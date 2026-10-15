ASUS lansează în România ExpertBook A7, laptopul de 1,2 kg cu ecran OLED 3K și autonomie de până la 26 de ore
ASUS extinde gama de laptopuri business disponibile în România cu noul ExpertBook A7 de 14 inci, un model construit în jurul ideii de mobilitate. Laptopul are o carcasă integral metalică, pornește de la numai 1,2 kg și măsoară aproximativ un centimetru în grosime, iar producătorul promite o autonomie de până la 26 de ore. Specificațiile modelului sunt confirmate și pe pagina oficială ASUS, unde ExpertBook A7 apare deja în portofoliul companiei pentru România.
Noul model se poziționează într-o zonă diferită față de ExpertBook Ultra, laptopul business premium pe care ASUS l-a adus în România în primăvara acestui an. ExpertBook A7 pune accentul mai degrabă pe echilibrul dintre greutate redusă, autonomie, securitate și un hardware suficient de puternic pentru activitățile profesionale obișnuite.
Un laptop de aproximativ un centimetru grosime
Carcasa ExpertBook A7 este realizată dintr-un monobloc de aliaj de aluminiu din seria 6000, prelucrat CNC. Laptopul are dimensiuni de 311,1 x 214,99 mm și o grosime cuprinsă între 10,3 și 11,85 mm, în funcție de zona șasiului, în timp ce greutatea începe de la 1,2 kg. Sunt disponibile două finisaje, Lunar Silver și Eclipse Black.
Una dintre caracteristicile pe care ASUS insistă este autonomia. Bateria de 65 Wh poate asigura, potrivit testelor interne ale companiei, până la 26 de ore de redare video locală Full HD. Este important însă că această valoare a fost obținută într-un scenariu controlat, cu luminozitatea și volumul la 50%, astfel că autonomia din utilizarea reală poate fi considerabil mai mică. Încărcarea rapidă ar permite atingerea unui nivel de 50% în aproximativ 30 de minute.
ASUS a pus tot mai mult accent pe autonomie în laptopurile sale recente. De exemplu, Vivobook Pro 14 este un alt model de 14 inci pentru care compania vorbește despre aproape o zi întreagă de funcționare, în cazul respectiv fiind anunțate până la 27 de ore.
Ecran OLED 3K la 120 Hz și procesoare Intel Core
ExpertBook A7 folosește un ecran OLED de 14 inci cu raport 16:10 și rezoluție 2880 x 1800 pixeli. Panoul poate funcționa între 48 și 120 Hz, ajunge la 600 de niți în HDR și acoperă 100% din spațiul de culoare DCI-P3. Există atât o variantă cu suprafață lucioasă, cât și una cu tratament antireflex. Raportul ecran-corp ajunge la 90%.
Ecranele OLED cu rată de refresh ridicată au devenit deja o prezență obișnuită în gamele ASUS din 2026, inclusiv pe modele precum Zenbook 14 OLED, însă ExpertBook A7 aduce această configurație într-un laptop orientat explicit spre mediul profesional.
La interior, configurațiile urcă până la procesorul Intel Core 7 350, cu șase nuclee, șase fire de execuție și frecvență de până la 4,8 GHz. Laptopul poate fi echipat cu maximum 16 GB RAM LPDDR5X integrați pe placa de bază și un SSD PCIe de până la 512 GB. Partea grafică este asigurată de soluția Intel Graphics integrată.
ASUS folosește sistemul de răcire ExpertCool și include conectivitate WiFi 6E și Bluetooth 5.4. Pentru periferice sunt disponibile două porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C cu suport pentru alimentare și DisplayPort 1.4, un USB Type-A, HDMI 2.1b și o mufă audio combo.
MyExpert aduce funcții AI pentru muncă și întâlniri
O componentă importantă a pachetului software este ASUS MyExpert, platformă pe care compania o rezervă sistemelor din seria Expert lansate începând din 2026. Aceasta include instrumente pentru căutarea prin documente și imagini, realizarea de rezumate și traduceri, ajutor pentru redactare și gestionarea informațiilor din fișiere locale sau din cloud.
Tot aici este integrată și componenta AI ExpertMeet, care poate transcrie și rezuma întâlniri și poate genera automat liste cu sarcini pornind de la discuțiile purtate. Direcția este similară cu cea urmărită de producători în întreaga categorie de laptopuri cu funcții AI, unde tot mai multe instrumente software încearcă să automatizeze sarcinile repetitive din activitatea de zi cu zi.
Touchpadul este un model haptic cu suprafață din sticlă, iar tastatura poate fi comandată cu iluminare de fundal. ASUS menționează și rezistența tastaturii la vărsarea accidentală a până la 355 cm³ de lichid în condițiile testului propriu.
Securitate business și disponibilitate în România
ExpertBook A7 include pachetul ASUS ExpertGuardian, care combină mai multe elemente de securitate hardware și software. Laptopul dispune de TPM 2.0 dedicat, cititor de amprentă integrat în butonul de pornire, suport pentru autentificare FIDO2 și slot Kensington Nano pentru securizarea fizică a dispozitivului.
ASUS mai menționează protecția BIOS conformă cu standardul NIST SP 800-193 și compatibilitatea cu cerințele Windows 11 Secured-core PC. Producătorul promite cinci ani de actualizări de securitate pentru BIOS și drivere. Construcția a fost testată și conform cerințelor standardului MIL-STD-810H, fără ca acest lucru să însemne că laptopul este destinat utilizării militare.
ASUS ExpertBook A7 de 14 inci cu procesoare Intel este deja disponibil pe piața din România. Compania nu a comunicat în anunț un preț unic, acesta urmând să varieze în funcție de configurația aleasă, sistemul de operare, cantitatea de memorie și tipul ecranului.