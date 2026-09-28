Este legal să-i avertizezi pe ceilalți șoferi că urmează radarul? Diferența dintre Waze și flash-uri
„Poliție raportată în față” este unul dintre mesajele pe care șoferii îl aud frecvent atunci când folosesc Waze. Aplicația permite utilizatorilor să marcheze prezența echipajelor, iar informația ajunge rapid la ceilalți conducători auto. Dar este legal să raportezi un radar sau un echipaj de Poliție în România? Ei, bine, în 2026, Codul rutier nu prevede o contravenție distinctă pentru simpla raportare într-o aplicație de navigație.
Poți raporta radarul pe Waze?
Legislația rutieră românească stabilește numeroase obligații pentru șoferi, însă nu există în prezent o prevedere care să interzică în mod expres unui conducător auto să introducă într-o aplicație precum Waze informația că într-un anumit loc se află un echipaj de Poliție sau un radar.
Cu alte cuvinte, simpla raportare a poziției unui echipaj în Waze nu este, prin ea însăși, o contravenție rutieră prevăzută de Codul rutier. Evident, faptul că un radar apare în aplicație nu schimbă cu nimic obligația conducătorului auto de a respecta limita de viteză. Regulile de circulație trebuie respectate indiferent dacă șoferul știe sau nu unde se află Poliția.
Problema poate fi modul în care folosești telefonul
Există însă o diferență importantă între raportarea în sine și modul în care șoferul face raportarea. Dacă pentru a marca echipajul pe Waze conducătorul auto pune mâna pe telefon în timp ce conduce, intră în discuție regulile privind utilizarea telefonului mobil la volan.
Codul rutier interzice conducătorului unui vehicul aflat în mișcare să țină în mână sau să folosească cu mâinile, în orice mod, telefonul mobil ori un dispozitiv prevăzut cu funcție de înregistrare sau redare text, foto ori video. Așadar, faptul că destinația gestului este Waze și nu un mesaj pe WhatsApp nu oferă o excepție.
Practic, raportarea radarului nu este problema, dar folosirea nepermisă a telefonului în timp ce conduci poate fi.
Dar dacă îi avertizezi pe ceilalți cu flash-uri?
Situația trebuie separată și de obiceiul unor șoferi de a da flash-uri mașinilor care vin din sens opus pentru a le avertiza că urmează un radar. Regulamentul de aplicare a Codului rutier stabilește situațiile în care pot fi folosite semnalele luminoase.
De exemplu, conducătorii pot folosi alternativ faza scurtă și faza lungă pe timp de noapte, la apropierea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, precum și în anumite situații pentru semnalizarea intenției de depășire. Folosirea luminilor trebuie, așadar, analizată prin prisma regulilor privind semnalizarea și fără a-i deranja sau pune în pericol pe ceilalți participanți.
Prin urmare, raportarea pe Waze și flash-urile date altor șoferi sunt două comportamente diferite din punct de vedere juridic.
Detectorul de radar este permis, „bruiajul” nu
Mai există o confuzie frecventă: detectorul și dispozitivul antiradar nu sunt același lucru. În România, Codul rutier permite deținerea dispozitivelor de detectare a aparatelor radar. În schimb, sunt interzise dispozitivele care perturbă funcționarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului, adică aparatele concepute pentru a bruia sau împiedica radarul să funcționeze corect.
Este important de precizat faptul că Waze nu este un asemenea dispozitiv. Aplicația nu interferează cu radarul Poliției, ci transmite informații introduse de utilizatori.
Waze nu te protejează de toate radarele
Mai există un motiv pentru care șoferii nu ar trebui să se bazeze pe aplicație pentru a decide când respectă limita de viteză. O alertă depinde de informațiile introduse de alți utilizatori și poate fi veche, inexactă sau poate lipsi complet.
În plus, sistemele de monitorizare a traficului și modalitățile de constatare a abaterilor nu se reduc la echipajele pe care un șofer le poate observa și marca pe hartă.
Concluzia pentru 2026 este simplă: poți raporta în Waze prezența unui radar sau a Poliției, deoarece Codul rutier nu sancționează distinct această acțiune. Ceea ce poate aduce însă o amendă este comportamentul șoferului în timp ce face raportarea, de exemplu, folosirea nepermisă a telefonului la volan, sau, evident, încălcarea regulilor de circulație pe care aplicația tocmai l-a avertizat să le respecte.