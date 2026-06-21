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Ce este RAM Plus pe Samsung și merită activată? Funcția ascunsă care promite mai multă memorie pentru telefon

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Ce este RAM Plus pe Samsung și merită activată? Funcția ascunsă care promite mai multă memorie pentru telefon
Samsung / Foto: Profimedia

Telefoanele Samsung includ de câțiva ani o funcție numită RAM Plus, însă mulți utilizatori nu știu exact ce face și dacă merită să fie activată. Deși numele poate sugera că telefonul primește memorie RAM suplimentară, realitatea este puțin diferită.

Funcția a fost introdusă pentru a ajuta telefoanele să gestioneze mai bine aplicațiile deschise simultan și să reducă situațiile în care acestea sunt închise automat în fundal. În anumite scenarii, RAM Plus poate contribui la o experiență mai fluidă, însă nu este întotdeauna soluția ideală.

Dacă ai observat această opțiune în setările telefonului Samsung și te-ai întrebat la ce folosește, iată ce trebuie să știi.

Cum funcționează RAM Plus pe telefoanele Samsung

RAM Plus nu adaugă memorie RAM fizică dispozitivului. În schimb, rezervă o parte din spațiul de stocare intern pentru a fi utilizat ca memorie virtuală.

Practic, telefonul folosește o porțiune din memoria de stocare atunci când memoria RAM reală începe să se apropie de limită. Conceptul este asemănător cu fișierul de paginare utilizat de sistemele Windows pe computere.

În funcție de model și versiunea software, utilizatorii pot alege diferite valori pentru RAM Plus, de la câțiva gigabytes până la 8 GB sau chiar mai mult.

Scopul este de a permite păstrarea unui număr mai mare de aplicații în fundal fără a fi nevoie de reîncărcarea lor completă atunci când sunt redeschise.

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Totuși, memoria internă este considerabil mai lentă decât memoria RAM adevărată. Din acest motiv, RAM Plus nu transformă un telefon cu 6 GB RAM într-unul echivalent cu 12 GB RAM fizici.

Ar trebui să activezi sau să dezactivezi RAM Plus?

Răspunsul depinde de modul în care folosești telefonul.

Dacă utilizezi multe aplicații simultan, treci frecvent între jocuri, rețele sociale și aplicații de productivitate, RAM Plus poate ajuta la menținerea acestora active pentru mai mult timp.

Pe de altă parte, unii utilizatori au observat că dezactivarea funcției poate face telefonul să se simtă mai rapid în anumite situații. Motivul este simplu: sistemul nu mai încearcă să folosească memoria internă ca extensie a memoriei RAM.

Pe modelele moderne cu 8 GB sau 12 GB RAM fizici, diferențele sunt adesea minore, deoarece dispozitivul dispune deja de suficientă memorie pentru majoritatea activităților.

Dacă telefonul funcționează bine și nu întâmpini probleme de performanță, poți lăsa funcția activată. Dacă observi întârzieri, blocări sau comportamente neobișnuite, merită să testezi și varianta cu RAM Plus dezactivată pentru câteva zile.

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