Crater uriaș descoperit din întâmplare pe Google Maps. Are 390 de milioane de ani și a fost creat de un meteorit
O adâncitură uriașă observată întâmplător pe Google Maps s-a dovedit a fi un crater produs de impactul unui corp cosmic. Structura se află în regiunea Côte-Nord din provincia Quebec, Canada. Are un diametru de aproximativ 25 de kilometri și o vechime estimată la 390 de milioane de ani, potrivit publicației internaționale Live Science.
Descoperirea a început în 2024. Joël Lapointe folosea hărțile digitale pentru a pregăti un traseu de camping. Forma aproape perfect circulară din jurul lacului Marsal i-a atras atenția. Nu părea o simplă vale. Nici rezultatul obișnuit al eroziunii.
Descoperirea făcută în timp ce planifica un traseu
Lapointe a analizat mai atent zona. Apoi a contactat specialiști care puteau verifica originea formațiunii. Printre aceștia s-a numărat geofizicianul francez Pierre Rochette. Relieful i s-a părut suficient de neobișnuit pentru a justifica o investigație.
Cazul arată cât de utile pot fi platformele care oferă imagini din satelit. Ele permit observarea unor regiuni greu accesibile. Pot scoate la iveală structuri care nu sunt evidente de la nivelul solului.
Primele probe prelevate din zonă conțineau zircon. Mineralul se poate forma în condițiile extreme produse de impactul unui meteorit. Totuși, prezența sa nu era suficientă. Zirconul poate apărea și în urma altor procese geologice.
O echipă de cercetători trebuia să ajungă la fața locului. Specialiștii căutau urme care nu pot fi explicate prin activitate vulcanică sau eroziune. Expediția a avut loc în octombrie 2025. Accesul s-a dovedit extrem de dificil. Terenul era abrupt, accidentat și acoperit de vegetație.
Dovezile care au confirmat impactul
Geologii au descoperit în cele din urmă așa-numitele „conuri de șoc”. Acestea sunt structuri formate din linii și caneluri vizibile în rocă. Apar atunci când unde de șoc foarte puternice traversează scoarța terestră.
Presiunile necesare sunt enorme. Ele pot fi produse de impactul unui asteroid sau al unei comete. Pot apărea și în urma unei explozii nucleare. Procesele geologice normale nu generează asemenea urme.
Cercetătorii au găsit și stânci formate din rocă topită în timpul impactului. Energia eliberată a fost suficient de mare pentru a topi volume uriașe din scoarța Pământului. Materialul s-a răcit apoi și a rămas în jurul centrului structurii.
Analizele de laborator au indicat o vârstă de aproximativ 390 de milioane de ani. Impactul s-a produs în perioada Devoniană. La acel moment, viața se extindea rapid în oceane și începea să ocupe tot mai mult uscatul.
Astfel de cratere provocate de asteroizi îi ajută pe cercetători să înțeleagă istoria planetei. Impacturile mari pot modifica relieful. Pot influența clima. În unele cazuri, pot provoca schimbări importante în ecosisteme.
Noul crater a primit numele Uhaachatik
Structura a fost numită craterul Uhaachatik. Numele a fost ales după discuții cu reprezentanții Consiliului Innu din Ekuanitshit. Comunitatea indigenă este legată de regiunea în care se află formațiunea.
Craterul este neobișnuit de mare. În fiecare an sunt confirmate doar una sau două asemenea structuri. Cele mai multe au sub zece kilometri în diametru. Un crater de aproximativ 25 de kilometri este mult mai rar.
Pe Pământ sunt cunoscute aproximativ 200 de cratere de impact. Dintre acestea, 31 se află în Canada. Ultimul crater canadian fusese confirmat în 2010. Eroziunea, vegetația și mișcările scoarței pot șterge în timp urmele coliziunilor.
Nu orice structură circulară este produsă de un meteorit. Specialiștii primesc frecvent imagini trimise de oameni convinși că au găsit un crater. Aproape toate cazurile primesc o explicație geologică obișnuită. Uhaachatik este una dintre rarele excepții.
Cercetătorii vor continua analiza probelor. Ei vor să afle dimensiunea corpului cosmic și energia eliberată. Termenii pot crea confuzie, însă există diferențe clare între un asteroid, un meteorit și o cometă.
Rezultatele vor fi prezentate la o reuniune științifică din Germania. Pentru Joël Lapointe, confirmarea încheie o poveste începută cu un simplu traseu de camping. O observație făcută pe ecran a dus la identificarea unei urme cosmice vechi de sute de milioane de ani.