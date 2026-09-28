Este legal să-i avertizezi pe ceilalți șoferi că urmează radarul? Diferența dintre Waze și flash-uri

Cu alte cuvinte, simpla raportare a poziției unui echipaj în Waze nu este, prin ea însăși, o contravenție rutieră prevăzută de Codul rutier. Evident, faptul că un radar apare în aplicație nu schimbă cu nimic obligația conducătorului auto de a respecta limita de viteză. Regulile de circulație trebuie respectate indiferent dacă șoferul știe sau nu unde se află Poliția.

Problema poate fi modul în care folosești telefonul

Există însă o diferență importantă între raportarea în sine și modul în care șoferul face raportarea. Dacă pentru a marca echipajul pe Waze conducătorul auto pune mâna pe telefon în timp ce conduce, intră în discuție regulile privind utilizarea telefonului mobil la volan.

Codul rutier interzice conducătorului unui vehicul aflat în mișcare să țină în mână sau să folosească cu mâinile, în orice mod, telefonul mobil ori un dispozitiv prevăzut cu funcție de înregistrare sau redare text, foto ori video. Așadar, faptul că destinația gestului este Waze și nu un mesaj pe WhatsApp nu oferă o excepție.

Practic, raportarea radarului nu este problema, dar folosirea nepermisă a telefonului în timp ce conduci poate fi.

Dar dacă îi avertizezi pe ceilalți cu flash-uri?

Situația trebuie separată și de obiceiul unor șoferi de a da flash-uri mașinilor care vin din sens opus pentru a le avertiza că urmează un radar. Regulamentul de aplicare a Codului rutier stabilește situațiile în care pot fi folosite semnalele luminoase.

De exemplu, conducătorii pot folosi alternativ faza scurtă și faza lungă pe timp de noapte, la apropierea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, precum și în anumite situații pentru semnalizarea intenției de depășire. Folosirea luminilor trebuie, așadar, analizată prin prisma regulilor privind semnalizarea și fără a-i deranja sau pune în pericol pe ceilalți participanți.

Prin urmare, raportarea pe Waze și flash-urile date altor șoferi sunt două comportamente diferite din punct de vedere juridic.