ASUS câștigă 26 de premii la Good Design Award 2026. De la laptopuri de gaming și AI PC-uri, până la o bicicletă electrică inteligentă

Produsele premiate acoperă o gamă variată de categorii, de la laptopuri premium, computere destinate gamingului și dispozitive pentru creatorii de conținut, până la monitoare, periferice, materiale inovatoare și soluții de mobilitate personală. Toate cele 26 de produse și proiecte câștigătoare vor putea purta simbolul G Mark, acordat produselor recunoscute pentru calitatea și designul lor.

Rezultatele evidențiază strategia ASUS de a integra designul funcțional, tehnologiile bazate pe inteligență artificială și materialele inovatoare în dezvoltarea noilor generații de dispozitive electronice.

Laptopurile, dispozitivele de gaming și produsele pentru creatori, printre câștigători

O parte importantă dintre premiile obținute de ASUS în 2026 au revenit laptopurilor și sistemelor dedicate utilizatorilor obișnuiți, profesioniștilor și pasionaților de gaming. Printre modelele recunoscute se numără ROG Zephyrus DUO, ROG Flow Z13-KJP, ASUS Zenbook A16, ASUS Zenbook DUO (UX8407), ASUS Vivobook S Flip 14/16 și ASUS Zenbook 14.

În categoria dispozitivelor pentru creatorii de conținut, juriul a premiat ProArt PZ14 și ProArt GoPro Edition (PX13), în timp ce gama de gaming a fost reprezentată inclusiv de sistemele TUF T700 și ROG G1000.

ASUS a primit distincții și pentru produse destinate mediului profesional, precum ExpertBook Ultra, ExpertBook B5 Flip G2, ExpertBook A7, ExpertCenter AiO PM240FA și Chromebook CM32 Detachable.

Lista câștigătorilor include și accesorii precum ProArt Mouse MD301, ProArt Keyboard KD300 și ASUS ZenMouse MD202, alături de soluții hardware precum placa de bază Pro WS W890E-SAGE SE și ASUS XG Core Radeon RX 9060 XT LP 16GB GDDR6.

În zona echipamentelor video, au fost premiate ochelarii de gaming ROG XREAL R1, monitoarele din seria ROG Swift RGB OLED și monitorul portabil ASUS ZenScreen OLED MQ16FC.

„Cele 26 de premii Good Design reprezintă o recunoaștere importantă a creativității, a empatiei și a rigorii care stau la baza abordării ASUS Design Thinking”, a declarat Mitch Yang, director de design în cadrul ASUS.

Acesta a subliniat că echipele companiei explorează modalități prin care inteligența artificială, materialele noi și tehnologiile de mobilitate pot contribui la dezvoltarea unor produse mai intuitive și mai apropiate de nevoile utilizatorilor.

O bicicletă transformată în vehicul electric și materialul Ceraluminum, printre favoritele juriului

Dincolo de laptopuri și componente hardware, două proiecte ASUS au atras în mod special atenția juriului internațional. ASUS Oxiis Intelligent Bike Booster și Ceraluminum au fost selectate pentru distincția specială Good Design Award Judge’s Selection – My Favorite Design 2026.

ASUS Oxiis Intelligent Bike Booster este un sistem de propulsie electrică prin fricțiune, conceput pentru a transforma o bicicletă convențională într-una electrică inteligentă. Soluția reprezintă o extindere a activității ASUS dincolo de domeniul tradițional al computerelor și echipamentelor electronice.

Cel de-al doilea proiect, Ceraluminum, este un material dezvoltat pentru carcasele unor laptopuri ASUS Zenbook, inclusiv Zenbook S 14 și Zenbook S 16. Acesta combină caracteristici ale aluminiului și ceramicii, urmărind să ofere o structură ușoară și rezistentă, cu proprietăți sporite de protecție împotriva zgârieturilor.

Cele două proiecte vor fi prezentate publicului în cadrul expoziției Good Design Marunouchi, organizată între 31 octombrie și 13 noiembrie 2026, în clădirea Shin Kokusai Building din Tokyo.

Selecția lor arată că ASUS urmărește dezvoltarea unor soluții care depășesc granițele clasice ale industriei PC, explorând inclusiv mobilitatea personală și utilizarea unor materiale alternative în producția dispozitivelor electronice.

Ce reprezintă Good Design Award și de ce contează aceste premii

Good Design Award este o competiție internațională de design înființată în Japonia, în 1957, și organizată de Japan Institute of Design Promotion. Ajuns la cea de-a 69-a ediție, programul evaluează anual mii de propuneri din întreaga lume, prin intermediul unui juriu format din experți în design și domenii conexe.

Procesul de selecție urmărește mai multe aspecte ale produselor înscrise, inclusiv funcționalitatea, experiența utilizatorului și contribuția designului la îmbunătățirea vieții cotidiene. Produsele câștigătoare primesc dreptul de a utiliza simbolul G Mark, recunoscut pe piața internațională.

Pentru ASUS, cele 26 de premii obținute în 2026 reprezintă o confirmare a direcției adoptate în dezvoltarea portofoliului său, care include tot mai multe dispozitive bazate pe inteligență artificială și produse concepute pentru categorii diferite de utilizatori.

În același timp, rezultatele arată că designul tehnologic nu mai este evaluat doar prin aspectul exterior al unui dispozitiv, ci și prin felul în care acesta răspunde unor nevoi concrete, prin materialele utilizate și prin experiența oferită utilizatorilor.

Lista completă a câștigătorilor și informații suplimentare despre competiție sunt disponibile pe site-ul oficial Good Design Award, iar produsele ASUS premiate sunt prezentate în comunicatul oficial al companiei.