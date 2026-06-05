Cum funcționează drona marină MAGURA V5. Este una dintre cele mai avansate arme navale și poate parcurge până la 800 de kilometri

Cum arată și ce performanțe are MAGURA V5

MAGURA V5 este un vehicul naval fără echipaj, conceput pentru a fi greu de detectat atât vizual, cât și de sistemele radar.

Drona are aproximativ 5,5 metri lungime și 1,5 metri lățime, iar forma sa este optimizată pentru a reduce semnătura radar. Poate atinge viteze de aproape 80 km/h și are o autonomie impresionantă, de până la 800 de kilometri.

Unul dintre cele mai importante aspecte este capacitatea de a transporta încărcături semnificative. Potrivit informațiilor publice disponibile, MAGURA V5 poate transporta peste 300 de kilograme de echipamente sau materiale explozive.

Controlul se realizează prin sisteme de comunicații și navigație prin satelit, iar vehiculul este echipat cu camere video care permit operatorilor să monitorizeze permanent traseul și obiectivul.

De ce sunt considerate periculoase aceste drone

Specialiștii spun că principalul avantaj al dronelor maritime moderne este faptul că pot executa misiuni complexe fără a expune echipaje umane.

În plus, aceste dispozitive sunt relativ greu de detectat, mai ales în condiții meteo dificile sau pe timpul nopții.