Nasul detectează, aparatele măsoară: de ce mirosul și poluarea nu sunt același lucru [P]
Generații întregi i-au spus simplu „miros de țară”. Apărea în anumite perioade ale anului, când gunoiul de fermă era dus pe teren pentru a reda solului o parte dintre nutrienții luați de recoltele precedente. Principiul agronomic tradițional a rămas valabil și astăzi, numai că agricultura modernă l-a mutat într-un sistem mult mai controlat: spații de depozitare amenajate, perioade legale de aplicare, limite de azot, planuri de fertilizare și tehnici prin care pierderile în aer și apă sunt reduse.
Mirosul „de țară” rămâne însă partea pe care o percepem imediat, pentru o perioadă de câteva ore sau zile, atunci când au loc fertilizări organice, uneori chiar și puțin mai departe de terenul fertilizat, pentru că nasul uman este un detector extraordinar de sensibil, dar nu trebuie să uităm că nu este un analizor de calitate a aerului.
Unele molecule pot fi sesizate la concentrații foarte mici, iar sensibilitatea diferă considerabil între persoane. După fertilizarea cu gunoi de bovine, dejecții porcine sau gunoi de pasăre cu așternut, mirosul poate proveni dintr-un amestec de amoniac, compuși cu sulf, acizi organici și alte substanțe volatile, iar faptul că le simțim ne spune că moleculele odorante au ajuns până la noi, dar nu ne spune, singur, în ce concentrație sunt. De aceea, mirosul și poluarea nu sunt sinonime. Un miros poate produce un disconfort olfactiv real fără ca intensitatea cu care îl percepem să poată fi convertită direct într-o concentrație sau într-un nivel de risc. Pentru evaluarea calității aerului contează ce substanță este prezentă, în ce concentrație, pentru cât timp și cât de frecvent apare expunerea.
Patru lucruri pe care nasul nu le poate transforma în cifre
- Pragurile olfactive diferă între substanțe și între persoane, motiv pentru care doi oameni aflați în același loc pot descrie diferit același aer.
- Unele substanțe pot fi detectate olfactiv la concentrații foarte mici. În cazul hidrogenului sulfurat, de exemplu, ATSDR indică praguri estimative de percepție de ordinul fracțiunilor sau unităților de ppb.
- University of Missouri Extension arată că mirosul asociat dejecțiilor zootehnice poate proveni dintr-un amestec de peste 200 de compuși, nu dintr-o singură substanță. Cafeaua este și ea un exemplu util: cercetătorii au identificat peste 1.000 de compuși volatili în cafea, deși numai o mică parte dintre ei contribuie decisiv la aroma pe care o recunoaștem.
- Aparatele pot măsura un anumit compus și evoluția concentrației sale în timp. Nasul oferă o percepție biologică: „simt ceva” nu este aceeași informație cu „am măsurat cât este”.
Un miros puternic poate veni de la o substanță detectabilă în cantitate foarte mică
Pragul olfactiv este nivelul la care o persoană începe să sesizeze un miros. ATSDR (Agenția pentru Substanțe Toxice și Registrul Bolilor din SUA) avertizează că acesta diferă mult între oameni. De fapt, ceea ce numim în limbaj obișnuit „un miros” este adesea rezultatul unui amestec chimic foarte complex.
Cafeaua este un exemplu interesant: cercetătorii au identificat peste 1.000 de compuși volatili în cafea, deși numai o mică parte dintre ei contribuie decisiv la aroma pe care o recunoaștem. Separat, acești compuși pot avea descrieri surprinzător de diferite: metantiolul are o notă sulfuroasă, asemănătoare verzei, alți compuși dau note de cartof, fum sau pământ, în timp ce linaloolul este asociat notelor florale, iar β-damascenona celor fructate. Împreună, în concentrații și proporții diferite, îi recunoaștem simplu drept „aromă de cafea”. Literatura științifică descrie în cafea nouă mari familii senzoriale, de la prăjit, cacao și condimente până la floral, fructat, dulce sau fermentat. Exemplul cafelei ajută și la înțelegerea „mirosului de țară”: nasul nu ne oferă inventarul și concentrația compușilor din aer, ci transformă un amestec complex de molecule într-o singură experiență senzorială, căreia noi îi dăm un nume familiar.
