Potrivit Mashable, actualizarea nu introduce misiuni, personaje sau alte elemente noi de gameplay, ci rezolvă șapte categorii de probleme identificate după lansare. Unele dintre acestea erau simple neplăceri, în timp ce altele puteau împiedica progresul în poveste sau salvarea corectă a jocului.

Cele șapte probleme rezolvate de Rockstar Games în prima actualizare GTA 6

Lansat pe 19 noiembrie 2026 pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S, GTA 6 a ajuns rapid în atenția comunității de gaming. Cu toate acestea, în ciuda anilor de dezvoltare, jocul nu a fost complet lipsit de erori tehnice.

Conform notelor de actualizare publicate de Rockstar Games și prezentate de Mashable, primul patch remediază următoarele probleme:

Mai multe erori care provocau închiderea neașteptată a jocului.

O problemă care împiedica schimbarea condițiilor meteorologice pentru perioade îndelungate.

O eroare care afecta funcția de salvare automată a progresului.

Mai multe probleme care împiedicau declanșarea la timp a apelurilor telefonice, inclusiv a celor necesare pentru continuarea poveștii.

O eroare care făcea imposibilă eliminarea nivelului de urmărire al poliției.

O problemă care îi împiedica pe jucători să efectueze exerciții de tip deadlift la sala de fitness.

O eroare care împiedica personajele partenere să le înmâneze jucătorilor gențile cu marfă de contrabandă.

Ultimele două probleme evidențiază inclusiv complexitatea mecanicilor implementate de Rockstar Games. Noul titlu readuce o serie de elemente apreciate de fanii francizei, printre care și posibilitatea de a modifica aspectul fizic al personajelor prin antrenamente.

Unele erori puteau bloca progresul în povestea GTA 6

Dintre toate problemele remediate, cele referitoare la apelurile telefonice și salvarea automată sunt probabil cele mai importante pentru jucători.

În universul Grand Theft Auto, apelurile telefonice reprezintă adesea mecanismul prin care sunt deblocate noi misiuni sau sunt declanșate evenimente importante pentru poveste. Dacă acestea nu au loc la momentul potrivit, jucătorii pot ajunge în situația în care nu mai pot continua campania în mod normal.

La fel de neplăcută este problema salvării automate, care putea duce la pierderea progresului acumulat în timpul sesiunilor de joc. Într-un titlu de asemenea dimensiuni, în care explorarea lumii virtuale poate ocupa zeci de ore, o astfel de eroare poate deveni extrem de frustrantă.

Nici imposibilitatea de a scăpa de poliție nu este o problemă minoră. Sistemul de urmărire reprezintă una dintre mecanicile definitorii ale francizei, iar incapacitatea de a elimina stelele de urmărire poate compromite desfășurarea normală a anumitor activități.

Actualizarea vine în contextul în care Rockstar a primit numeroase aprecieri pentru optimizarea jocului, inclusiv pentru performanțele GTA 6 pe Xbox Series S, cea mai puțin performantă consolă a actualei generații.

De ce ar trebui să instalezi actualizarea înainte să continui jocul

Având în vedere că GTA 6 este momentan o experiență single-player, este posibil să poți continua să joci și fără instalarea imediată a actualizării. Totuși, dacă vrei să eviți pierderea progresului sau blocarea anumitor misiuni, este recomandat să descarci patch-ul înainte de următoarea sesiune de gaming.

Pe PlayStation 5, poți verifica manual disponibilitatea actualizării selectând pictograma jocului, apăsând butonul Options de pe controller și alegând opțiunea „Check for Update”. Pe Xbox Series X/S, poți verifica actualizările disponibile din secțiunea „My games & apps”.

Primul patch nu aduce modificări spectaculoase la nivel grafic și nici nu introduce conținut suplimentar. Accentul cade exclusiv pe stabilitate și pe funcționarea corectă a mecanicilor existente.

Între timp, fanii așteaptă informații despre viitoarea componentă multiplayer a jocului, precum și despre versiunea pentru PC. Rockstar a confirmat anterior că va continua să ofere suport pentru actuala versiune GTA Online, chiar și după lansarea noului titlu.

Este de așteptat ca GTA 6 să primească și alte actualizări în următoarele săptămâni, pe măsură ce dezvoltatorii identifică problemele semnalate de comunitate.