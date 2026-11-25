„Pensiile pentru anul viitor cu siguranță vor fi mărite. Așteptăm să aflăm procentul. De la 1 ianuarie veți beneficia de o creștere”, a declarat aceasta.

Nivelul majorării este analizat împreună cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. Discuțiile urmăresc stabilirea unei creșteri care să poată fi susținută prin bugetul alocat sistemului public de pensii.

„Orice majorare se face cu sustenabilitate, adică trebuie să ținem cont dacă este sustenabilă această majorare. Asta calculăm împreună cu colegii de la Ministerul de Finanțe”, a explicat șefa CNPP.

Datele prezentate la congres indică 4.674.547 de pensionari în sistemul public. Finanțarea drepturilor acestora depinde de contribuțiile încasate, de ocuparea forței de muncă și de evoluția economiei, elemente luate în calcul pentru cheltuielile viitoare.

Citește și: Majorarea pensiilor în 2027 ar costa aproape 10 miliarde de lei. Ce obstacol fiscal trebuie să rezolve Guvernul

Florin Manole susține indexarea estimată la 7,3%

Ministrul Muncii a declarat luni, 23 noiembrie, că obiectivul PSD este majorarea pensiilor cu procentul rezultat din aplicarea legii. Estimarea prezentată în discuțiile publice este de aproximativ 7,3%.

Declarația a fost făcută după întâlnirea conducerii social-democrate cu reprezentanții celor cinci confederații sindicale. Printre subiectele discutate s-au aflat pensiile, salariul minim și viitoarea lege a salarizării.

„Obiectivul nostru principal este să facem majorarea pensiilor cu procentul pe care îl prevede legea. Discuţii despre ajutoare one-off nu au existat, însă există o discuţie despre prelungirea schemei de sprijin pentru consumatorul vulnerabil, în ceea ce priveşte electricitatea. Sunt foarte optimist că asta se va întâmpla”, a declarat Florin Manole.

Întrebat despre posibilitatea unei indexări de 5% sau despre împărțirea creșterii în două tranșe, ministrul a spus că asemenea variante nu fuseseră discutate în Guvern. Poziția sa rămâne aplicarea mecanismului legal de indexare.

Într-o declarație anterioară, Manole precizase că procentul de 7,3% reprezintă o estimare bazată pe datele statistice disponibile. Valoarea propusă trebuie analizată în cadrul discuțiilor despre bugetul pentru anul viitor.