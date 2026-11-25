Rețele noi de gaze în șase județe din România. Hagag Energy anunță când ar urma să intre în funcțiune
Hagag Energy anunță finalizarea a patru rețele de distribuție a gazelor naturale și preluarea în gestiune a altor trei până la sfârșitul anului 2026. Sistemele acoperă 12 localități din șase județe și ar putea deservi peste 12.000 de locuri de consum. Punerea lor în funcțiune este planificată pentru primul trimestru din 2027, iar compania pregătește alte investiții în 16 județe.
Unde sunt cele șapte rețele și câți consumatori ar putea deservi
Proiectele din programul acestui an se află în județele Olt, Giurgiu, Constanța, Sălaj, Călărași și Buzău. Cele șapte rețele au o lungime totală de 439 de kilometri și sunt dimensionate pentru 12.145 de locuri de consum, odată ce vor deveni operaționale.
Patru sisteme sunt dezvoltate prin structurile proprii de proiectare și execuție ale Hagag Energy. Celelalte trei urmează să fie preluate în baza unor contracte de concesiune, până la finalul lunii decembrie.
Compania pregătește în paralel procedurile pentru intrarea în operare. Calendarul anunțat prevede punerea în funcțiune a acestor rețele în primele trei luni ale anului viitor.
Investițiile vizează atât gospodăriile, cât și firmele din comunitățile respective. În ariile concesionate au fost identificate aproximativ 300 de întreprinderi mici și mijlocii care ar putea beneficia de acces la gaze naturale.
Printre acestea se numără ferme zootehnice, sere, silozuri, baze de recepție a cerealelor și unități de procesare alimentară. Sunt vizate și stații de asfalt sau alte capacități de producție care folosesc energie termică.
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Alte 43 de sisteme de distribuție sunt planificate pentru 2027
Pentru anul viitor, Hagag Energy urmărește finalizarea a 43 de sisteme noi de distribuție, realizate în execuție proprie. Acestea acoperă 57 de localități din 16 județe și au o lungime cumulată estimată la 1.139 de kilometri.
Compania intenționează să preia, prin contracte de concesiune, alte peste zece sisteme. Datele de punere în funcțiune vor fi stabilite în funcție de evoluția lucrărilor și de parcurgerea procedurilor necesare pentru fiecare proiect.
„În 2027, prioritatea noastră este să punem în funcţiune reţelele din programul acestui an şi să avansăm lucrările la proiectele aflate în dezvoltare. Urmărim ca aceste investiţii să se concretizeze în acces efectiv la gaze naturale şi în noi posibilităţi de dezvoltare pentru comunităţile pe care le vom deservi”, a declarat Răzvan Pârvulescu, director de Dezvoltare al diviziei Gaze Naturale din cadrul Hagag Energy.
În zonele concesionate pentru care intrarea în operare este programată între primul trimestru din 2027 și trimestrul al treilea din 2028, compania prevede, într-o primă etapă, peste 28.000 de racorduri.
Reprezentantul Hagag Energy a explicat și rolul utilităților în dezvoltarea afacerilor locale. Disponibilitatea gazelor poate influența alegerea amplasamentului unei investiții sau extinderea unei unități existente.
„Dezvoltarea reţelelor de gaze naturale răspunde unei nevoi de infrastructură cu implicaţii directe pentru economia locală. Pentru un antreprenor, disponibilitatea utilităţilor poate cântări în decizia de a deschide o unitate de producţie sau de a-şi extinde afacerea”, a spus Răzvan Pârvulescu.
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Ce portofoliu are Hagag Energy în România
La 24 noiembrie 2026, portofoliul companiei cuprindea 82 de arii concesionate în 20 de județe, acoperind 108 localități și trei orașe. Extinderea proiectelor a fost însoțită de dezvoltarea echipelor de proiectare, execuție și operare.
În intervalul decembrie 2025–octombrie 2026 au fost create peste 70 de locuri de muncă. Activitatea platformei energetice este concentrată pe distribuția și furnizarea gazelor naturale.
Hagag Energy face parte din grupul Hagag Europe, investitor cu capital israelian, listat la Bursa de Valori din Tel-Aviv. Grupul este prezent în România din 2017 și operează prin diviziile de dezvoltare imobiliară și energie.
Compania urmărește și extinderea către producția de echipamente pentru sectorul gazelor naturale, energie regenerabilă și capacități de stocare.