Memoria RAM detașabilă revine pe laptopuri, fără să sacrifice viteza. Există însă o problemă
Memoria RAM lipită direct pe placa de bază a devenit o caracteristică obișnuită a laptopurilor subțiri. Soluția ajută producătorii să obțină dispozitive compacte și rapide, dar vine cu un dezavantaj important: memoria nu mai poate fi înlocuită sau extinsă cu ușurință după cumpărare. Un nou standard încearcă să rezolve această problemă, păstrând avantajele memoriei cu consum redus de energie.
Tehnologia se numește LPCAMM2 și permite folosirea memoriei LPDDR5X într-un modul detașabil, fixat cu șuruburi pe placa de bază. Astfel, memoria poate fi înlocuită fără ca producătorii să renunțe la vitezele ridicate și la spațiul redus care au făcut atractivă varianta lipită. Totuși, prețurile mari și disponibilitatea limitată împiedică răspândirea rapidă a acestei soluții.
LPCAMM2 aduce memoria RAM rapidă într-un modul detașabil
LPCAMM2 vine de la Low-Power Compression Attached Memory Module. Spre deosebire de modulele SO-DIMM clasice, care se introduc în sloturi dedicate, acesta este plat și se conectează la o rețea de contacte de pe placa de bază, fiind fixat cu șuruburi, scrie MakeUseOf.
Modulul conține memorie LPDDR, în loc ca aceasta să fie integrată direct pe placa de bază. Diferența contează atunci când apare o defecțiune sau când este nevoie de mai multă memorie: în locul unei intervenții complicate asupra plăcii de bază, poate fi schimbat modulul.
Un alt avantaj este că un singur modul LPCAMM2 poate funcționa în configurație dual-channel. În mod obișnuit, această configurație presupune folosirea a două module de memorie, ceea ce ocupă mai mult spațiu. Prin combinarea celor două canale într-un singur modul, producătorii pot păstra un design compact.
Primele teste au arătat că tehnologia poate concura cu memoria lipită în privința vitezei. Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, unul dintre primele laptopuri care au folosit LPCAMM2, a rulat memorie LPDDR5X la 7.467 MT/s, folosind module Micron cu o viteză nominală de 7.500 MT/s. Memoria LPDDR5X lipită pe placa de bază poate ajunge, în funcție de configurație, la aproximativ 7.500-9.600 MT/s.
Lenovo susține că implementarea LPCAMM2 poate reduce consumul de energie cu 61% și poate ocupa cu până la 64% mai puțin spațiu decât modulele DDR5 SO-DIMM convenționale. Aceste valori sunt comparații prezentate de producător și depind de configurațiile folosite.
Prețul memoriei rămâne o problemă majoră
Chiar dacă LPCAMM2 rezolvă problema posibilității de upgrade, nu scapă de scumpirea memoriei RAM. Modulele folosesc în continuare LPDDR, iar cererea mare de componente pentru infrastructura AI contribuie la presiunea asupra prețurilor.
Un exemplu este Framework Laptop 13, unul dintre laptopurile care au adoptat tehnologia. La lansare, un modul LPCAMM2 de 64 GB costa 849 de dolari, însă prețul a ajuns la 1.600 de dolari în iulie 2026. Modulele de 32 GB au ajuns la 800 de dolari, potrivit articolului MakeUseOf.
Disponibilitatea este o altă dificultate. Micron a anunțat închiderea brandului său de memorie destinat consumatorilor, Crucial, în decembrie 2025. În plus, Samsung și SK Hynix nu comercializează direct către publicul larg toate modulele de acest tip. Pentru cumpărători, combinația dintre prețurile ridicate și oferta restrânsă face mai dificilă găsirea unor module LPCAMM2 la prețuri rezonabile.
Prin urmare, memoria detașabilă nu este automat o opțiune mai ieftină. Avantajul său principal ține de posibilitatea de a înlocui sau extinde memoria pe parcursul vieții laptopului, fără să fie necesară schimbarea întregului dispozitiv.
Merită un laptop cu LPCAMM2 în locul unuia cu RAM lipită?
Răspunsul depinde în mare măsură de cât timp este folosit laptopul. Pentru cine schimbă dispozitivul la fiecare doi sau trei ani, memoria lipită poate fi suficientă. Această variantă rămâne răspândită, iar cumpărătorii au la dispoziție mai multe modele și configurații.
În schimb, LPCAMM2 poate fi mai atractiv pentru cei care vor să păstreze același laptop timp de cinci ani sau chiar mai mult. Necesarul de memorie se poate schimba în timp, pe măsură ce aplicațiile devin mai complexe. Cu memoria lipită, capacitatea aleasă la cumpărare rămâne, în general, neschimbată, iar o defecțiune poate complica repararea dispozitivului.
Un modul detașabil permite înlocuirea memoriei și oferă mai multă flexibilitate pe termen lung. Totuși, această posibilitate nu garantează economii imediate, mai ales când modulele sunt scumpe și greu de găsit. MakeUseOf estimează că presiunea asupra pieței memoriei va continua în 2027, iar o relaxare semnificativă a prețurilor în 2028 nu este sigură.
Ce trebuie verificat înainte de cumpărarea unui laptop
LPCAMM2 merită urmărit în specificațiile laptopurilor care ar trebui să rămână în uz mai mulți ani. Înainte de achiziție, este important să fie verificată compatibilitatea exactă a memoriei, capacitatea disponibilă și posibilitatea de a cumpăra ulterior module suplimentare. Faptul că un laptop are memorie detașabilă nu înseamnă automat că orice modul va fi compatibil cu acesta.
Prețul total trebuie luat în calcul de la început. Într-o configurație realizată pe site-ul Framework, autorul articolului MakeUseOf a ajuns la un cost de peste 2.000 de dolari pentru un Laptop 13 cu 32 GB de memorie LPCAMM2. Exemplul arată că această tehnologie se găsește încă în special pe sisteme care nu sunt ieftine.
Pentru un laptop care va fi înlocuit după câțiva ani, memoria lipită poate rămâne o alegere practică. Pentru un dispozitiv destinat utilizării pe termen lung, LPCAMM2 oferă un avantaj real: memoria poate fi schimbată atunci când nevoile se modifică sau când apare o defecțiune. Adoptarea pe scară mai largă va depinde însă și de scăderea prețurilor, de disponibilitatea modulelor și de numărul producătorilor care aleg să folosească acest standard.