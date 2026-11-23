Medicamentele pentru slăbit ar putea elibera terenuri agricole cât o țară întreagă. Ce arată un nou studiu despre Ozempic și Wegovy
Medicamentele pentru slăbit din categoria GLP-1, precum Ozempic și Wegovy, ar putea avea efecte importante nu doar asupra sănătății persoanelor care le folosesc, ci și asupra agriculturii și mediului. Un studiu publicat pe 20 noiembrie 2026 în revista Nature Communications estimează că utilizarea pe scară largă a acestor tratamente ar putea reduce semnificativ cererea globală de alimente și ar elibera zeci de milioane de hectare de teren agricol până în 2050.
Potrivit cercetării, dacă medicamentele ar deveni accesibile pe scară largă adulților care trăiesc cu obezitate, reducerea aportului caloric ar putea preveni până la 6,6 milioane de decese anual până la jumătatea secolului. În același timp, aproximativ 32 de milioane de hectare de teren agricol ar putea deveni disponibile pentru alte utilizări. Suprafața este puțin mai mare decât cea a Italiei.
Estimările devin și mai importante într-un scenariu în care tratamentele sunt însoțite de o schimbare a obiceiurilor alimentare, prin adoptarea unor diete mai sănătoase. În această situație, numărul deceselor care ar putea fi prevenite ar ajunge la 7 milioane anual, iar suprafața agricolă disponibilă pentru alte întrebuințări ar putea crește până la 46 de milioane de hectare, scrie The Conversation.
Rezultatele arată că efectele medicamentelor pentru slăbit ar putea depăși cu mult nivelul individual, influențând producția alimentară, comerțul internațional și modul în care sunt folosite terenurile agricole.
Cum ar putea Ozempic și Wegovy să schimbe agricultura la nivel mondial
Cercetarea pornește de la o legătură economică importantă: sistemul alimentar global este influențat direct de cerere. Atunci când oamenii consumă mai puține alimente, producătorii își pot adapta activitatea, iar schimbările se reflectă în cantitățile cultivate, prețuri, schimburile comerciale și suprafețele necesare agriculturii.
Pentru a analiza aceste efecte, cercetătorii au folosit o simulare computerizată care a luat în calcul mai multe scenarii. Acestea au variat de la utilizarea medicamentelor GLP-1 în principal în țările cu venituri ridicate până la accesul extins la nivel mondial.
În prezent, aproximativ 100 de milioane de persoane folosesc medicamente din această categorie, potrivit materialului publicat de cercetători în The Conversation. Tratamentele reduc apetitul și pot contribui la scăderea consumului caloric, ceea ce ar putea influența, în timp, cantitatea de alimente solicitată pe piețele internaționale.
Estimarea de 32 de milioane de hectare disponibile pentru alte utilizări pornește de la ipoteza extinderii tratamentelor în rândul adulților care trăiesc cu obezitate. Nu este vorba despre terenuri care ar dispărea din agricultură în mod automat, ci despre suprafețe care nu ar mai fi necesare pentru același nivel de producție alimentară și care ar putea fi folosite în alte scopuri.
Scăderea consumului de alimente ar putea avea efecte neașteptate asupra prețurilor
Reducerea cererii de alimente nu ar influența doar activitatea fermierilor. Sistemul alimentar internațional este interconectat, iar schimbările care apar într-o regiune pot avea consecințe în alte țări, inclusiv în rândul persoanelor care nu folosesc medicamente pentru slăbit.
Un exemplu luat în calcul de cercetători este posibilitatea ca scăderea cererii să ducă la ieftinirea alimentelor. La prima vedere, un asemenea efect ar putea părea benefic, mai ales într-o perioadă în care prețurile produselor alimentare reprezintă o problemă pentru numeroase gospodării. Totuși, alimentele mai ieftine ar putea încuraja un consum mai mare în rândul persoanelor care nu urmează tratamente GLP-1.
În acest fel, o parte dintre beneficiile estimate inițial ar putea fi diminuate. O reducere a consumului în rândul persoanelor care folosesc medicamentele nu înseamnă automat o scădere proporțională a cererii totale. Reacțiile pieței, modificările prețurilor și comportamentul celorlalți cumpărători pot schimba rezultatul final.
Cercetătorii atrag atenția că efectele acestor tratamente nu pot fi evaluate exclusiv prin kilogramele pierdute de pacienți. Impactul trebuie analizat și la nivelul economiei alimentare, unde producția, distribuția, prețurile și obiceiurile de consum sunt strâns legate.
Studiul nu susține însă că persoanele care trăiesc cu obezitate ar avea responsabilitatea de a slăbi pentru a reduce impactul agriculturii asupra mediului. Scopul cercetării este să analizeze ce s-ar putea întâmpla cu întregul sistem alimentar dacă cererea de produse alimentare s-ar modifica semnificativ.
De ce medicamentele pentru slăbit nu sunt suficiente pentru un sistem alimentar mai sănătos
Autorii cercetării subliniază că obezitatea nu poate fi explicată doar prin alegerile individuale sau prin lipsa voinței. Alimentația este influențată de factori precum disponibilitatea produselor, prețurile, publicitatea, amplasarea magazinelor și timpul necesar pentru pregătirea meselor.
În numeroase țări dezvoltate, alimentele ieftine, bogate în calorii și ușor de procurat sunt omniprezente. În aceste condiții, recomandările privind adoptarea unei alimentații echilibrate nu sunt întotdeauna suficiente. Oamenilor li se cere să facă alegeri mai bune, în timp ce mediul comercial și alimentar le poate încuraja tocmai pe cele contrare.
Strategia națională privind alimentația din Marea Britanie, finalizată în 2021 la solicitarea guvernului britanic, a evidențiat aceeași problemă. Îmbunătățirea alimentației populației nu ar trebui să depindă exclusiv de responsabilitatea fiecărei persoane, ci și de schimbările din mediul alimentar, astfel încât produsele sănătoase să devină alegerea mai simplă și mai accesibilă.
O dietă sănătoasă nu înseamnă neapărat doar mai puține calorii. Aceasta presupune și un consum mai mare de fructe, legume și alte alimente nutritive, alături de reducerea exceselor alimentare asociate cu probleme de sănătate. O asemenea schimbare ar avea consecințe atât asupra organismului, cât și asupra agriculturii și utilizării terenurilor.
Cercetătorii consideră că medicamentele GLP-1 și îmbunătățirea alimentației ar trebui privite ca măsuri complementare. Un sistem alimentar mai echilibrat ar presupune produse sănătoase la prețuri accesibile, mai puțină promovare agresivă a alimentelor cu valoare nutritivă redusă și politici agricole care să încurajeze producția sustenabilă.
Tratamentele pentru obezitate pot avea un rol important, dar nu ar trebui să devină o soluție care să distragă atenția de la problemele mai ample ale sistemului alimentar. Potrivit autorilor, adevăratul câștig ar putea apărea atunci când accesul la tratamente medicale este însoțit de schimbări care fac alimentația sănătoasă mai ușor de adoptat și mai puțin costisitoare.