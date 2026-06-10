Meseria viitorului a fost recunoscută oficial în România. De acum te poți angaja legal ca pilot de dronă

Ce se schimbă pentru cei care vor să devină piloți de dronă

Procesul de recunoaștere a început odată cu introducerea codului COR 315318 – Pilot de dronă în Clasificarea Ocupațiilor din România. Până acum, deși numeroși specialiști activau deja în acest domeniu, ocupația nu beneficia de un statut oficial pe piața muncii.

Din acest motiv, piloții de drone nu puteau fi angajați legal pe această funcție, iar competențele lor nu puteau fi certificate prin documente recunoscute de autoritățile statului.

Noul standard ocupațional stabilește competențele profesionale necesare, activitățile specifice, responsabilitățile, condițiile de muncă și programa de pregătire teoretică și practică pentru viitorii specialiști.

Documentul a fost elaborat de Skyline Drones și avizat de Asociația pentru Drone, organizație cu experiență în domeniul aeronautic.

Un pas important pentru dezvoltarea industriei dronelor

Potrivit reprezentanților Skyline Drones, profesia exista deja în practică, însă nu beneficia de recunoaștere oficială.

„Meseria de Pilot de drone exista deja în realitate, oamenii zburau profesional, câștigau din asta, construiau cariere, dar pe hârtie nu existau. Nu puteai să fii angajat oficial pe această poziție și nu puteai demonstra cu un document recunoscut de stat competențele dobândite”, a declarat Ciprian Iorga, CEO Skyline Drones.

La rândul său, Botond-István Csuzi, membru fondator al Asociației pentru Drone, consideră că aprobarea standardului reprezintă un moment important pentru dezvoltarea și profesionalizarea industriei sistemelor aeriene fără pilot din România.

În ultimii ani, dronele au început să fie utilizate tot mai frecvent în domenii precum agricultura, construcțiile, inspecțiile industriale, cartografia, cinematografia, cercetarea sau protecția mediului. Creșterea rapidă a acestor activități a generat și nevoia unui sistem clar de formare și certificare a specialiștilor.