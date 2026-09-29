Când depunerile de numerar pot ridica semne de întrebare. Ce verifică ANAF în conturile persoanelor fizice

Să presupunem că o persoană câștigă legal 8.000 de lei pe lună, retrage periodic bani și păstrează o parte din economii în numerar. După câțiva ani decide să depună 50.000 de lei înapoi în cont. Într-o asemenea situație, faptul că banii sunt depuși cash nu îi transformă într-un venit nou.

Dacă însă în conturile unei persoane cu venituri declarate reduse apar frecvent sume importante pentru care nu există o explicație evidentă, aceste fluxuri pot deveni relevante într-o analiză fiscală.

ANAF arată că verificarea situației fiscale personale poate lua în calcul veniturile, cheltuielile, patrimoniul și fluxurile de trezorerie ale persoanei verificate.

Ce poate analiza ANAF

Una dintre metodele indirecte utilizate de autoritățile fiscale este chiar metoda fluxurilor de trezorerie. Aceasta presupune, printre altele, determinarea intrărilor de bani în conturile bancare, identificarea sumelor provenite din surse neimpozabile și analizarea cheltuielilor făcute în numerar. Așadar, nu numărul depunerilor este neapărat problema.

De exemplu, 12 depuneri lunare de câte 3.000 de lei nu declanșează automat un control și nu există o regulă potrivit căreia după un anumit număr de depuneri banii sunt considerați venituri nedeclarate. Importantă este imaginea de ansamblu și posibilitatea justificării sumelor.

Ce documente merită păstrate

Cea mai simplă măsură de precauție este păstrarea documentelor care pot arăta traseul banilor. În cazul economiilor provenite din salariu pot fi utile extrasele bancare care arată încasarea veniturilor și retragerile anterioare. Pentru banii proveniți din vânzarea unei mașini sau a unui alt bun pot conta contractele și documentele tranzacției. În alte situații pot fi relevante documente privind moșteniri, donații, împrumuturi sau alte surse legale.

ANAF poate solicita persoanei verificate documente justificative și explicații pentru stabilirea situației fiscale reale.