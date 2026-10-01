Cine s-ar putea afla în spatele incidentului FlyDubai. Ancheta merge dincolo de atacul din cabina avionului

Deocamdată, autoritățile din Emirate nu au anunțat că ar exista dovezi privind implicarea unei organizații sau a unui stat și au cerut evitarea speculațiilor până la finalizarea verificărilor.

Anchetatorii vor să afle dacă atacul a fost planificat

Zborul FZ1073 se îndrepta pe 30 septembrie de la Dubai către Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. În timpul cursei a avut loc o confruntare în cabina de pilotaj, iar aeronava a fost în cele din urmă deviată către Tabuk, în Arabia Saudită, unde a aterizat în siguranță.

Potrivit oficialilor israelieni, copilotul l-ar fi înjunghiat pe comandant și ar fi încercat să prăbușească avionul. Aeronava a pierdut rapid altitudine în timpul incidentului, înainte ca situația să fie adusă sub control. Pasagerii au supraviețuit, iar comandantul rănit a primit îngrijiri medicale.

Ancheta deschisă de Emiratele Arabe Unite urmărește acum un element esențial: dacă ceea ce s-a întâmplat a reprezentat o acțiune individuală sau dacă a existat o pregătire anterioară.

Procuratura verifică inclusiv dacă incidentul a avut legătură cu o activitate teroristă, dacă a fost planificat în avans și dacă au existat instrucțiuni sau o coordonare din exterior.

Aceste verificări nu înseamnă că una dintre ipoteze a fost deja confirmată. Ele stabilesc însă direcțiile pe care anchetatorii le consideră suficient de importante pentru a fi investigate.

Israelul vorbește despre radicalizarea copilotului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că informațiile deținute de Israel indică faptul că suspectul ar fi trecut printr-un proces de radicalizare islamistă și ar fi avut intenția de a muri în timpul incidentului.