț amplu, prin actualizarea documentației oficiale și a unui articol mai vechi de pe blogul Windows. Inițial, utilizatorii de acasă puteau obține actualizări extinse de securitate doar până în octombrie 2026. Noua decizie mută termenul final cu un an, până în toamna lui 2027.

Pentru mulți utilizatori, această prelungire contează mai mult decât pare. Windows 10 continuă să funcționeze după ieșirea oficială din suport, însă fără actualizări de securitate riscul crește pe măsură ce apar vulnerabilități noi. Un sistem de operare neactualizat devine mai expus la malware, tentative de furt de date, ransomware și alte atacuri care exploatează breșe deja cunoscute.

Decizia Microsoft oferă timp în plus pentru o migrare mai puțin grăbită. Nu trebuie să înlocuiești imediat un laptop care își face încă treaba, dar nici nu este recomandat să ignori complet problema. Finalul suportului pentru Windows 10 nu a fost anulat, ci doar amânat parțial pentru cei care aleg să intre în programul ESU.

Cum poți primi actualizările până în octombrie 2027

Programul ESU este destinat dispozitivelor personale care rulează Windows 10, versiunea 22H2, în edițiile Home, Pro, Pro Education sau Workstations. Calculatorul trebuie să aibă instalate cele mai recente actualizări, iar contul Microsoft folosit pentru înscriere trebuie să fie unul de administrator.

Înscrierea se face din Settings, în secțiunea Update & Security, apoi Windows Update. Dacă dispozitivul este eligibil, ar trebui să apară opțiunea „Enroll now”. Microsoft oferă trei variante pentru activarea ESU: sincronizarea setărilor PC-ului cu un cont Microsoft, folosirea a 1.000 de puncte Microsoft Rewards sau o plată unică de 30 de dolari, ori echivalentul local.

Licența ESU poate fi utilizată pe cel mult zece dispozitive asociate aceluiași cont Microsoft. Asta înseamnă că o familie care are mai multe calculatoare vechi nu trebuie neapărat să treacă printr-un proces separat pentru fiecare dintre ele, atât timp cât toate sistemele sunt eligibile și sunt legate de același cont.

Există însă și limite. Programul pentru consumatori nu se aplică sistemelor configurate pentru companii, dispozitivelor din kiosk mode, calculatoarelor conectate la Active Directory, Microsoft Entra sau administrate prin soluții MDM. Pentru firme există variante comerciale de ESU, cu reguli și costuri diferite.