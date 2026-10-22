Nasul detectează, aparatele măsoară: de ce mirosul și poluarea nu sunt același lucru [P]

Unele molecule pot fi sesizate la concentrații foarte mici, iar sensibilitatea diferă considerabil între persoane. După fertilizarea cu gunoi de bovine, dejecții porcine sau gunoi de pasăre cu așternut, mirosul poate proveni dintr-un amestec de amoniac, compuși cu sulf, acizi organici și alte substanțe volatile, iar faptul că le simțim ne spune că moleculele odorante au ajuns până la noi, dar nu ne spune, singur, în ce concentrație sunt. De aceea, mirosul și poluarea nu sunt sinonime. Un miros poate produce un disconfort olfactiv real fără ca intensitatea cu care îl percepem să poată fi convertită direct într-o concentrație sau într-un nivel de risc. Pentru evaluarea calității aerului contează ce substanță este prezentă, în ce concentrație, pentru cât timp și cât de frecvent apare expunerea.

Patru lucruri pe care nasul nu le poate transforma în cifre

Pragurile olfactive diferă între substanțe și între persoane, motiv pentru care doi oameni aflați în același loc pot descrie diferit același aer. Unele substanțe pot fi detectate olfactiv la concentrații foarte mici. În cazul hidrogenului sulfurat, de exemplu, ATSDR indică praguri estimative de percepție de ordinul fracțiunilor sau unităților de ppb. University of Missouri Extension arată că mirosul asociat dejecțiilor zootehnice poate proveni dintr-un amestec de peste 200 de compuși, nu dintr-o singură substanță. Cafeaua este și ea un exemplu util: cercetătorii au identificat peste 1.000 de compuși volatili în cafea, deși numai o mică parte dintre ei contribuie decisiv la aroma pe care o recunoaștem. Aparatele pot măsura un anumit compus și evoluția concentrației sale în timp. Nasul oferă o percepție biologică: „simt ceva” nu este aceeași informație cu „am măsurat cât este”.

Un miros puternic poate veni de la o substanță detectabilă în cantitate foarte mică

Pragul olfactiv este nivelul la care o persoană începe să sesizeze un miros. ATSDR (Agenția pentru Substanțe Toxice și Registrul Bolilor din SUA) avertizează că acesta diferă mult între oameni. De fapt, ceea ce numim în limbaj obișnuit „un miros” este adesea rezultatul unui amestec chimic foarte complex.

Cafeaua este un exemplu interesant: cercetătorii au identificat peste 1.000 de compuși volatili în cafea, deși numai o mică parte dintre ei contribuie decisiv la aroma pe care o recunoaștem. Separat, acești compuși pot avea descrieri surprinzător de diferite: metantiolul are o notă sulfuroasă, asemănătoare verzei, alți compuși dau note de cartof, fum sau pământ, în timp ce linaloolul este asociat notelor florale, iar β-damascenona celor fructate. Împreună, în concentrații și proporții diferite, îi recunoaștem simplu drept „aromă de cafea”. Literatura științifică descrie în cafea nouă mari familii senzoriale, de la prăjit, cacao și condimente până la floral, fructat, dulce sau fermentat. Exemplul cafelei ajută și la înțelegerea „mirosului de țară”: nasul nu ne oferă inventarul și concentrația compușilor din aer, ci transformă un amestec complex de molecule într-o singură experiență senzorială, căreia noi îi dăm un nume familiar.

Fertilizarea organică nu se face oricând

Faptul că familiarul „miros de țară” devine mai frecvent în anumite perioade ale anului nu este întâmplător. Agricultura are propriul calendar, iar aplicarea fertilizanților organici este reglementată tocmai pentru a evita perioadele în care plantele valorifică puțin nutrienții și riscul pierderilor este ridicat. În România, aplicarea îngrășămintelor organice este interzisă între 15 noiembrie și 10 martie la câmpie, 10 noiembrie și 20 martie la deal și 5 noiembrie și 25 martie la munte. În plus, cantitatea de azot provenită din îngrășăminte organice este limitată la maximum 170 kg N/ha/an, limita maximă nefiind echivalentă cu doza recomandată pentru fiecare teren. Aceasta trebuie stabilită în funcție de cultură, sol și planul de fertilizare. Prin urmare, primăvara și toamna, când perioadele legale și condițiile agronomice permit lucrările, mai multe exploatații pot fertiliza într-un interval relativ apropiat. Așa cum vara vedem simultan combine pe numeroase câmpuri, în sezonul fertilizării organice putem simți temporar și efectul olfactiv al unei lucrări agricole desfășurate pe suprafețe diferite.

Fertilizantul organic nu pleacă pur și simplu din fermă direct pe câmp

Și aici imaginea agriculturii de odinioară diferă de modul în care funcționează o exploatație zootehnică modernă: în cazul exploatațiilor de peste 40 UVM, Codul de Bune Practici Agricole prevede sisteme amenajate pentru depozitarea și compostarea gunoiului de grajd: platforme betonate prevăzute cu colectarea fracției lichide, lagune impermeabilizate sau alte soluții constructive durabile care asigură impermeabilitatea. Depozitarea direct pe sol nu este permisă, iar capacitatea infrastructurii trebuie dimensionată inclusiv pentru intervalele în care aplicarea pe teren este interzisă. Acest lucru se traduce în investiții în infrastructură pe care consumatorul nu le vede atunci când simte mirosul „de țară”: suprafețe impermeabilizate, colectarea lichidelor, capacități de stocare și compostare, utilaje pentru manipulare, transport și împrăștiere, analize și planificare agronomică. Gunoiul de fermă nu este tratat pur și simplu ca ceva de care exploatația trebuie să scape, ci ca o resursă agronomică ce trebuie gestionată înainte de a reveni controlat în circuitul solului.

Gunoiul de bovine, cel porcin și cel de pasăre nu miros și nu se comportă la fel

Dejecțiile de la porcine sunt frecvent lichide, iar University of Missouri Extension arată că materialele lichide pot genera concentrații mai ridicate de compuși odorigeni decât materialele mai uscate. Gunoiul bovin solid are un alt raport între apă și materie organică. Gunoiul de pasăre cu așternut este, de regulă, mai uscat și este alcătuit din dejecții împreună cu așternutul vegetal, la care se pot adăuga pene și mici cantități de furaj. Este și un fertilizant organic relativ concentrat în azot, fosfor și potasiu, la care se adaugă materia organică provenită inclusiv din așternut, ceea ce îi conferă o eficiență agronomică și logistică importantă: pentru aceeași masă transportată, se deplasează mai multă substanță uscată și mai puțină apă decât în cazul unor fertilizanți organici foarte diluați. Concentrația mai mare impune însă și o dozare atentă, în special în funcție de necesarul de azot și fosfor al terenului.