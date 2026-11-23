Estimările devin și mai importante într-un scenariu în care tratamentele sunt însoțite de o schimbare a obiceiurilor alimentare, prin adoptarea unor diete mai sănătoase. În această situație, numărul deceselor care ar putea fi prevenite ar ajunge la 7 milioane anual, iar suprafața agricolă disponibilă pentru alte întrebuințări ar putea crește până la 46 de milioane de hectare, scrie The Conversation.

Rezultatele arată că efectele medicamentelor pentru slăbit ar putea depăși cu mult nivelul individual, influențând producția alimentară, comerțul internațional și modul în care sunt folosite terenurile agricole.

Cum ar putea Ozempic și Wegovy să schimbe agricultura la nivel mondial

Cercetarea pornește de la o legătură economică importantă: sistemul alimentar global este influențat direct de cerere. Atunci când oamenii consumă mai puține alimente, producătorii își pot adapta activitatea, iar schimbările se reflectă în cantitățile cultivate, prețuri, schimburile comerciale și suprafețele necesare agriculturii.

Pentru a analiza aceste efecte, cercetătorii au folosit o simulare computerizată care a luat în calcul mai multe scenarii. Acestea au variat de la utilizarea medicamentelor GLP-1 în principal în țările cu venituri ridicate până la accesul extins la nivel mondial.

În prezent, aproximativ 100 de milioane de persoane folosesc medicamente din această categorie, potrivit materialului publicat de cercetători în The Conversation. Tratamentele reduc apetitul și pot contribui la scăderea consumului caloric, ceea ce ar putea influența, în timp, cantitatea de alimente solicitată pe piețele internaționale.

Estimarea de 32 de milioane de hectare disponibile pentru alte utilizări pornește de la ipoteza extinderii tratamentelor în rândul adulților care trăiesc cu obezitate. Nu este vorba despre terenuri care ar dispărea din agricultură în mod automat, ci despre suprafețe care nu ar mai fi necesare pentru același nivel de producție alimentară și care ar putea fi folosite în alte scopuri.

Scăderea consumului de alimente ar putea avea efecte neașteptate asupra prețurilor

Reducerea cererii de alimente nu ar influența doar activitatea fermierilor. Sistemul alimentar internațional este interconectat, iar schimbările care apar într-o regiune pot avea consecințe în alte țări, inclusiv în rândul persoanelor care nu folosesc medicamente pentru slăbit.