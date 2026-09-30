La ce distanță după indicatorul de localitate poate sta radarul Poliției. Regula din Codul Rutier
Situația este cunoscută multor șoferi: circulă pe un drum național cu 90 sau 100 km/h, apare indicatorul cu numele localității, iar la câteva zeci de metri distanță se află un echipaj de Poliție cu radarul. Apare inevitabil întrebarea: are voie Poliția să măsoare viteza atât de aproape de intrarea în localitate sau trebuie să ofere șoferului o anumită distanță pentru a încetini? Codul Rutier aplicabil în 2026 oferă un răspuns destul de clar.
Limita se schimbă de la intrarea în localitate
Potrivit art. 49 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, limita maximă de viteză în localități este, ca regulă generală, de 50 km/h. Pe anumite sectoare poate fi stabilită o limită mai mare, de cel mult 80 km/h pentru categoriile A și B, sau una mai mică, atunci când condițiile de trafic o impun.
Aici apare confuzia multor conducători auto. Șoferul nu trebuie să înceapă să frâneze abia după ce a trecut de indicatorul de intrare în localitate. El trebuie să își adapteze viteza din timp, astfel încât, în momentul în care intră pe sectorul unde se aplică limita de 50 km/h, să respecte deja această limită.
Să presupunem că un șofer circulă legal cu 90 km/h înainte de localitate. Vede indicatorul și îl depășește având încă 75 km/h, după care începe să frâneze. Dacă este măsurat după intrarea pe sectorul cu limită de 50 km/h, faptul că era în curs de încetinire nu înlătură depășirea vitezei legale.
Poate radarul să stea imediat după indicator?
Da. Legislația rutieră nu stabilește o distanță minimă generală de 50, 100 sau 200 de metri după indicatorul de intrare în localitate de la care Poliția ar avea voie să măsoare viteza.
Regulamentul de aplicare a Codului Rutier, aprobat prin HG nr. 1.391/2006, prevede la art. 121 că șoferii trebuie să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și viteza impusă prin semnalizarea rutieră. Tot acolo se stabilește că nerespectarea regimului de viteză se constată de polițiștii rutieri cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.
Prin urmare, simplul fapt că aparatul radar se află foarte aproape de indicatorul de intrare în localitate nu face automat constatarea ilegală.
„Nu am avut timp să frânez” nu este regula prevăzută de lege
Un alt argument întâlnit frecvent este că șoferul ar trebui să primească o anumită „zonă de grație” după indicator pentru a putea reduce viteza. O asemenea regulă generală nu există în Codul Rutier. Art. 48 din OUG 195/2002 stabilește că șoferul trebuie să respecte regimul legal de viteză și să adapteze viteza în funcție de condițiile de drum.
Practic, reducerea vitezei trebuie făcută înainte de intrarea pe sectorul cu restricție, nu după ce șoferul a ajuns deja în acesta.
Un exemplu este edificator. Dacă indicatorul de intrare în localitate se află la kilometrul 100+000 și de acolo se aplică limita de 50 km/h, un autoturism surprins la kilometrul 100+050 cu 72 km/h se află deja pe sectorul unde trebuie respectată limita pentru localitate.
Ce se întâmplă dacă există un indicator cu 70 km/h
Intrarea în localitate nu înseamnă obligatoriu că pe absolut orice drum limita este 50 km/h. Art. 49 permite stabilirea unor limite superioare pe anumite sectoare din interiorul localităților, de până la 80 km/h pentru autovehiculele din categoriile A și B, cu avizul Poliției Rutiere.
De exemplu, dacă după intrarea în localitate există semnalizare care permite circulația cu 70 km/h, șoferul trebuie să respecte limita indicată pentru acel sector. Contează întotdeauna semnalizarea rutieră concretă de pe traseu.
Poliția trebuie să anunțe radarul?
Nici aici legea nu stabilește o obligație generală ca fiecare echipaj radar mobil să fie precedat de un panou care anunță controlul vitezei.
Codul Rutier spune că șoferii pot fi avertizați de Poliția Rutieră în legătură cu prezența dispozitivelor de măsurare a vitezei prin mass-media sau prin panouri de avertizare. Formularea nu instituie însă o obligație ca fiecare control radar să fie semnalizat în prealabil.
Așadar, regula pe care șoferii trebuie să o rețină este simplă: la intrarea pe sectorul de drum unde se aplică limita pentru localitate, viteza trebuie să fie deja redusă la valoarea legală. Faptul că radarul se află la mică distanță după indicator nu anulează, prin el însuși, o eventuală sancțiune.