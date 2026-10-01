Cine s-ar putea afla în spatele incidentului FlyDubai. Ancheta merge dincolo de atacul din cabina avionului
Incidentul petrecut la bordul zborului FlyDubai FZ1073, care plecase din Dubai spre Tel Aviv, este investigat acum dintr-o perspectivă mult mai amplă decât cea a unei confruntări între doi membri ai echipajului. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite vor să afle nu doar ce s-a întâmplat în cabina avionului, ci și dacă acțiunea a fost pregătită anterior și dacă persoana suspectată că a declanșat incidentul a acționat singură sau a primit indicații din exterior.
Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a dispus formarea unei echipe speciale de anchetă, care lucrează împreună cu Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă și alte instituții. Investigația trebuie să stabilească circumstanțele și motivele incidentului, inclusiv dacă există vreo legătură cu o activitate sau intenție teroristă.
Deocamdată, autoritățile din Emirate nu au anunțat că ar exista dovezi privind implicarea unei organizații sau a unui stat și au cerut evitarea speculațiilor până la finalizarea verificărilor.
Anchetatorii vor să afle dacă atacul a fost planificat
Zborul FZ1073 se îndrepta pe 30 septembrie de la Dubai către Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. În timpul cursei a avut loc o confruntare în cabina de pilotaj, iar aeronava a fost în cele din urmă deviată către Tabuk, în Arabia Saudită, unde a aterizat în siguranță.
Potrivit oficialilor israelieni, copilotul l-ar fi înjunghiat pe comandant și ar fi încercat să prăbușească avionul. Aeronava a pierdut rapid altitudine în timpul incidentului, înainte ca situația să fie adusă sub control. Pasagerii au supraviețuit, iar comandantul rănit a primit îngrijiri medicale.
Ancheta deschisă de Emiratele Arabe Unite urmărește acum un element esențial: dacă ceea ce s-a întâmplat a reprezentat o acțiune individuală sau dacă a existat o pregătire anterioară.
Procuratura verifică inclusiv dacă incidentul a avut legătură cu o activitate teroristă, dacă a fost planificat în avans și dacă au existat instrucțiuni sau o coordonare din exterior.
Aceste verificări nu înseamnă că una dintre ipoteze a fost deja confirmată. Ele stabilesc însă direcțiile pe care anchetatorii le consideră suficient de importante pentru a fi investigate.
Israelul vorbește despre radicalizarea copilotului
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că informațiile deținute de Israel indică faptul că suspectul ar fi trecut printr-un proces de radicalizare islamistă și ar fi avut intenția de a muri în timpul incidentului.
Afirmațiile israeliene nu reprezintă însă concluzia anchetei judiciare desfășurate de Emiratele Arabe Unite. Autoritățile de la Abu Dhabi continuă să investigheze motivele și eventualele conexiuni ale suspectului.
Potrivit informațiilor apărute până acum, copilotul este cetățean din Oman. Această informație a atras suplimentar atenția autorităților israeliene asupra modului în care membrii echipajelor sunt verificați înainte de a opera curse către Israel.
Omanul nu are relații diplomatice oficiale cu Israelul. Cetățenia suspectului nu demonstrează însă în sine existența vreunei implicări a statului Oman sau a unei organizații din această țară.
A fost copilotul ajutat sau a acționat singur?
Aceasta este una dintre cele mai importante întrebări ale anchetei. Dacă investigația stabilește că bărbatul a acționat singur, cazul va pune în primul rând problema securității din interiorul cabinei și a procedurilor prin care sunt verificați piloții.
Dacă vor apărea dovezi privind o coordonare din exterior, ancheta se va extinde inevitabil asupra persoanelor cu care suspectul a intrat în contact și asupra modului în care ar fi fost pregătită acțiunea.
Autoritățile vor trebui să stabilească, de asemenea, dacă au existat semnale anterioare care ar fi putut indica radicalizarea sau intențiile sale și dacă acestea puteau fi detectate înainte ca bărbatul să ajungă la comenzile unui avion cu peste 170 de persoane la bord.
Cazul readuce astfel în discuție una dintre cele mai dificile probleme ale securității aeriene: amenințarea care poate veni chiar din interiorul cabinei de pilotaj.
Există vreo legătură cu Iranul?
Numele Iranului a apărut rapid în discuțiile din Israel, pe fondul tensiunilor regionale. Până în prezent, însă, nu a fost prezentată public nicio dovadă care să arate că autoritățile iraniene ar fi avut vreo implicare în incident.
Reuters relatează că serviciile israeliene Mossad și Shin Bet investighează cazul, dar că nu a fost identificată până acum o implicare iraniană.
Netanyahu a evitat, de asemenea, să atribuie incidentul Iranului înainte de apariția unor dovezi. Prin urmare, orice afirmație potrivit căreia Teheranul s-ar afla în spatele acțiunii ar fi prematură în acest moment.
Contextul explică însă de ce această posibilitate este tratată cu atenție. Relațiile dintre Israel și Iran sunt extrem de tensionate, iar descoperirea unei coordonări statale ar schimba radical dimensiunea incidentului.
De ce Emiratele Arabe Unite conduc ancheta
Incidentul s-a produs în afara teritoriului Emiratelor, iar avionul a aterizat în Arabia Saudită. Cu toate acestea, autoritățile de la Abu Dhabi au precizat că au competența legală de a investiga cazul.
Explicația este că aeronava este înregistrată în Emiratele Arabe Unite și operează sub pavilionul acestui stat. Potrivit legislației emirateze, infracțiunile comise la bordul unei astfel de aeronave pot fi investigate de autoritățile din Emirate chiar dacă faptele au loc în afara teritoriului țării.
Anchetatorii lucrează în coordonare cu autoritățile relevante, iar Emiratele au mulțumit oficial Arabiei Saudite pentru modul în care a gestionat incidentul și pentru cooperare.
Cazul implică astfel mai multe state: Emiratele Arabe Unite, unde este înregistrată aeronava și de unde a plecat cursa, Arabia Saudită, unde avionul a aterizat, Israelul, unde trebuia să ajungă zborul și de unde proveneau mulți dintre pasageri, precum și Oman, țara de origine a suspectului.
Incidentul poate schimba regulile de securitate pentru zborurile spre Israel
Dincolo de identificarea motivului, ancheta ridică întrebări despre modul în care un posibil atacator ar fi putut ajunge într-una dintre cele mai sensibile poziții existente într-un avion comercial.
După atacurile din 11 septembrie 2001, accesul în cabina piloților a devenit mult mai strict. Ușile ranforsate și procedurile de acces au fost concepute tocmai pentru a împiedica o persoană din exterior să preia controlul avionului.
Incidentul FlyDubai scoate însă în evidență problema opusă: ce se întâmplă atunci când amenințarea se află deja în interiorul cabinei.
Ancheta ar putea determina companiile aeriene și autoritățile de securitate să reevalueze procedurile de verificare a piloților, accesul în cockpit și regulile aplicate echipajelor care operează curse către destinații considerate sensibile.
Pentru moment, întrebarea „cine se află în spatele incidentului FlyDubai?” nu are un răspuns definitiv. Autoritățile știu cine este suspectul, dar trebuie să afle de ce a acționat și, mai ales, dacă a acționat singur.
Tocmai de aceea ancheta merge mult dincolo de cele câteva minute dramatice petrecute în cabina avionului. Stabilirea existenței unei planificări, a unei radicalizări și a unor eventuale instrucțiuni primite din exterior va decide dacă zborul FZ1073 rămâne cazul unui individ sau devine o investigație de securitate cu implicații regionale.