Fertilizarea organică nu se face oricând
Faptul că familiarul „miros de țară” devine mai frecvent în anumite perioade ale anului nu este întâmplător. Agricultura are propriul calendar, iar aplicarea fertilizanților organici este reglementată tocmai pentru a evita perioadele în care plantele valorifică puțin nutrienții și riscul pierderilor este ridicat. În România, aplicarea îngrășămintelor organice este interzisă între 15 noiembrie și 10 martie la câmpie, 10 noiembrie și 20 martie la deal și 5 noiembrie și 25 martie la munte. În plus, cantitatea de azot provenită din îngrășăminte organice este limitată la maximum 170 kg N/ha/an, limita maximă nefiind echivalentă cu doza recomandată pentru fiecare teren. Aceasta trebuie stabilită în funcție de cultură, sol și planul de fertilizare. Prin urmare, primăvara și toamna, când perioadele legale și condițiile agronomice permit lucrările, mai multe exploatații pot fertiliza într-un interval relativ apropiat. Așa cum vara vedem simultan combine pe numeroase câmpuri, în sezonul fertilizării organice putem simți temporar și efectul olfactiv al unei lucrări agricole desfășurate pe suprafețe diferite.
Fertilizantul organic nu pleacă pur și simplu din fermă direct pe câmp
Și aici imaginea agriculturii de odinioară diferă de modul în care funcționează o exploatație zootehnică modernă: în cazul exploatațiilor de peste 40 UVM, Codul de Bune Practici Agricole prevede sisteme amenajate pentru depozitarea și compostarea gunoiului de grajd: platforme betonate prevăzute cu colectarea fracției lichide, lagune impermeabilizate sau alte soluții constructive durabile care asigură impermeabilitatea. Depozitarea direct pe sol nu este permisă, iar capacitatea infrastructurii trebuie dimensionată inclusiv pentru intervalele în care aplicarea pe teren este interzisă. Acest lucru se traduce în investiții în infrastructură pe care consumatorul nu le vede atunci când simte mirosul „de țară”: suprafețe impermeabilizate, colectarea lichidelor, capacități de stocare și compostare, utilaje pentru manipulare, transport și împrăștiere, analize și planificare agronomică. Gunoiul de fermă nu este tratat pur și simplu ca ceva de care exploatația trebuie să scape, ci ca o resursă agronomică ce trebuie gestionată înainte de a reveni controlat în circuitul solului.
Gunoiul de bovine, cel porcin și cel de pasăre nu miros și nu se comportă la fel
Dejecțiile de la porcine sunt frecvent lichide, iar University of Missouri Extension arată că materialele lichide pot genera concentrații mai ridicate de compuși odorigeni decât materialele mai uscate. Gunoiul bovin solid are un alt raport între apă și materie organică. Gunoiul de pasăre cu așternut este, de regulă, mai uscat și este alcătuit din dejecții împreună cu așternutul vegetal, la care se pot adăuga pene și mici cantități de furaj. Este și un fertilizant organic relativ concentrat în azot, fosfor și potasiu, la care se adaugă materia organică provenită inclusiv din așternut, ceea ce îi conferă o eficiență agronomică și logistică importantă: pentru aceeași masă transportată, se deplasează mai multă substanță uscată și mai puțină apă decât în cazul unor fertilizanți organici foarte diluați. Concentrația mai mare impune însă și o dozare atentă, în special în funcție de necesarul de azot și fosfor al terenului.
Și umiditatea contează și pentru emisii. University of Georgia arată că umiditatea excesivă a așternutului favorizează formarea și eliberarea amoniacului. Asta nu face gunoiul de pasăre „mai periculos” prin definiție; arată de ce stocarea, umiditatea, momentul aplicării și modul în care materialul este gestionat influențează atât pierderea nutrienților, cât și impactul olfactiv.
Vremea poate face ca nasul să „vadă” un câmp aflat la kilometri distanță
După aplicare, compușii odorigeni nu rămân deasupra parcelei ci sunt transportați și diluați de aer, iar direcția și viteza vântului, temperatura, umiditatea și stabilitatea atmosferei determină unde și cât timp pot fi percepuți. Ziua, turbulența atmosferică favorizează de regulă amestecarea aerului pe verticală, iar spre seară, în anumite condiții, atmosfera devine mai stabilă și mirosurile pot rămâne mai aproape de sol. În regiunile cu dealuri, văi și depresiuni, precum multe zone din Transilvania, aerul rece poate coborî către zonele joase și poate transporta odată cu el aer provenit dinspre terenurile agricole. Astfel, același câmp, cu aceeași cantitate deja aplicată, poate fi aproape insesizabil într-un moment al zilei și mult mai perceptibil câteva ore mai târziu, motiv pentru care distanța la care simțim mirosul nu măsoară doza aplicată și nici nu stabilește dacă fertilizarea a fost făcută corect.
