Noua fraudă care atacă utilizatorii de iPhone prin FaceTime. Un apel video îți poate goli contul bancar

Cum începe frauda prin FaceTime

Atacul poate începe cu un SMS care pare trimis de bancă. Mesajul poate anunța o plată necunoscută. Include un număr de telefon la care trebuie să suni urgent. Uneori escrocii inițiază direct apelul și folosesc un număr falsificat.

După primul contact, presupusul angajat al băncii îți cere să confirmi identitatea. Apoi propune continuarea discuției pe FaceTime. Motivul invocat poate fi verificarea feței, a cardului sau a aplicației bancare.

Nicio bancă serioasă nu îți va cere să verifici parola sau codul PIN prin apel video. Instituțiile financiare nu au nevoie să vadă ecranul telefonului tău. Nu îți vor cere nici să deschizi aplicația bancară în timpul unei conversații FaceTime.

Problema apare atunci când escrocul te convinge să folosești funcția de partajare a ecranului. Această opțiune este utilă în conversațiile obișnuite. Totuși, poate expune informații confidențiale. Playtech a explicat anterior cum funcționează partajarea ecranului în aplicațiile de apeluri video.

Escrocul poate vedea soldul, numărul contului sau notificările primite. Poate observa și codurile de autentificare trimise prin SMS. În unele cazuri, victima este convinsă să tasteze parola chiar în timp ce ecranul este transmis.

Inteligența artificială face apelurile mai credibile

Apelul video creează impresia că persoana aflată la celălalt capăt este reală. Escrocii pot folosi birouri false, uniforme sau fundaluri cu sigla unei bănci. Unele grupări dispun de spații pregătite special pentru asemenea operațiuni.

Inteligența artificială crește pericolul. Instrumentele moderne pot modifica vocea și imaginea în timp real. Un atacator poate părea mai în vârstă. Poate imita un angajat cunoscut. Poate folosi chiar fața unei alte persoane.