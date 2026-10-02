Motorola duce fotografia cu telefonul la Bucharest Photofest. Publicul va putea testa Signature într-un workshop dedicat

Fotografia făcută cu telefonul intră în programul uneia dintre cele mai importante întâlniri dedicate imaginii din București. Motorola devine partener al Bucharest Photofest 2026 și pregătește un workshop în care participanții vor putea experimenta direct fotografia mobilă folosind Motorola Signature, potrivit informațiilor transmise de companie. Cea de-a 11-a ediție a festivalului se desfășoară între 9 și 18 octombrie și aduce în Capitală expoziții, proiecții, întâlniri cu artiști, masterclass-uri și ateliere.

În centrul experienței pregătite de Motorola se află modelul Signature, smartphone premium orientat puternic spre fotografie. Camera telefonului a primit 164 de puncte în evaluarea DXOMARK, iar compania menționează și distincția Gold Camera Label. Playtech a testat deja telefonul într-un review dedicat Motorola Signature, în care componenta foto s-a numărat printre principalele puncte de interes ale dispozitivului.

Motorola Signature devine instrument de lucru pentru participanți

Workshopul organizat în cadrul Bucharest Photofest pune accent pe partea practică. Participanții vor putea lucra direct cu Motorola Signature și vor explora modul în care un smartphone poate fi folosit pentru a obține imagini mai bune în situații obișnuite, fără aparatură foto profesională. Accentul nu cade doar pe specificațiile tehnice ale telefonului, ci și pe felul în care lumina, compoziția, mișcarea sau momentul ales pot schimba rezultatul final.

DXOMARK a acordat sistemului foto al Motorola Signature un scor general de 164 de puncte. Evaluarea evidențiază, printre altele, expunerea și gama dinamică, redarea culorilor, portretele și rezultatele obținute în lumină slabă. Testarea independentă menționează însă și anumite limite, inclusiv mici instabilități de expunere în filmare și pierderi de detalii în anumite situații de zoom.

Telefonul folosit în cadrul atelierului dispune de un sistem foto construit în jurul mai multor senzori de 50 MP, cu o cameră principală cu stabilizare optică, ultrawide și telefoto. Ideea workshopului este ca participanții să vadă dincolo de cifrele din fișa tehnică și să testeze direct ce rezultate pot obține atunci când telefonul este folosit în contexte reale.

Proiectul #GoldenPhotography continuă la Bucharest Photofest

Parteneriatul cu festivalul continuă direcția începută de Motorola prin proiectul #GoldenPhotography. Inițiativa a pus Motorola Signature în mâinile unor profesioniști și creatori din domenii diferite, care au documentat propriul univers exclusiv cu ajutorul telefonului.

Printre situațiile surprinse s-au numărat peisajele de la Vârful Omu văzute prin ochii unui meteorolog, antrenamentele unei balerine și procesul de lucru cu sticlă incandescentă. Ideea proiectului a fost ca telefonul să fie scos dintr-un mediu controlat și folosit în condiții cu lumină schimbătoare, mișcare sau momente imposibil de repetat.

Playtech a prezentat anterior și proiectul #GoldenPhotography și imaginile realizate cu Motorola Signature, inițiativa fiind construită în jurul modului în care tehnologia și perspectiva persoanei din spatele camerei pot contribui împreună la construirea unei povești vizuale.

Prin workshopul de la Bucharest Photofest, conceptul este mutat mai aproape de public. În loc ca rezultatele să fie doar expuse sau prezentate, participanții au posibilitatea să experimenteze fotografia mobilă și să vadă cum diferite alegeri de încadrare, lumină sau perspectivă se reflectă în imaginea finală.

Bucharest Photofest revine între 9 și 18 octombrie

Bucharest Photofest ajunge în 2026 la ediția cu numărul 11. Festivalul internațional de fotografie a fost fondat în 2016 și este organizat de Centre for Alternative Music & Arts, fiind construit ca o platformă în care fotografia intră în dialog cu domenii precum jurnalismul, filmul, literatura, antropologia, muzica sau activismul.

Programul din acest an se desfășoară între 9 și 18 octombrie în mai multe spații din București și cuprinde expoziții, proiecții de film, discuții, întâlniri cu artiști, masterclass-uri, workshopuri, evenimente educaționale și concerte. Ediția din 2026 este construită în jurul temei „WITNESS”, cu accent pe rolul fotografiei ca instrument de documentare și înțelegere a realității.

Workshopul susținut de Motorola intră în componenta educațională a festivalului și aduce în discuție o zonă care a devenit tot mai importantă în ultimii ani: fotografia realizată cu smartphone-ul. În condițiile în care telefoanele premium integrează sisteme foto tot mai complexe, diferența dintre o fotografie obișnuită și una reușită nu mai ține exclusiv de echipamentul folosit, ci și de modul în care acesta este pus în valoare.