Încorporarea rapidă: când interesul comunității, al mediului și al fermierului devine același
Agricultura modernă urmărește creșterea eficienței și reducerea emisiilor prin păstrarea unei cantități mai mari de nutrienți acolo unde sunt necesari: în sistemul sol–plantă. Pentru fermele intensive de păsări și porci aflate în domeniul de aplicare al concluziilor BAT europene, BAT 22 prevede încorporarea în sol cât mai rapid posibil a dejecțiilor împrăștiate la suprafață, acolo unde tehnica este aplicabilă. Intervalul asociat BAT este de 0–4 ore, limita inferioară reprezentând încorporarea imediată; în condiții nefavorabile, limita superioară poate ajunge la 12 ore. Motivul este foarte concret: amoniacul eliberat în atmosferă reprezintă și azot pierdut din fertilizant, deci nutrient care nu mai poate fi utilizat de cultură. Încorporarea rapidă reduce expunerea materialului la suprafață și contribuie la limitarea emisiilor de amoniac. Practic, interesul fermierului, al comunității și al mediului se întâlnesc: mai puțin azot pierdut în aer, mai mult azot păstrat pentru plante și un impact olfactiv care poate fi redus.
Intensitatea percepută nu poate înlocui un senzor
Instrumentele răspund la o întrebare diferită de cea la care răspunde nasul. Nasul spune „simt un miros”, iar aparatulele autorizate, calibrate corect, pot spune „această substanță este prezentă în această concentrație, în acest moment”. Senzorii cu citire directă și metodele analitice permit urmărirea concentrațiilor în timp și corelarea lor cu ora, durata episodului și condițiile meteorologice. În locul unei impresii punctuale se obține o serie de date: când a crescut concentrația, cât a durat și cum a evoluat.
Există și un motiv suplimentar pentru care mirosul nu trebuie folosit ca instrument de măsurare: pentru anumite substanțe, receptorii olfactivi se adaptează la expunerea continuă.
Uneori, chiar și nasul își schimbă răspunsul
Receptorii olfactivi nu funcționează ca un aparat calibrat. La expunere continuă, percepția unor mirosuri poate scădea. De exemplu, pentru hidrogen sulfurat, The National Institute for Ocupational Safety and Health (NIOSH) – CDC, Pocket Guide to Chemical Hazards, Hydrogen Sulfide avertizează că simțul mirosului obosește rapid și nu trebuie folosit ca sistem de avertizare pentru prezența continuă a gazului. Este o regulă de siguranță pentru H₂S, nu o afirmație că asemenea concentrații apar în mod obișnuit lângă un câmp fertilizat. De aceea, „miroase tare” și „există o concentrație mare” nu sunt echivalente. Prima descrie experiența senzorială a unei persoane; a doua necesită o măsurătoare. Această diferență nu minimalizează disconfortul. Un miros neplăcut poate fi deranjant chiar dacă nasul, singur, nu ne poate spune ce concentrație există în aer. Tocmai de aceea, atunci când există suspiciunea unei probleme de calitate a aerului, măsurarea, care evaluează riscul după substanță, concentrație, frecvență și durată, este cea care poate transforma percepția într-o informație cuantificabilă.
„Miros de țară” nu înseamnă orice miros greu simțit într-un oraș
Nu orice disconfort olfactiv trebuie acceptat sau atribuit agriculturii, chiar dacă apare în perioadele în care fertilizarea organică este permisă de lege. Un episod temporar apărut în perioada lucrărilor agricole, influențat de direcția vântului și care se modifică pe măsură ce materialul se usucă sau este încorporat, este diferit de un miros greu, atipic ori persistent, a cărui sursă nu este cunoscută. Acesta din urmă trebuie investigat, nu etichetat automat drept „miros de țară”. La fel, faptul că un miros caracteristic fertilizării este perceptibil nu demonstrează, prin el însuși, nici poluare severă, nici aplicarea unei cantități excesive de fertilizant. Nasul ne spune că un miros a ajuns până la noi. Nu ne spune câte kilograme de azot au fost aplicate pe hectar și nici ce concentrație a unui anumit compus există în aer.
