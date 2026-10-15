ASUS lansează în România ExpertBook A7, laptopul de 1,2 kg cu ecran OLED 3K și autonomie de până la 26 de ore

Un laptop de aproximativ un centimetru grosime

Carcasa ExpertBook A7 este realizată dintr-un monobloc de aliaj de aluminiu din seria 6000, prelucrat CNC. Laptopul are dimensiuni de 311,1 x 214,99 mm și o grosime cuprinsă între 10,3 și 11,85 mm, în funcție de zona șasiului, în timp ce greutatea începe de la 1,2 kg. Sunt disponibile două finisaje, Lunar Silver și Eclipse Black.

Una dintre caracteristicile pe care ASUS insistă este autonomia. Bateria de 65 Wh poate asigura, potrivit testelor interne ale companiei, până la 26 de ore de redare video locală Full HD. Este important însă că această valoare a fost obținută într-un scenariu controlat, cu luminozitatea și volumul la 50%, astfel că autonomia din utilizarea reală poate fi considerabil mai mică. Încărcarea rapidă ar permite atingerea unui nivel de 50% în aproximativ 30 de minute.

ASUS a pus tot mai mult accent pe autonomie în laptopurile sale recente. De exemplu, Vivobook Pro 14 este un alt model de 14 inci pentru care compania vorbește despre aproape o zi întreagă de funcționare, în cazul respectiv fiind anunțate până la 27 de ore.

Ecran OLED 3K la 120 Hz și procesoare Intel Core

ExpertBook A7 folosește un ecran OLED de 14 inci cu raport 16:10 și rezoluție 2880 x 1800 pixeli. Panoul poate funcționa între 48 și 120 Hz, ajunge la 600 de niți în HDR și acoperă 100% din spațiul de culoare DCI-P3. Există atât o variantă cu suprafață lucioasă, cât și una cu tratament antireflex. Raportul ecran-corp ajunge la 90%.

Ecranele OLED cu rată de refresh ridicată au devenit deja o prezență obișnuită în gamele ASUS din 2026, inclusiv pe modele precum Zenbook 14 OLED, însă ExpertBook A7 aduce această configurație într-un laptop orientat explicit spre mediul profesional.

La interior, configurațiile urcă până la procesorul Intel Core 7 350, cu șase nuclee, șase fire de execuție și frecvență de până la 4,8 GHz. Laptopul poate fi echipat cu maximum 16 GB RAM LPDDR5X integrați pe placa de bază și un SSD PCIe de până la 512 GB. Partea grafică este asigurată de soluția Intel Graphics integrată.

ASUS folosește sistemul de răcire ExpertCool și include conectivitate WiFi 6E și Bluetooth 5.4. Pentru periferice sunt disponibile două porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C cu suport pentru alimentare și DisplayPort 1.4, un USB Type-A, HDMI 2.1b și o mufă audio combo.