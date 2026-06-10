Laserul care poate spulbera roiuri de drone. Israelienii vin cu o armă nouă ce lovește peste 30 de ținte pe minut

Cum funcționează DroneLight și de ce nu seamănă cu un laser clasic

Spre deosebire de laserele convenționale cu fascicul continuu, care trebuie să stea fixate mai mult timp pe țintă pentru a o încălzi și distruge, DroneLight merge pe alt principiu. Sistemul folosește un laser în pulsuri, care concentrează foarte multă energie într-un interval extrem de scurt. Fiecare puls durează doar 10 milisecunde, iar sistemul poate emite de cinci ori pe secundă.

Practic, în loc să „ardă” treptat ținta, DroneLight încearcă să o perforeze. Compania explică ideea printr-o comparație sugestivă: este ca o armă teoretică ce trage cinci proiectile foarte mici într-o singură secundă. În testele efectuate de Esh-Tech, pentru a neutraliza o dronă au fost necesare între cinci și zece perforări, suficient cât să lovească o componentă vitală, precum bateria, electronica sau camera. În aceste condiții, timpul estimat pentru doborârea unei drone este de una până la două secunde.

Aici apare unul dintre marile avantaje ale sistemului. Deși multe soluții anti-dronă pe bază de laser cer puteri de peste 20 kW, DroneLight are nevoie de aproximativ 4 kW. Diferența vine tocmai din tehnologia pulsată și din faptul că fasciculul este activ doar o mică parte din timp. Potrivit datelor prezentate de companie, laserul emite doar 50 de milisecunde dintr-o secundă, adică în jur de 5% din durata totală a angajării. Asta înseamnă un consum energetic mai mic și, teoretic, costuri de operare mai bune.

Peste 30 de drone într-un minut și o rază de un kilometru

Esh-Tech susține că DroneLight poate crea o zonă de protecție cu o rază de aproximativ un kilometru. În lupta anti-dronă, această distanță îl plasează în categoria sistemelor cu rază scurtă, dar extrem de utile în apărarea punctelor fixe, a bazelor, a vehiculelor blindate sau a infrastructurii sensibile. Tocmai aici ar trebui să fie eficient și împotriva roiurilor de UAV-uri, unul dintre cele mai dificile scenarii pentru sistemele clasice.

Compania spune că DroneLight poate doborî peste 30 de drone într-un minut, în timp ce alte sisteme similare reușesc mai puțin de 10. Dacă aceste cifre se confirmă în condiții operaționale, vorbim despre o schimbare importantă. Problema actuală a multor armate nu este doar să lovească o dronă, ci să facă față unui număr mare de ținte care vin aproape simultan și care pot satura rapid apărarea.

Un alt element interesant este integrarea inteligenței artificiale în funcționarea sistemului. Camera DroneLight își reîmprospătează imaginea de 1.000 de ori pe secundă, iar algoritmii analizează atmosfera dintre emițător și țintă pentru a decide momentul optim în care să fie lansat pulsul laser. Cu alte cuvinte, sistemul încearcă să „prindă” fereastra atmosferică potrivită, astfel încât energia să ajungă mai eficient la țintă. CEO-ul Esh-Tech, Erez Riahi, susține că această optimizare poate îmbunătăți performanța cu până la 50% și chiar mai mult.

Nu este o armă portabilă, dar se apropie de maturitatea operațională

DroneLight nu este un sistem pe care să îl cari în spate, dar nici nu este atât de mare încât să fie greu de integrat pe o platformă militară. Capul optic cântărește aproximativ 450 de kilograme, are o înălțime de 1,5 metri și o lățime sub un metru. „Cutia neagră” cu elementele auxiliare mai adaugă încă aproximativ 350 de kilograme și poate fi montată în interiorul vehiculului. Sistemul poate fi instalat pe un blindat de dimensiuni reduse și poate fi conectat la diverși senzori, de la radar la senzori acustici sau optronici.