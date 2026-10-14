Ce au descoperit cercetătorii după ce au dat ulei de măsline șoarecilor înainte de masă

De ce contează ordinea în care sunt consumate alimentele

Controlul glicemiei după masă reprezintă una dintre provocările importante în gestionarea diabetului, mai ales atunci când alimentația include carbohidrați. Aceștia sunt descompuși în glucoză, care ajunge în sânge și determină creșterea glicemiei. Amploarea și viteza acestei creșteri depind de mai mulți factori, inclusiv de compoziția mesei și de modul în care organismul procesează nutrienții.

Cercetările din ultimii ani au atras atenția asupra unei strategii numite meal sequencing, care presupune schimbarea ordinii în care sunt consumate alimentele. Unele studii efectuate pe oameni au sugerat că legumele, proteinele sau alimentele bogate în grăsimi consumate înaintea carbohidraților pot reduce creșterea glicemiei după masă.

Una dintre explicațiile propuse este golirea gastrică mai lentă. Acest proces descrie viteza cu care alimentele trec din stomac în intestinul subțire, unde are loc o parte importantă a absorbției nutrienților. Dacă această etapă încetinește, glucoza poate ajunge mai treptat în sânge.

Un alt mecanism posibil implică GLP-1, un hormon produs în intestin care contribuie la reglarea apetitului și a glicemiei și stimulează secreția de insulină în condițiile potrivite. Acțiunea sa este imitată de medicamente folosite în tratamentul diabetului și al obezității, inclusiv Ozempic. Echipa coordonată de endocrinologul Daisuke Yabe, de la Universitatea din Kyoto, a urmărit să înțeleagă mai bine rolul acestor mecanisme.

Cum a fost testat efectul uleiului de măsline

Pentru experiment, cercetătorii au folosit șoareci ținuți nemâncați peste noapte. Animalele au fost împărțite în trei grupuri, fiecare primind alimentele în altă ordine. Primul grup a consumat ulei de măsline cu 15 minute înainte de glucoză. Al doilea a primit mai întâi glucoză, urmată de ulei de măsline, în timp ce grupul de control a primit apă înainte de glucoză.

Analizele de sânge au arătat că animalele care au consumat uleiul înainte de glucoză au avut niveluri semnificativ mai mici ale glicemiei imediat după masă. Diferențele au fost evidente în special la 15 și 30 de minute. La 60 de minute, efectul părea să se diminueze.

Aceleași animale au prezentat o golire gastrică mai lentă și niveluri mai ridicate ale mai multor hormoni implicați în reglarea metabolismului. Printre aceștia s-au numărat glucagonul, polipeptida insulinotropă dependentă de glucoză (GIP) și GLP-1.