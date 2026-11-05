Alzheimer ar putea fi anticipat cu 12 ani înainte de diagnostic. Descoperirea cercetătorilor de la Stanford care ar putea schimba medicina

Creierul ar putea transmite semnale de avertizare înainte de pierderea memoriei

Cercetătorii au pornit de la compararea activității cerebrale a două categorii de persoane în vârstă. Prima cuprindea pacienți diagnosticați cu Alzheimer, iar cealaltă persoane cunoscute drept „super agers”, care își păstrează capacități de memorie neobișnuit de bune la vârste înaintate.

Participanții din aceste grupuri aveau cel puțin 75 de ani. Prin analizarea activității neuronale în repaus, oamenii de știință au identificat tipare asociate atât cu vulnerabilitatea la declin cognitiv, cât și cu rezistența creierului în fața îmbătrânirii.

Ulterior, echipa a folosit informațiile pentru dezvoltarea unui sistem de evaluare aplicat unor adulți cu vârste între 55 și 70 de ani, care nu prezentau probleme cognitive evidente. Scopul a fost identificarea asemănărilor dintre activitatea lor cerebrală și tiparele observate în cele două grupuri inițiale.

Rezultatele au arătat că persoanele cu o activitate cerebrală mai apropiată de cea a pacienților cu Alzheimer prezentau o probabilitate mai mare de declin cognitiv, acumulare a proteinelor asociate bolii și diagnostic ulterior.

În schimb, participanții ale căror tipare semănau cu cele ale persoanelor cu o memorie excepțională aveau șanse mai mari să își păstreze funcțiile cognitive.

O metodă care ar putea completa testele actuale pentru Alzheimer

Cercetătorii au constatat că sistemul experimental de evaluare a activității cerebrale a avut o capacitate predictivă mai bună decât unele dintre metodele de estimare a riscului bazate pe vârstă, genetică și biomarkeri precum amiloid-beta și tau.

Aceste două proteine joacă un rol important în cercetarea bolii Alzheimer. Acumularea lor anormală este asociată cu modificări patologice ale creierului, însă simpla prezență a unor biomarkeri nu oferă întotdeauna o imagine completă asupra evoluției viitoare a pacientului.