Ce este RAM Plus pe Samsung și merită activată? Funcția ascunsă care promite mai multă memorie pentru telefon

Dacă ai observat această opțiune în setările telefonului Samsung și te-ai întrebat la ce folosește, iată ce trebuie să știi.

Cum funcționează RAM Plus pe telefoanele Samsung

RAM Plus nu adaugă memorie RAM fizică dispozitivului. În schimb, rezervă o parte din spațiul de stocare intern pentru a fi utilizat ca memorie virtuală.

Practic, telefonul folosește o porțiune din memoria de stocare atunci când memoria RAM reală începe să se apropie de limită. Conceptul este asemănător cu fișierul de paginare utilizat de sistemele Windows pe computere.

În funcție de model și versiunea software, utilizatorii pot alege diferite valori pentru RAM Plus, de la câțiva gigabytes până la 8 GB sau chiar mai mult.

Scopul este de a permite păstrarea unui număr mai mare de aplicații în fundal fără a fi nevoie de reîncărcarea lor completă atunci când sunt redeschise.

Totuși, memoria internă este considerabil mai lentă decât memoria RAM adevărată. Din acest motiv, RAM Plus nu transformă un telefon cu 6 GB RAM într-unul echivalent cu 12 GB RAM fizici.

Ar trebui să activezi sau să dezactivezi RAM Plus?

Răspunsul depinde de modul în care folosești telefonul.