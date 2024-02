Filmele și serialele Marvel ce urmează a fi lansate până în 2027: Când apar pe marile și micile ecrane producțiile tale favorite

Încă de la lansarea Iron Man în 2008, MCU (Marvel Cinematic Universe) a fost forța dominantă în cultura pop modernă. De la începuturile sale umile, marca a crescut puternic, mai întâi cu sequel-uri de succes precum Iron Man 2, apoi cu filme în echipă precum The Avengers, apoi cu evenimente crossover precum Infinity War și Endgame.

De asemenea, Marvel Studios și-a lărgit domeniul de aplicare extinzându-se în univers cu Guardians of the Galaxy, în timp cu Captain Marvel, în Quantum Realm cu Ant-Man, iar acum multiversul cu Loki, Spider-Man: No Way Home și Doctor Strange 2.

MCU a cucerit și micul ecran, cu primul serial TV Canon care a fost lansat pe Disney+ în 2021, așa că, pe măsură ce Marveș continuă să crească, aruncăm o privire asupra tuturor aventurilor viitoare planificate în tărâmul său.

Disney+: Ironheart (2025)

Noul serial de televiziune îl are pe Dominique Thorne în rolul super-geniului Riri WIlliams, care a creat cea mai avansată armură de la Iron Man. De asemenea, Sam Bailey și Angela Barnes au fost angajați ca regizori, cu Ryan Coogler în echipa de producție. Ironheart și-a făcut debutul în MCU în Black Panther: Wakanda Forever.

Disney+: X-Men ’97 (primăvara 2024)

Nu s-au dezvăluit multe despre viitorul serial animat de televiziune X-Men ’97 dar seria este o continuare a iubitului show animat X-Men din 1992, cu Beau DeMayo scriind și producând animația.

Disney+: Agatha: Darkhold Diaries (sfârșitul anului 2024)

Agatha: Darkhold Diaries este un spin-off WandaVision care o prezintă pe Kathryn Hahn reluând rolul Agathei Harkness pentru un serial de nouă episoade.

Disney+: Wonder Man (sfârșitul anului 2024)

Această serie MCU se va concentra pe personajul Marvel Simon Williams (Yahya Abdul Mateen II) care – în benzi desenate – este fiul unui industriaș bogat, care trece prin vremuri grele din cauza creșterii Stark Industries. În serial, se spune că este actor și cascador.

Disney+: Daredevil: Born Again (2025)

Daredevil este „reînviat” la Disney+ după ce Charlie Cox s-a întors ca Matt Murdock în Spider-Man: No Way Home și Vincent D’Onofrio l-a jucat pe Kingpin în Hawkeye.

Captain America: Brave New World (14 februarie 2025)

Anthony Mackie își va relua rolul lui Sam Wilson, dar în noul rol de Captain America, înlocuindu-l pe Chris Evans în Captain America: Brave New World. Proiectul a fost inițial intitulat Captain America: New World Order, dar și-a schimbat numele la jumătatea anului 2023 din cauza legăturilor sale cu teoriile conspirației online.

Thunderbolts (25 iulie 2025)

Marvel intră în genul de echipă de răufăcători cu acest proiect MCU extrem de secret. Jake Schreier (Robot and Frank, Paper Towns) va regiza producția, dintr-un scenariu de Eric Pearson (Black Widow).

Blade (7 noiembrie 2025)

După ce și-a făcut prima apariție ca parte a MCU în The Eternals, de două ori câștigător al Premiului Oscar, Mahershala Ali va fi în rolul lui Blade, vânătorul de vampiri.

Deadpool 3 (3 mai 2024)

Hugh Jackman va reveni ca Wolverine pentru al treilea film Deadpool, alături de Ryan Reynolds, în rolul principal. Shawn Levy va fi regizorul filmului Deadpool 3, iar producția se va încheia la începutul anului 2024, după o serie de întârzieri cauzate de grevele de la Hollywood.

Producții Marvel în așteptare de către fani

Spider-Man 4 (va fi anunțată o dată de lansare)

Tom Holland se va întoarce ca Spider-Man pentru o altă lansare în MCU, a fost confirmat de șeful studiourilor Marvel, Kevin Feige. Detaliile sunt puține până acum, deoarece nu este clar dacă Peter Parker se va întoarce pentru propriul său film sau pentru un film în echipă, cum ar fi Avenger.

Fantastic Four (2 mai 2025)

Cei Patru Fantastici își vor face mult așteptatul debut în MCU în noiembrie 2024, ca prima lansare în Faza 6 a MCU. Filmul și-a pierdut recent regizorul, când Jon Watts a părăsit studiorule de filmare, pentru a lucra la viitorul său serial Star Wars. Matt Shakman de la WandaVision va regiza producția.

Disney+: Marvel Zombies (2024)

Marvel Zombies este un viitor serial de televiziune animat, care este un spin-off al lui What If…?. Zeb Wells de la She-Hulk urmează să scrie și să producă executiv serialul de patru episoade.

Avengers 5 (1 mai 2026)

După ce au lipsit de pe ecrane de la recordul Avengers: Endgame din 2019, Avengers se vor reuni pentru a-l înfrunta pe Kang în prima dintr-un final în două părți pentru Faza 6 a MCU. Destin Daniel Cretton din Shang-Chi a fost inițial desemnat să regizeze producția, iar Jeff Loveness din Ant-Man 3 a fost angajat pentru a scrie scenariul. Cu toate acestea, când Cretton a părăsit proiectul la sfârșitul anului 2023, Loveness a fost înlocuit de Michael Waldron, scriitorul din spatele lui Loki și Doctor Strange in Multiverse of Madness.

Avengers: Secret Wars (7 mai 2027)

Lansat la șapte luni după Avengers 5, Secret Wars va fi concluzia epică a fazei 6 a MCU și, odată cu aceasta, arcul Fazelor 4-5-6, cunoscut sub numele de Saga Multivers.

Shang-Chi 2 (va fi anunțată o dată de lansare)

Simu Liu va relua rolul lui Xu Shang-Chi în Shang-Chi 2, producția lui Destin Daniel Cretton. Acordul fiind semnat abia în decembrie 2021, producția încă nu a fost anunțată, așa că este greu de stabilit când va fi filmată continuarea și, ulterior, lansată.

X-Men (va fi anunțată o dată de lansare)

La fel ca Deadpool și Fantastic Four, un film centrat pe X-Men va face, de asemenea, parte din MCU după achiziționarea de către Disney a 20th Century Fox.

Armor Wars (va fi anunțată o dată de lansare)

Don Cheadle va relua rolul lui James Rhodes/War Machine în viitorul film Armor Wars, cu un scenariu de Yassir Lester. Walton Goggins din Ant-Man și The Wasp va apărea și ca Sonny Burch.

Disney+: Eyes of Wakanda (sfârșitul anului 2024)

În urma succesului de la box-office-ul Black Panther și continuarea acestuia, regizorul Ryan Coogler a anunțat că un serial de televiziune este, de asemenea, pe drum. La începutul anului 2024, s-a confirmat că serialul se intitulează Eyes of Wakanda și va prezenta o serie de personaje care urmăresc artefacte rare și periculoase de vibranium în diferite perioade de timp.