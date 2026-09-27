O actualizare Microsoft a lăsat utilizatori fără Word și Excel, deși plătiseră deja pentru ele

Actualizarea trebuia să repare o problemă, dar a provocat alta

Potrivit documentației oficiale Microsoft, actualizarea era destinată anumitor instalări Microsoft 365 care nu mai primiseră actualizări de peste 90 de zile. Scopul era repornirea mecanismului de actualizare, astfel încât aplicațiile să ajungă la o versiune recentă.

Au fost afectate însă și instalări Office 2016 și Office 2019 cu licențe permanente. Christian Van Hautte, administratorul unui furnizor de servicii IT din Belgia, a povestit pentru BleepingComputer că cinci clienți diferiți l-au contactat în aproximativ zece minute, pe 24 septembrie. Problemele apăruseră pe zeci de calculatoare.

Microsoft prezintă pachetul drept opțional, fără instalare automată. Administratorul susține însă că acesta a ajuns pe calculatoarele clienților fără intervenția lor. Compania nu a clarificat toate împrejurările incidentului, dar recunoaște că procesul de reparare a lăsat unele dispozitive fără aplicații Office funcționale.

Ce poți face dacă Office nu îți mai recunoaște licența

Microsoft recomandă două soluții, în funcție de ce s-a întâmplat. Dacă aplicațiile sunt încă instalate, dar apar ca nelicențiate, trebuie reactivat produsul cumpărat. Dacă suita a fost eliminată, situație descrisă de companie drept rară, este necesară reinstalarea acesteia.

În cazurile relatate de administratorul belgian, reintroducerea cheii originale a restabilit activarea. Alți utilizatori au avut nevoie să se autentifice în contul Microsoft asociat achiziției și să selecteze licența corespunzătoare. Pașii depind de modul în care a fost cumpărat și activat produsul.

Pentru calculatoarele de serviciu, cel mai potrivit punct de pornire este departamentul IT. Acesta poate verifica instalarea și licența înaintea unei reinstalări. Suspendarea distribuirii actualizării limitează apariția unor cazuri noi, dar nu reprezintă, în sine, repararea calculatoarelor deja afectate.

Dacă ai urgent nevoie să lucrezi, Excel în browser și celelalte aplicații web Microsoft pot fi o soluție temporară pentru operațiuni obișnuite. Versiunile gratuite necesită un cont Microsoft și nu includ toate instrumentele aplicațiilor desktop.