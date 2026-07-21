Când intră pensiile pe card în luna august 2026. Datele pentru plata prin bancă și prin Poșta Română

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, pensiile sunt virate, în mod normal, în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13. În august 2026, ziua de 12 cade într-o zi de miercuri, astfel că nu sunt anticipate întârzieri cauzate de weekend sau de zile libere legale.

În același timp, pensionarii care preferă plata prin Poșta Română vor primi banii după același calendar aplicat și în lunile precedente.

Aproximativ 2,1 milioane de pensionari își încasează pensia prin intermediul factorilor poștali, iar distribuirea sumelor va avea loc în intervalul 1–15 august.

Astfel, atât plata pe card, cât și cea prin Poșta Română se vor desfășura fără modificări față de programul obișnuit.

Cum sunt plătite pensiile pentru românii din afara țării și prima pensie

Există și categorii de beneficiari pentru care plata pensiei urmează reguli diferite.

În cazul pensionarilor care locuiesc în străinătate, pensiile sunt virate în perioada 19–22 iulie în conturile deschise la Citibank. Pentru cei care utilizează alte instituții bancare, transferul sumelor poate necesita încă două sau trei zile până la creditarea efectivă a conturilor.

Tot prin Poșta Română sunt efectuate și primele plăți pentru persoanele care intră în sistemul public de pensii.