Mirosul este temporar. Circuitul nutrienților continuă
Dincolo de ceea ce simțim pentru câteva ore sau zile, fertilizarea organică are un rol agronomic foarte concret: azotul este necesar plantelor pentru sinteza aminoacizilor din care se formează proteinele și intră în compoziția clorofilei, fosforul participă la transferul energiei și la dezvoltarea rădăcinilor și semințelor, iar potasiul contribuie la reglarea apei, activitatea enzimatică și rezistența plantei la stres.
Materia organică are, la rândul ei, un rol care depășește recolta unui singur an: contribuie la structura solului, activitatea biologică, infiltrarea și reținerea apei. Așa se închide o parte dintr-un circuit vechi cât agricultura: plantele iau nutrienți din sol, o parte dintre culturi devin hrană sau furaje, iar o parte dintre nutrienții care ajung în gunoiul de fermă poate fi recuperată și readusă controlat în sol pentru următoarea cultură. Agricultura modernă nu a inventat acest circuit, ci încearcă să îl gestioneze mai precis, cu mai puține pierderi. Iar aici diferența dintre miros și poluare devine importantă și dintr-un alt motiv: mirosul „de țară” este ceea ce percepem imediat, dar eficiența fertilizării, nutrienții păstrați în sol, recoltele suficiente și de calitate și reducerea presiunii asupra consumului de fertilizanți minerali sunt efectele care se văd mult mai târziu.
Întrebări dintre nas și senzor
Un miros foarte puternic înseamnă automat poluare severă? Nu. Intensitatea percepută nu stabilește singură concentrația unui poluant. Pentru evaluarea calității aerului sunt necesare identificarea substanței, măsurarea concentrației și luarea în calcul a duratei și frecvenței expunerii.
Dacă mirosul „de țară” ajunge la kilometri distanță, înseamnă că s-a fertilizat excesiv? Nu se poate trage această concluzie din distanță. Vântul, stabilitatea atmosferei, umiditatea și relieful pot transporta mirosul mult dincolo de terenul pe care a fost aplicat fertilizantul.
De ce mirosul „de țară” apare mai ales în anumite perioade? Pentru că fertilizarea organică are ferestre legale. Aplicarea este interzisă iarna în intervale diferite pentru câmpie, deal și munte, astfel încât lucrările se concentrează în perioadele permise și agronomic potrivite.
Gunoiul de fermă ajunge direct din adăpost pe câmp? Nu. Pentru exploatațiile mari, normele agricole prevăd cerințe precise pentru infrastructura de depozitare și gestionare, inclusiv platforme impermeabilizate și colectarea fracției lichide.
De ce gunoiul de fermă trebuie încorporat rapid după aplicare? Pentru reducerea pierderilor de amoniac. În cazul fermelor intensive de păsări și porci cărora li se aplică BAT, intervalul asociat pentru încorporarea dejecțiilor aplicate la suprafață este, unde tehnica poate fi folosită, de 0–4 ore, cu posibilitatea extinderii până la 12 ore în condiții nefavorabile.
Gunoiul de pasăre miroase mai tare decât alte materiale fertilizante organice? Nu. Tipul materialului contează, dar și umiditatea, stocarea, temperatura, vremea, tehnica de aplicare și timpul până la încorporare. Gunoiul de pasăre cu așternut este, în general, un material relativ uscat și concentrat în nutrienți.
Orice miros greu din oraș este „miros de țară”? Nu. Un miros atipic sau persistent nu trebuie atribuit automat fertilizării organice. Sursa trebuie identificată și, atunci când există suspiciunea unei probleme de calitate a aerului, măsurată.
Ce rămâne după ce mirosul „de țară” dispare? Partea pentru care lucrarea a fost făcută: nutrienți readuși în circuit, materie organică în sol și resurse pe care culturile următoare le pot valorifica. Disconfortul olfactiv este temporar, însă efectul urmărit printr-o fertilizare făcută corect continuă în sol și, mai târziu, în recoltă și în hrana noastră de calitate.