Nu mai ai nevoie de papuc sau de pernă. O dronă inteligentă promite să prindă țânțari în locul tău

Cum reușește drona să găsească un țânțar, de fapt

Sistemul nu se bazează pe camere video, ci pe sunet. Stația de bază emite unde ultrasonice și folosește o matrice impresionantă de aproximativ 380 de microfoane pentru a analiza ecourile în timp real.

Fiecare specie de insectă produce un model distinct al bătăii aripilor, cunoscut sub numele de micro-Doppler. Algoritmii dezvoltați de Tornyol pot diferenția un țânțar de o albină sau de o muscă și, în unele cazuri, pot identifica inclusiv specia și sexul insectei. După identificare, coordonatele sunt transmise dronei, care pornește în urmărirea țintei.

Nu pulverizează insecticide, pur și simplu pocnește ținta

Spre deosebire de alte sisteme de combatere a insectelor, drona nu folosește pesticide, lasere sau șocuri electrice. Eliminarea țânțarului se produce în momentul impactului, când una dintre cele patru elice ale dronei lovește insecta în plin. La viteza de rotație a palelor, coliziunea este suficientă pentru a distruge țânțarul instantaneu.

În faza actuală de dezvoltare, echipa a folosit molii drept ținte de test, deoarece sunt mai ușor de urmărit în timpul experimentelor. Potrivit dezvoltatorilor, sistemul de detectare funcționează deja, iar acum sunt perfecționate componentele integrate pe dronă.

Autonomie redusă, dar acoperire continuă

Dronele Tornyol nu sunt proiectate să zboare perioade lungi. Fiecare aparat funcționează doar câteva minute înainte de a reveni automat la stația de încărcare. Conceptul se bazează pe rotația mai multor drone, astfel încât zona protejată să fie monitorizată permanent.

Fondatorii companiei susțin că aproximativ zece astfel de drone ar putea asigura protecția unei suprafețe foarte mari, reducând costurile combaterii țânțarilor de până la 100 de ori comparativ cu metodele tradiționale. Aceste estimări nu au fost însă validate independent și vor trebui confirmate în condiții reale de utilizare.

Lansarea este programată pentru 2027

Startup-ul Tornyol a intrat în acceleratorul Y Combinator în 2025 și a început deja să accepte rezervări pentru primul sistem destinat utilizatorilor casnici din Statele Unite.