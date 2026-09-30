La ce distanță după indicatorul de localitate poate sta radarul Poliției. Regula din Codul Rutier

Aici apare confuzia multor conducători auto. Șoferul nu trebuie să înceapă să frâneze abia după ce a trecut de indicatorul de intrare în localitate. El trebuie să își adapteze viteza din timp, astfel încât, în momentul în care intră pe sectorul unde se aplică limita de 50 km/h, să respecte deja această limită.

Să presupunem că un șofer circulă legal cu 90 km/h înainte de localitate. Vede indicatorul și îl depășește având încă 75 km/h, după care începe să frâneze. Dacă este măsurat după intrarea pe sectorul cu limită de 50 km/h, faptul că era în curs de încetinire nu înlătură depășirea vitezei legale.

Poate radarul să stea imediat după indicator?

Da. Legislația rutieră nu stabilește o distanță minimă generală de 50, 100 sau 200 de metri după indicatorul de intrare în localitate de la care Poliția ar avea voie să măsoare viteza.

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier, aprobat prin HG nr. 1.391/2006, prevede la art. 121 că șoferii trebuie să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și viteza impusă prin semnalizarea rutieră. Tot acolo se stabilește că nerespectarea regimului de viteză se constată de polițiștii rutieri cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

Prin urmare, simplul fapt că aparatul radar se află foarte aproape de indicatorul de intrare în localitate nu face automat constatarea ilegală.

„Nu am avut timp să frânez” nu este regula prevăzută de lege

Un alt argument întâlnit frecvent este că șoferul ar trebui să primească o anumită „zonă de grație” după indicator pentru a putea reduce viteza. O asemenea regulă generală nu există în Codul Rutier. Art. 48 din OUG 195/2002 stabilește că șoferul trebuie să respecte regimul legal de viteză și să adapteze viteza în funcție de condițiile de drum.

Practic, reducerea vitezei trebuie făcută înainte de intrarea pe sectorul cu restricție, nu după ce șoferul a ajuns deja în acesta.