Cum selectezi automat o persoană sau un obiect în Photoshop. Trucul care te scapă de decuparea manuală

Selectarea unei persoane sau a unui obiect în Photoshop nu mai presupune neapărat să urmărești manual fiecare margine cu Lasso Tool sau Pen Tool. Versiunile actuale ale programului pot identifica automat subiectele unei fotografii și pot realiza selecția în doar câteva secunde. Potrivit Adobe, funcția Select Subject este concepută pentru a detecta automat subiectele principale din imagine, în timp ce Object Selection Tool îți permite să alegi exact obiectul pe care vrei să îl izolezi atunci când fotografia conține mai multe elemente.

Funcția este foarte utilă dacă vrei să schimbi fundalul, să modifici culoarea unui obiect, să aplici efecte doar unei persoane sau să elimini complet anumite elemente din fotografie. Este și punctul de plecare pentru multe dintre funcțiile AI disponibile acum în Photoshop, inclusiv Generative Fill.

Cum selectezi automat subiectul principal cu Select Subject

Deschide fotografia în Photoshop și selectează layerul pe care se află imaginea. Cea mai rapidă variantă este să mergi în meniul Select > Subject. În funcție de instrumentul de selecție pe care îl ai activ, butonul Select Subject poate apărea și în bara de opțiuni din partea de sus.

Photoshop analizează fotografia și încearcă să identifice automat subiectul sau subiectele principale. După câteva momente, în jurul persoanei sau obiectului selectat va apărea conturul specific unei selecții. Adobe precizează că Select Subject poate identifica toate subiectele principale dintr-o imagine, ceea ce face funcția potrivită inclusiv pentru fotografii în care apar mai multe persoane.

Dacă intenția ta este doar să scoți complet fundalul, există și o variantă și mai rapidă. Photoshop poate crea automat o mască prin funcția Remove Background, despre care am explicat mai multe în tutorialul despre cum elimini fundalul unei imagini dintr-un singur click.

Selecția automată nu este însă întotdeauna perfectă. Părul, blana, obiectele transparente sau zonele în care subiectul are aproape aceeași culoare ca fundalul pot necesita câteva corecții.

Cum alegi un singur obiect cu Object Selection Tool

Dacă fotografia conține mai multe persoane sau obiecte și nu vrei ca Photoshop să decidă care este subiectul principal, folosește Object Selection Tool. Îl găsești în bara de instrumente, iar comanda rapidă asociată grupului de instrumente este W.

După ce îl activezi, treci cursorul peste fotografie. În versiunile recente de Photoshop, programul poate detecta automat obiectele și zonele din imagine. Când treci cu mouse-ul peste un element recunoscut, acesta este evidențiat. Dă click pe persoana sau obiectul dorit, iar Photoshop va transforma zona respectivă într-o selecție.

Dacă detectarea automată nu găsește exact elementul dorit, poți desena aproximativ un dreptunghi sau un lasso în jurul lui. Nu trebuie să urmărești perfect marginile. Photoshop analizează interiorul zonei indicate și încearcă să determine ce obiect vrei să selectezi.

Instrumentul îți permite și să adaugi sau să elimini zone din selecția existentă prin opțiunile Add to selection și Subtract from selection. Același principiu este util atunci când vrei ulterior să ștergi un obiect nedorit dintr-o fotografie.

Cum selectezi separat părul, hainele sau fața unei persoane

Photoshop poate merge chiar mai departe atunci când fotografia conține oameni. Cu Object Selection Tool activ, în bara de opțiuni există funcția Select People. Programul identifică persoanele din fotografie și afișează miniaturi pentru fiecare dintre ele.

Alege persoana dorită, după care poți selecta întreaga persoană sau numai anumite elemente. În funcție de fotografie, Photoshop poate recunoaște separat părul, pielea feței, sprâncenele, barba, hainele și alte detalii. Adobe explică faptul că aceste componente pot fi selectate direct din lista disponibilă sau prin trecerea cursorului peste zonele detectate.

Funcția este utilă, de exemplu, dacă vrei să modifici numai culoarea unei haine fără să afectezi pielea sau fundalul. La fel, poți selecta doar părul pentru ajustări de culoare și luminozitate, fără să decupezi manual fiecare șuviță.

Ce faci dacă selecția automată nu este perfectă

După ce Photoshop a făcut selecția inițială, apasă Select and Mask. Se deschide un spațiu dedicat în care poți verifica mai ușor marginile și poți corecta zonele pe care programul le-a inclus sau exclus greșit.

Select and Mask este recomandat mai ales în jurul părului, blănii și obiectelor cu margini fine. Poți adăuga sau elimina porțiuni din selecție și poți ajusta conturul înainte să creezi o mască sau să aplici modificarea dorită. Adobe recomandă această etapă pentru rafinarea selecțiilor realizate automat.

După ce selecția este gata, posibilitățile sunt numeroase. Poți crea o mască, schimba fundalul, ajusta culorile numai în zona selectată sau folosi Generative Fill pentru a adăuga ori elimina elemente. Dacă obiectivul este să faci să dispară complet o persoană, poți folosi și metoda prin care Photoshop reconstruiește automat fundalul după eliminarea acesteia.

În practică, regula este simplă: folosește Select Subject când vrei rapid subiectul principal al fotografiei și Object Selection Tool atunci când ai mai multe elemente în cadru și vrei să alegi exact unul dintre ele. Pentru selecțiile dificile, Select and Mask rămâne pasul final care poate face diferența dintre un decupaj evident și unul care arată natural.