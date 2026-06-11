Meteoritul lunar care a fost lovit de trei ori înainte să ajungă pe Pământ. Roca rară ascunde o poveste veche de miliarde de ani

O rocă rară, formată din fragmente ale Lunii

NWA 12593 a fost descoperit în Mali, în 2017, iar specialiștii au realizat rapid că au în față un specimen neobișnuit. Meteoritul face parte dintr-o categorie rară de roci lunare numite brecii, formate din mai multe fragmente de rocă unite în urma unor impacturi puternice. Practic, el poate fi comparat cu o bucată de beton cosmic, în care bucăți diferite de material lunar au fost prinse laolaltă prin forța coliziunilor.

Astfel de meteoriți sunt extrem de valoroși pentru cercetare, deoarece nu spun povestea unui singur moment, ci a mai multor episoade din trecutul Lunii. În cazul NWA 12593, oamenii de știință au identificat urme ale unor impacturi care au modificat roca în etape diferite, fiecare lăsând în urmă indicii chimice și minerale. Tocmai această structură complexă face ca meteoritul să fie o piesă rară în puzzle-ul istoriei lunare.

Cercetătorii au folosit metode de datare radiometrică și analize chimice pentru a reconstrui traseul meteoritului. Rezultatele arată că primul eveniment major a avut loc în urmă cu aproximativ 3,5 miliarde de ani, într-o perioadă în care și Pământul trecea prin transformări profunde. Impactul a fost atât de puternic încât a transformat o parte din suprafața Lunii în rocă topită, asemănătoare lavei.

În urma acelui impact extrem s-au format urme ale unui mineral numit zirconiu cubic, asociat cu temperaturi foarte ridicate. Deși acest mineral nu rezistă în mod normal în condiții reci și instabile, cercetătorii au reușit să identifice dovezi ale existenței sale în meteorit, ceea ce confirmă violența coliziunii.

Trei lovituri cosmice și o călătorie spre Pământ

Al doilea impact a fost cel care a dus la formarea breciei propriu-zise. Fragmente diferite de rocă lunară s-au ciocnit, s-au amestecat și s-au sudat între ele, rezultând o structură complexă, alcătuită din materiale cu origini diferite. Din acest motiv, meteoritul nu este doar o bucată de Lună, ci o colecție de bucăți din mai multe regiuni sau straturi ale suprafeței lunare.

Al treilea eveniment a fost cel care a trimis roca în spațiu. Un impact mai recent a desprins fragmentul de pe Lună și l-a aruncat pe o traiectorie care, în cele din urmă, l-a adus pe Pământ. După o călătorie cosmică lungă și violentă, meteoritul a ajuns în Africa de Vest, unde a fost descoperit și ulterior analizat de specialiști.

Importanța meteoritului NWA 12593 merge dincolo de istoria Lunii. Primul impact identificat în compoziția sa s-a produs într-o perioadă în care Sistemul Solar era încă marcat de coliziuni frecvente. În același interval de timp au avut loc impacturi importante și pe Pământ, dar și pe asteroidul Vesta, unul dintre cele mai mari corpuri din centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter.