Patru sisteme sunt dezvoltate prin structurile proprii de proiectare și execuție ale Hagag Energy. Celelalte trei urmează să fie preluate în baza unor contracte de concesiune, până la finalul lunii decembrie.

Compania pregătește în paralel procedurile pentru intrarea în operare. Calendarul anunțat prevede punerea în funcțiune a acestor rețele în primele trei luni ale anului viitor.

Investițiile vizează atât gospodăriile, cât și firmele din comunitățile respective. În ariile concesionate au fost identificate aproximativ 300 de întreprinderi mici și mijlocii care ar putea beneficia de acces la gaze naturale.

Printre acestea se numără ferme zootehnice, sere, silozuri, baze de recepție a cerealelor și unități de procesare alimentară. Sunt vizate și stații de asfalt sau alte capacități de producție care folosesc energie termică.

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Alte 43 de sisteme de distribuție sunt planificate pentru 2027

Pentru anul viitor, Hagag Energy urmărește finalizarea a 43 de sisteme noi de distribuție, realizate în execuție proprie. Acestea acoperă 57 de localități din 16 județe și au o lungime cumulată estimată la 1.139 de kilometri.

Compania intenționează să preia, prin contracte de concesiune, alte peste zece sisteme. Datele de punere în funcțiune vor fi stabilite în funcție de evoluția lucrărilor și de parcurgerea procedurilor necesare pentru fiecare proiect.