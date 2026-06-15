Meta lansează AI Mode în căutarea Facebook, iar răspunsurile sunt construite folosind postările publice ale utilizatorilor

Cum funcționează noua căutare AI

Potrivit The Verge, AI Mode generează răspunsuri bazate pe ceea ce oamenii spun public pe Facebook și pe celelalte aplicații Meta. Utilizatorul poate continua apoi conversația prin întrebări suplimentare, fără să pornească o căutare nouă.

Sistemul este alimentat de Muse Spark, cel mai avansat model AI lansat până acum de companie. Meta spune că tehnologia va putea cita, în timp, recomandări și materiale distribuite pe Facebook, Instagram și Threads. Astfel, postările utilizatorilor devin nu doar conținut pentru feed, ci și surse pentru un motor de răspunsuri.

Postările publice capătă o utilizare nouă

Pentru utilizator, avantajul este că răspunsurile pot include experiențe reale, opinii și recomandări despre produse, locuri sau evenimente. Riscul este că informațiile publicate de oameni nu sunt întotdeauna corecte, complete ori actualizate, iar AI-ul poate combina opiniile personale într-un răspuns care pare sigur.

Playtech.ro a explicat deja cum Facebook și Instagram folosesc conținutul utilizatorilor pentru dezvoltarea AI, precum și ce opțiuni există pentru cei care nu doresc ca datele lor publice să fie folosite în acest scop.

Într-un alt material, Playtech.ro a prezentat modalitatea prin care poți refuza folosirea conținutului public pentru antrenarea Meta AI. O măsură simplă rămâne schimbarea audienței postărilor din „Public” în „Prieteni”, mai ales pentru informațiile personale.

Noua funcție este lansată treptat, astfel că nu va apărea simultan în toate conturile și regiunile. Direcția este însă clară: Facebook nu mai vrea să fie doar locul în care oamenii postează informații, ci și motorul AI care le citește, le rezumă și le oferă mai departe.