Conturile fantomă din companii: ce se întâmplă cu accesul digital al foștilor angajați și colaboratori?

Contul principal este doar începutul inventarului

Într-o companie bine centralizată, directorul de identități controlează accesul la majoritatea aplicațiilor prin autentificare unică. Dezactivarea utilizatorului poate întrerupe rapid multe servicii. Puține organizații sunt însă complet centralizate. Un departament poate cumpăra separat o platformă de marketing, un dezvoltator poate crea un cont la un furnizor cloud, iar un colaborator poate primi acces direct într-un proiect al clientului. Aceste excepții nu apar întotdeauna în registrul IT și nu dispar automat odată cu identitatea principală.

Accesul poate exista sub forme diferite: conturi nominale, invitații externe, chei API, jetoane personale, certificate, parole de aplicație, chei SSH, conturi locale pe servere și date cunoscute pentru un cont comun. Unele elemente sunt asociate clar cu numele angajatului, altele au denumiri generice precum proiect, suport sau administrare. Dacă firma caută doar adresa de e-mail a persoanei, poate rata acreditările create pentru automatizări sau drepturile acordate unui cont personal folosit temporar.

Proprietatea datelor este o problemă separată de acces. Fostul angajat poate fi proprietarul unor documente, formulare, fluxuri automate, tablouri de bord sau calendare folosite de echipă. Ștergerea brutală a contului poate elimina informații ori poate opri procese importante. Din acest motiv, offboardingul trebuie să transfere proprietatea înainte de ștergere și să păstreze datele conform politicii companiei. Suspendarea temporară poate bloca accesul în timp ce echipa decide ce trebuie arhivat, transferat sau eliminat.

Invitațiile externe și conturile personale complică situația. Un colaborator poate lucra într-un spațiu al companiei folosind adresa propriei firme sau chiar un cont personal, iar plecarea lui nu apare în sistemul intern de resurse umane. Platforma vede în continuare un invitat valid. Fiecare proiect trebuie să aibă un proprietar care revizuiește membrii externi și stabilește durata accesului. Invitarea unei persoane este mai sigură când drepturile sunt limitate la spațiul necesar și expiră automat, nu când contul primește acces permanent la o zonă largă pentru comoditate.

Conturile uitate devin puncte de intrare greu de observat

Un cont nefolosit este adesea mai puțin monitorizat decât unul activ. Nu produce un tipar zilnic clar, iar o conectare rară poate fi interpretată drept o revenire legitimă într-un proiect. Dacă parola a fost reutilizată și apare într-o breșă externă, atacatorul poate încerca accesul mult timp după plecarea angajatului. Lipsa autentificării în doi pași sau o metodă MFA asociată unui număr personal vechi mărește riscul. În alte cazuri, o sesiune ori un jeton rămâne activ pe un dispozitiv care nu a fost recuperat.

Privilegiile vechi sunt o problemă și mai mare. Un colaborator poate primi temporar rol de administrator pentru o migrare, iar dreptul rămâne neschimbat după finalizarea lucrării. Un angajat mutat între departamente acumulează acces fără să piardă permisiunile anterioare, fenomen numit uneori privilege creep. La plecare, lista drepturilor este atât de fragmentată încât nimeni nu știe ce trebuie retras. Un singur cont cu acces excesiv poate oferi intrare în fișiere, facturare, infrastructură sau date despre clienți.

Conturile comune ascund responsabilitatea. Dacă mai multe persoane folosesc aceeași parolă, plecarea uneia dintre ele obligă compania să schimbe secretul și să verifice toate locurile unde este utilizat. Altfel, fostul membru poate păstra accesul fără ca jurnalele să indice identitatea reală. Soluția nu este doar rotația parolei, ci înlocuirea conturilor partajate cu identități individuale și drepturi trasabile. Pentru automatizări sunt necesare conturi tehnice administrate separat, cu proprietar, scop și dată de revizuire.