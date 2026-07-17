Crater uriaș descoperit din întâmplare pe Google Maps. Are 390 de milioane de ani și a fost creat de un meteorit

Descoperirea făcută în timp ce planifica un traseu

Lapointe a analizat mai atent zona. Apoi a contactat specialiști care puteau verifica originea formațiunii. Printre aceștia s-a numărat geofizicianul francez Pierre Rochette. Relieful i s-a părut suficient de neobișnuit pentru a justifica o investigație.

Cazul arată cât de utile pot fi platformele care oferă imagini din satelit. Ele permit observarea unor regiuni greu accesibile. Pot scoate la iveală structuri care nu sunt evidente de la nivelul solului.

Primele probe prelevate din zonă conțineau zircon. Mineralul se poate forma în condițiile extreme produse de impactul unui meteorit. Totuși, prezența sa nu era suficientă. Zirconul poate apărea și în urma altor procese geologice.

O echipă de cercetători trebuia să ajungă la fața locului. Specialiștii căutau urme care nu pot fi explicate prin activitate vulcanică sau eroziune. Expediția a avut loc în octombrie 2025. Accesul s-a dovedit extrem de dificil. Terenul era abrupt, accidentat și acoperit de vegetație.

Dovezile care au confirmat impactul

Geologii au descoperit în cele din urmă așa-numitele „conuri de șoc”. Acestea sunt structuri formate din linii și caneluri vizibile în rocă. Apar atunci când unde de șoc foarte puternice traversează scoarța terestră.

Presiunile necesare sunt enorme. Ele pot fi produse de impactul unui asteroid sau al unei comete. Pot apărea și în urma unei explozii nucleare. Procesele geologice normale nu generează asemenea urme.

Cercetătorii au găsit și stânci formate din rocă topită în timpul impactului. Energia eliberată a fost suficient de mare pentru a topi volume uriașe din scoarța Pământului. Materialul s-a răcit apoi și a rămas în jurul centrului structurii.