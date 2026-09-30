20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 

„Douăzeci de ani alături de consumatorii din România ne-au făcut să înțelegem că relevanța vine din valoarea pe care o aducem zi de zi în viața oamenilor. Nevoile clienților s-au schimbat, iar noi am evoluat odată cu ele, păstrând aceeași responsabilitate: să facem cumpărăturile mai accesibile și mai simple. Aniversarea celor 20 de ani Auchan în România este un prilej de a le mulțumi prin fapte clienților care ne-au fost alături. De aceea, am construit această perioadă aniversară în jurul lucrurilor care definesc relația noastră cu ei: prețuri mici și beneficii concrete, experiențe pe care familiile le pot descoperi împreună și inițiative prin care contribuim la comunitățile din care facem parte. Fiecare dintre acestea spune, în felul său, același lucru: Pur și simplu, mulțumim”, a declarat Raluca Mindirigiu, Director Marketing și Relații Client, Auchan România.

Cursa ofertelor campioane revine

Pe 12 octombrie 2026, de la ora 18:00, Auchan readuce în magazine Cursa ofertelor campioane, una dintre activările dedicate aniversării. Participanții la cursă vor trebui să formeze un coș cu 20 de produse prestabilite, iar primii trei participanți din fiecare magazin care finalizează cursa vor fi desemnați câștigători, premiul fiind cele 20 de produse gratuite și un voucher de fidelitate de 200 lei.

În plus, pe întreaga perioadă aniversară, 30 septembrie – 20 octombrie, comenzile de minimum 300 de lei plasate pe auchan.ro beneficiază de livrare gratuită.

Colecția Mondo Aventura: o călătorie de descoperire pentru copii

Începând cu 30 septembrie 2026, Auchan lansează Mondo Aventura, o campanie care combină colecționarea de magneți cu joaca, învățarea și explorarea digitală. În centrul colecției se află o hartă magnetică a lumii, completată cu magneții colecționați, iar experiența continuă în aplicația Mondo Aventura, unde copiii pot explora țări și continente într-o aventură 3D, pot răspunde la quiz-uri, debloca badge-uri și câștiga recompense.

Campania este integrată în programul de fidelitate MyCLUB Auchan și funcționează atât în magazine, cât și online. La fiecare 25 de lei cheltuiți, utilizatorii MyCLUB acumulează un timbru digital, iar la patru timbre primesc un voucher care poate fi utilizat pentru produsele participante. Colecția este completată de articole dedicate copiilor, precum binocluri, fluiere cu busolă, umbrele, pelerine sau sticle de apă reutilizabile. Campania se desfășoară până pe 4 ianuarie 2027, iar voucherele din aplicație pot fi utilizate până pe 24 ianuarie 2027.