Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027, anunță șefa CNPP. Procentul depinde de calculele cu Ministerul Finanțelor
Pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2027, a declarat miercuri, 25 noiembrie, Vasilica-Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice. Procentul urmează să fie stabilit împreună cu Ministerul Finanțelor, în funcție de posibilitățile bugetare. Ministrul Muncii, Florin Manole, susține aplicarea creșterii prevăzute de lege, estimată la aproximativ 7,3%.
Casa de Pensii se pregătește să aplice majorarea
Vasilica-Valentina Robu a făcut anunțul la Congresul Național de Îmbătrânire Activă. Președinta CNPP a precizat că instituția este pregătită să aplice creșterea după stabilirea procentului și aprobarea cadrului necesar.
„Pensiile pentru anul viitor cu siguranță vor fi mărite. Așteptăm să aflăm procentul. De la 1 ianuarie veți beneficia de o creștere”, a declarat aceasta.
Nivelul majorării este analizat împreună cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. Discuțiile urmăresc stabilirea unei creșteri care să poată fi susținută prin bugetul alocat sistemului public de pensii.
„Orice majorare se face cu sustenabilitate, adică trebuie să ținem cont dacă este sustenabilă această majorare. Asta calculăm împreună cu colegii de la Ministerul de Finanțe”, a explicat șefa CNPP.
Datele prezentate la congres indică 4.674.547 de pensionari în sistemul public. Finanțarea drepturilor acestora depinde de contribuțiile încasate, de ocuparea forței de muncă și de evoluția economiei, elemente luate în calcul pentru cheltuielile viitoare.
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Florin Manole susține indexarea estimată la 7,3%
Ministrul Muncii a declarat luni, 23 noiembrie, că obiectivul PSD este majorarea pensiilor cu procentul rezultat din aplicarea legii. Estimarea prezentată în discuțiile publice este de aproximativ 7,3%.
Declarația a fost făcută după întâlnirea conducerii social-democrate cu reprezentanții celor cinci confederații sindicale. Printre subiectele discutate s-au aflat pensiile, salariul minim și viitoarea lege a salarizării.
„Obiectivul nostru principal este să facem majorarea pensiilor cu procentul pe care îl prevede legea. Discuţii despre ajutoare one-off nu au existat, însă există o discuţie despre prelungirea schemei de sprijin pentru consumatorul vulnerabil, în ceea ce priveşte electricitatea. Sunt foarte optimist că asta se va întâmpla”, a declarat Florin Manole.
Întrebat despre posibilitatea unei indexări de 5% sau despre împărțirea creșterii în două tranșe, ministrul a spus că asemenea variante nu fuseseră discutate în Guvern. Poziția sa rămâne aplicarea mecanismului legal de indexare.
Într-o declarație anterioară, Manole precizase că procentul de 7,3% reprezintă o estimare bazată pe datele statistice disponibile. Valoarea propusă trebuie analizată în cadrul discuțiilor despre bugetul pentru anul viitor.
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Câți bani în plus ar însemna o creștere de 7,3%
La o indexare de 7,3%, o pensie de 2.000 de lei ar crește cu 146 de lei, iar una de 3.000 de lei, cu 219 lei. Pentru o pensie de 5.000 de lei, diferența ar fi de 365 de lei pe lună.
Calculele de mai jos aplică procentul discutat la cuantumul brut al pensiei. Sumele sunt orientative, aferente acestei variante de indexare.
O simulare informală prezentată anterior de ministrul Muncii estima cheltuiala anuală pentru indexare la aproximativ 9,6 miliarde de lei. Aceasta reprezintă suma suplimentară pe care bugetul ar trebui să o acopere pentru aplicarea creșterii analizate.
Procentul efectiv va fi comunicat după finalizarea calculelor bugetare și stabilirea cadrului legislativ. CNPP urmează să aplice majorarea în drepturile de pensie după aprobarea acesteia.