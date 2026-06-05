Cum funcționează drona marină MAGURA V5. Este una dintre cele mai avansate arme navale și poate parcurge până la 800 de kilometri
Drona marină MAGURA V5 a atras atenția opiniei publice după incidentul produs în Portul Constanța, unde o ambarcațiune fără echipaj, similară celor utilizate în conflictul din Ucraina, a explodat în apropierea danelor portuare. Acest tip de vehicul este considerat una dintre cele mai importante inovații militare apărute în ultimii ani în domeniul războiului naval.
Dezvoltată de Ucraina, MAGURA V5 este o dronă maritimă de suprafață, controlată de la distanță și capabilă să execute misiuni pe distanțe foarte mari fără a avea persoane la bord.
Cum arată și ce performanțe are MAGURA V5
MAGURA V5 este un vehicul naval fără echipaj, conceput pentru a fi greu de detectat atât vizual, cât și de sistemele radar.
Drona are aproximativ 5,5 metri lungime și 1,5 metri lățime, iar forma sa este optimizată pentru a reduce semnătura radar. Poate atinge viteze de aproape 80 km/h și are o autonomie impresionantă, de până la 800 de kilometri.
Unul dintre cele mai importante aspecte este capacitatea de a transporta încărcături semnificative. Potrivit informațiilor publice disponibile, MAGURA V5 poate transporta peste 300 de kilograme de echipamente sau materiale explozive.
Controlul se realizează prin sisteme de comunicații și navigație prin satelit, iar vehiculul este echipat cu camere video care permit operatorilor să monitorizeze permanent traseul și obiectivul.
De ce sunt considerate periculoase aceste drone
Specialiștii spun că principalul avantaj al dronelor maritime moderne este faptul că pot executa misiuni complexe fără a expune echipaje umane.
În plus, aceste dispozitive sunt relativ greu de detectat, mai ales în condiții meteo dificile sau pe timpul nopții.
Un alt element care îngrijorează experții în securitate este faptul că astfel de drone sunt adesea utilizate în grupuri. Mai multe vehicule fără echipaj pot acționa simultan asupra aceleiași ținte, ceea ce face interceptarea lor mult mai dificilă.
Această tactică este cunoscută sub denumirea de „roi” și este folosită pentru a suprasolicita sistemele de apărare ale adversarului.
De la ambarcațiune kamikaze la platformă militară complexă
Primele versiuni ale dronelor maritime au fost proiectate în principal pentru misiuni de atac asupra navelor.
În ultimii ani însă, tehnologia a evoluat rapid. Unele modele au fost adaptate pentru supraveghere, recunoaștere, transport de echipamente și chiar pentru utilizarea unor sisteme de armament.
Experții militari consideră că aceste vehicule autonome au schimbat modul în care sunt desfășurate operațiunile navale, oferind posibilitatea unor atacuri precise cu costuri mult mai reduse decât cele implicate de folosirea navelor clasice.
Noua generație de drone maritime
Pe lângă modelul MAGURA V5, dezvoltatorii ucraineni au prezentat și variante mai avansate, cu autonomie extinsă și capacități suplimentare.
Noile modele sunt mai mari, pot parcurge distanțe mai lungi și sunt proiectate pentru misiuni complexe, inclusiv în condiții dificile de luptă.
Evoluția rapidă a acestor tehnologii face ca dronele maritime să fie considerate astăzi unele dintre cele mai importante instrumente utilizate în conflictele moderne, alături de dronele aeriene și sistemele autonome de ultimă generație.