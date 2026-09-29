Când depunerile de numerar pot ridica semne de întrebare. Ce verifică ANAF în conturile persoanelor fizice
Depunerea banilor cash în propriul cont bancar este o operațiune absolut obișnuită și nu înseamnă, în sine, că o persoană are probleme cu ANAF. Lucrurile se pot complica însă atunci când apar constant sume de bani care nu par să corespundă veniturilor declarate, iar titularul nu poate explica și documenta proveniența lor. Într-o eventuală verificare, Fiscul poate analiza inclusiv intrările în conturile bancare și fluxurile de numerar.
Nu există o taxă pentru simplul fapt că depui cash
O confuzie frecventă este că ANAF ar impozita automat depunerile de numerar. Nu funcționează așa. Dacă o persoană depune 5.000 de lei în cont, suma respectivă nu devine automat venit impozabil doar pentru că a trecut prin bancă. Ceea ce contează este de unde provin cei 5.000 de lei.
Să presupunem că o persoană câștigă legal 8.000 de lei pe lună, retrage periodic bani și păstrează o parte din economii în numerar. După câțiva ani decide să depună 50.000 de lei înapoi în cont. Într-o asemenea situație, faptul că banii sunt depuși cash nu îi transformă într-un venit nou.
Dacă însă în conturile unei persoane cu venituri declarate reduse apar frecvent sume importante pentru care nu există o explicație evidentă, aceste fluxuri pot deveni relevante într-o analiză fiscală.
ANAF arată că verificarea situației fiscale personale poate lua în calcul veniturile, cheltuielile, patrimoniul și fluxurile de trezorerie ale persoanei verificate.
Ce poate analiza ANAF
Una dintre metodele indirecte utilizate de autoritățile fiscale este chiar metoda fluxurilor de trezorerie. Aceasta presupune, printre altele, determinarea intrărilor de bani în conturile bancare, identificarea sumelor provenite din surse neimpozabile și analizarea cheltuielilor făcute în numerar. Așadar, nu numărul depunerilor este neapărat problema.
De exemplu, 12 depuneri lunare de câte 3.000 de lei nu declanșează automat un control și nu există o regulă potrivit căreia după un anumit număr de depuneri banii sunt considerați venituri nedeclarate. Importantă este imaginea de ansamblu și posibilitatea justificării sumelor.
Ce documente merită păstrate
Cea mai simplă măsură de precauție este păstrarea documentelor care pot arăta traseul banilor. În cazul economiilor provenite din salariu pot fi utile extrasele bancare care arată încasarea veniturilor și retragerile anterioare. Pentru banii proveniți din vânzarea unei mașini sau a unui alt bun pot conta contractele și documentele tranzacției. În alte situații pot fi relevante documente privind moșteniri, donații, împrumuturi sau alte surse legale.
ANAF poate solicita persoanei verificate documente justificative și explicații pentru stabilirea situației fiscale reale.
Problema apare când sursa banilor nu poate fi identificată
Miza este importantă deoarece regimul fiscal pentru veniturile a căror sursă nu poate fi identificată este foarte sever. Articolul 117 din Codul fiscal prevede că veniturile constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată sunt impozitate cu 70%, aplicat asupra bazei impozabile ajustate. Pot fi stabilite și accesorii.
Asta nu înseamnă că ANAF aplică 70% oricărei depuneri cash pe care contribuabilul nu o explică imediat. Mai întâi există o procedură fiscală în care sunt analizate informațiile și documentele relevante, iar contribuabilul poate prezenta justificări. ANAF precizează că verificările situației fiscale personale urmăresc inclusiv intrările și ieșirile de fonduri și operațiunile care au generat riscul fiscal identificat.
Prin urmare, cine obișnuiește să țină economii importante în numerar și ulterior să le introducă în sistemul bancar ar trebui să păstreze, pe cât posibil, documentele care explică proveniența banilor. Depunerea cash nu este problema în sine. Dificultatea apare atunci când sumele nu se potrivesc cu situația fiscală cunoscută, iar proveniența lor nu mai poate fi demonstrată.