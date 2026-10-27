Memoria RAM detașabilă revine pe laptopuri, fără să sacrifice viteza. Există însă o problemă

LPCAMM2 aduce memoria RAM rapidă într-un modul detașabil

LPCAMM2 vine de la Low-Power Compression Attached Memory Module. Spre deosebire de modulele SO-DIMM clasice, care se introduc în sloturi dedicate, acesta este plat și se conectează la o rețea de contacte de pe placa de bază, fiind fixat cu șuruburi, scrie MakeUseOf.

Modulul conține memorie LPDDR, în loc ca aceasta să fie integrată direct pe placa de bază. Diferența contează atunci când apare o defecțiune sau când este nevoie de mai multă memorie: în locul unei intervenții complicate asupra plăcii de bază, poate fi schimbat modulul.

Un alt avantaj este că un singur modul LPCAMM2 poate funcționa în configurație dual-channel. În mod obișnuit, această configurație presupune folosirea a două module de memorie, ceea ce ocupă mai mult spațiu. Prin combinarea celor două canale într-un singur modul, producătorii pot păstra un design compact.

Primele teste au arătat că tehnologia poate concura cu memoria lipită în privința vitezei. Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, unul dintre primele laptopuri care au folosit LPCAMM2, a rulat memorie LPDDR5X la 7.467 MT/s, folosind module Micron cu o viteză nominală de 7.500 MT/s. Memoria LPDDR5X lipită pe placa de bază poate ajunge, în funcție de configurație, la aproximativ 7.500-9.600 MT/s.

Lenovo susține că implementarea LPCAMM2 poate reduce consumul de energie cu 61% și poate ocupa cu până la 64% mai puțin spațiu decât modulele DDR5 SO-DIMM convenționale. Aceste valori sunt comparații prezentate de producător și depind de configurațiile folosite.

Prețul memoriei rămâne o problemă majoră

Chiar dacă LPCAMM2 rezolvă problema posibilității de upgrade, nu scapă de scumpirea memoriei RAM. Modulele folosesc în continuare LPDDR, iar cererea mare de componente pentru infrastructura AI contribuie la presiunea asupra prețurilor.

Un exemplu este Framework Laptop 13, unul dintre laptopurile care au adoptat tehnologia. La lansare, un modul LPCAMM2 de 64 GB costa 849 de dolari, însă prețul a ajuns la 1.600 de dolari în iulie 2026. Modulele de 32 GB au ajuns la 800 de dolari, potrivit articolului MakeUseOf.