Unde găsești lista abonamentelor asociate contului Google

Pentru a verifica abonamentele, trebuie accesat contul Google și deschisă secțiunea „Portofel și abonamente” (Wallet & subscriptions). În această zonă se găsește opțiunea „Gestionează abonamentele” (Manage subscriptions), care afișează serviciile asociate contului.

Verificarea poate fi făcută direct de pe calculator, din browser. După autentificarea în contul Google, trebuie accesată secțiunea dedicată portofelului și abonamentelor, apoi selectată opțiunea de gestionare a abonamentelor. Pe telefonul Android, traseul este similar: se deschide aplicația Setări, se accesează Google, apoi „Gestionează Contul Google”. În partea de sus trebuie selectată secțiunea „Portofel și abonamente”, urmată de „Gestionează abonamentele”.

În listă pot apărea abonamente Google Play, abonamente YouTube și anumite abonamente la publicații sau servicii de știri conectate la contul Google. Selectarea unui element permite consultarea informațiilor disponibile despre acesta.

Este important ca verificarea să fie făcută pentru fiecare cont Google folosit. Dacă există mai multe adrese de Gmail, un abonament activat de pe un cont secundar nu va apărea neapărat în lista celui principal.

Ce tipuri de abonamente poți identifica în contul Google

Lista poate include servicii achiziționate prin Google Play, precum abonamente la aplicații, platforme de conținut sau alte servicii digitale care folosesc sistemul de facturare al magazinului. Pot apărea și abonamente YouTube, în funcție de cont și de modul în care a fost activat serviciul.

Google permite, de asemenea, conectarea anumitor abonamente externe la cont. De exemplu, un abonament la o publicație poate fi asociat contului Google pentru a facilita accesul la articole și la conținutul disponibil. Acest lucru nu înseamnă neapărat că plata este procesată de Google.

Aici apare o limită importantă a funcției: lista nu reprezintă un inventar complet al tuturor plăților recurente făcute cu un card sau cu o adresă Gmail. Dacă un abonament la o platformă de streaming a fost cumpărat direct de pe site-ul companiei, fără să fie conectat la Google, este posibil să nu apară în această secțiune. Același lucru este valabil pentru serviciile la care plata este administrată separat, prin site-ul furnizorului sau printr-un alt magazin de aplicații.