Pensionarii care se mută în străinătate. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde pensia

Certificatul de viață trebuie trimis de două ori pe an

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, pensionarii stabiliți în străinătate trebuie să transmită certificatul de viață din proprie inițiativă de două ori pe an.

Documentul trebuie trimis:

până la 31 martie, pentru prima verificare anuală;

până la 30 septembrie, pentru cea de-a doua verificare anuală.

Certificatul trebuie semnat în fața unei autorități competente din statul în care locuiește pensionarul. Acesta poate fi certificat, după caz, de o instituție de pensii, o autoritate administrativă locală, un consulat sau o ambasadă a României, un notar public, un avocat, un consilier juridic, un medic de familie ori alte autorități recunoscute de legislație.

Ce se întâmplă dacă documentul nu este transmis

Netrimiterea certificatului de viață poate avea consecințe directe asupra plății pensiei.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că acest document reprezintă instrumentul prin care se verifică periodic existența beneficiarului aflat în străinătate. Dacă obligația nu este respectată, plata pensiei poate fi suspendată până la clarificarea situației.

Certificatul poate fi transmis către casa teritorială de pensii prin poștă, e-mail, fax sau prin alte mijloace de comunicare, folosind datele de contact publicate de instituție.

Cine trebuie să trimită certificatul de viață

Obligația îi privește pe pensionarii nerezidenți care încasează pensia într-un cont bancar din România sau din străinătate și care nu au desemnat un mandatar prin procură specială cu obligația de a informa casa de pensii cu privire la modificările intervenite în situația beneficiarului.