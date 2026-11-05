Alzheimer ar putea fi anticipat cu 12 ani înainte de diagnostic. Descoperirea cercetătorilor de la Stanford care ar putea schimba medicina
Una dintre cele mai mari provocări ale medicinei moderne este identificarea bolii Alzheimer înainte ca aceasta să provoace deteriorări cognitive semnificative. În multe situații, pacienții ajung la medic abia după apariția problemelor de memorie, când procesele biologice asociate bolii sunt deja în desfășurare. O nouă cercetare sugerează că anumite semnale ale activității cerebrale ar putea oferi indicii despre riscul de îmbolnăvire cu mult înainte de primele simptome.
Un studiu coordonat de cercetători de la Stanford Medicine și publicat pe 4 noiembrie 2026 în revista Science Advances arată că tiparele activității neuronale ar putea anticipa declinul cognitiv pe parcursul următorilor 12 ani. Potrivit Stanford Medicine, metoda experimentală a obținut rezultate promițătoare în identificarea persoanelor vulnerabile la dezvoltarea bolii.
Creierul ar putea transmite semnale de avertizare înainte de pierderea memoriei
Cercetătorii au pornit de la compararea activității cerebrale a două categorii de persoane în vârstă. Prima cuprindea pacienți diagnosticați cu Alzheimer, iar cealaltă persoane cunoscute drept „super agers”, care își păstrează capacități de memorie neobișnuit de bune la vârste înaintate.
Participanții din aceste grupuri aveau cel puțin 75 de ani. Prin analizarea activității neuronale în repaus, oamenii de știință au identificat tipare asociate atât cu vulnerabilitatea la declin cognitiv, cât și cu rezistența creierului în fața îmbătrânirii.
Ulterior, echipa a folosit informațiile pentru dezvoltarea unui sistem de evaluare aplicat unor adulți cu vârste între 55 și 70 de ani, care nu prezentau probleme cognitive evidente. Scopul a fost identificarea asemănărilor dintre activitatea lor cerebrală și tiparele observate în cele două grupuri inițiale.
Rezultatele au arătat că persoanele cu o activitate cerebrală mai apropiată de cea a pacienților cu Alzheimer prezentau o probabilitate mai mare de declin cognitiv, acumulare a proteinelor asociate bolii și diagnostic ulterior.
În schimb, participanții ale căror tipare semănau cu cele ale persoanelor cu o memorie excepțională aveau șanse mai mari să își păstreze funcțiile cognitive.
O metodă care ar putea completa testele actuale pentru Alzheimer
Cercetătorii au constatat că sistemul experimental de evaluare a activității cerebrale a avut o capacitate predictivă mai bună decât unele dintre metodele de estimare a riscului bazate pe vârstă, genetică și biomarkeri precum amiloid-beta și tau.
Aceste două proteine joacă un rol important în cercetarea bolii Alzheimer. Acumularea lor anormală este asociată cu modificări patologice ale creierului, însă simpla prezență a unor biomarkeri nu oferă întotdeauna o imagine completă asupra evoluției viitoare a pacientului.
Noua abordare urmărește altceva: modul în care funcționează rețelele neuronale înainte ca deteriorarea cognitivă să devină evidentă. Dacă rezultatele vor fi confirmate în studii suplimentare, activitatea cerebrală ar putea deveni un indicator timpuriu util în evaluarea riscului individual.
Descoperirea se înscrie într-o direcție mai amplă a cercetării medicale. Alte studii au sugerat deja că primele modificări asociate bolii Alzheimer pot apărea mult mai devreme decât simptomele vizibile.
Cu toate acestea, metoda Stanford nu reprezintă deocamdată un test de diagnostic disponibil în practica medicală obișnuită. De asemenea, un risc crescut nu înseamnă că o persoană va dezvolta inevitabil boala.
De ce depistarea timpurie ar putea schimba tratamentul pacienților
Identificarea persoanelor vulnerabile înainte de apariția simptomelor ar putea avea consecințe importante pentru dezvoltarea viitoarelor tratamente. În prezent, numeroase strategii terapeutice urmăresc încetinirea evoluției bolii, dar eficiența intervențiilor poate depinde de momentul în care acestea sunt inițiate.
O metodă fiabilă de evaluare timpurie ar putea permite includerea persoanelor cu risc în studii clinice înainte ca memoria și alte funcții cognitive să fie afectate semnificativ. Cercetătorii ar putea înțelege mai bine și de ce anumite creiere rezistă proceselor asociate bolii, în timp ce altele sunt mai vulnerabile.
Această diferență este deosebit de interesantă în cazul persoanelor numite „super agers”. Studierea mecanismelor lor de protecție naturală ar putea identifica noi direcții terapeutice.
Înainte de aplicarea clinică, rezultatele trebuie însă validate în populații mai numeroase și mai diverse, iar cercetătorii trebuie să stabilească modul în care noul indicator poate fi integrat în evaluarea medicală.
Descoperirea nu înseamnă că Alzheimer poate fi prevenit sau vindecat prin această metodă. Ea oferă însă o perspectivă promițătoare: viitorul diagnosticului ar putea depinde nu doar de identificarea modificărilor structurale ale creierului, ci și de înțelegerea modului în care neuronii comunică între ei cu mulți ani înainte de apariția bolii.