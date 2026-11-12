Cum găsești toate abonamentele asociate contului Google. Unde verifici serviciile pentru care plătești
Abonamentele la servicii online se pot aduna fără să fie observate imediat. O aplicație folosită pentru câteva luni, un serviciu de știri, un abonament la YouTube sau un plan activat prin Google Play pot continua să genereze costuri chiar și atunci când nu mai sunt folosite. Google oferă o secțiune în care pot fi consultate abonamentele asociate unui cont, astfel încât să fie mai ușor de urmărit serviciile conectate și de verificat ce opțiuni sunt disponibile pentru fiecare dintre ele.
Funcția este utilă mai ales pentru persoanele care au mai multe conturi Google sau care au activat abonamente de pe telefon, fără să mai țină minte exact prin ce aplicație au făcut plata. Există însă o diferență importantă: lista din contul Google nu include automat toate serviciile la care cineva s-a abonat folosind aceeași adresă de e-mail. Sunt afișate în principal abonamentele gestionate prin serviciile Google și cele conectate în mod explicit la cont.
Unde găsești lista abonamentelor asociate contului Google
Pentru a verifica abonamentele, trebuie accesat contul Google și deschisă secțiunea „Portofel și abonamente” (Wallet & subscriptions). În această zonă se găsește opțiunea „Gestionează abonamentele” (Manage subscriptions), care afișează serviciile asociate contului.
Verificarea poate fi făcută direct de pe calculator, din browser. După autentificarea în contul Google, trebuie accesată secțiunea dedicată portofelului și abonamentelor, apoi selectată opțiunea de gestionare a abonamentelor. Pe telefonul Android, traseul este similar: se deschide aplicația Setări, se accesează Google, apoi „Gestionează Contul Google”. În partea de sus trebuie selectată secțiunea „Portofel și abonamente”, urmată de „Gestionează abonamentele”.
În listă pot apărea abonamente Google Play, abonamente YouTube și anumite abonamente la publicații sau servicii de știri conectate la contul Google. Selectarea unui element permite consultarea informațiilor disponibile despre acesta.
Este important ca verificarea să fie făcută pentru fiecare cont Google folosit. Dacă există mai multe adrese de Gmail, un abonament activat de pe un cont secundar nu va apărea neapărat în lista celui principal.
Ce tipuri de abonamente poți identifica în contul Google
Lista poate include servicii achiziționate prin Google Play, precum abonamente la aplicații, platforme de conținut sau alte servicii digitale care folosesc sistemul de facturare al magazinului. Pot apărea și abonamente YouTube, în funcție de cont și de modul în care a fost activat serviciul.
Google permite, de asemenea, conectarea anumitor abonamente externe la cont. De exemplu, un abonament la o publicație poate fi asociat contului Google pentru a facilita accesul la articole și la conținutul disponibil. Acest lucru nu înseamnă neapărat că plata este procesată de Google.
Aici apare o limită importantă a funcției: lista nu reprezintă un inventar complet al tuturor plăților recurente făcute cu un card sau cu o adresă Gmail. Dacă un abonament la o platformă de streaming a fost cumpărat direct de pe site-ul companiei, fără să fie conectat la Google, este posibil să nu apară în această secțiune. Același lucru este valabil pentru serviciile la care plata este administrată separat, prin site-ul furnizorului sau printr-un alt magazin de aplicații.
Prin urmare, secțiunea din Google este un punct bun de plecare pentru verificare, dar nu înlocuiește consultarea extrasului bancar sau verificarea conturilor de pe platformele folosite.
Cum anulezi un abonament și ce se întâmplă dacă îl elimini din listă
Dacă un abonament este gestionat prin Google Play, acesta poate fi administrat din pagina dedicată abonamentelor. După selectarea serviciului dorit, trebuie accesată opțiunea de gestionare, apoi poate fi aleasă anularea abonamentului, dacă aceasta este disponibilă. Pe Android, aceeași operațiune poate fi făcută din aplicația Google Play Store, în secțiunea Payments & subscriptions, apoi Subscriptions.
Anularea oprește reînnoirea automată, dar nu înseamnă neapărat că accesul la serviciu dispare imediat. În cazul unui abonament deja plătit, acesta poate rămâne activ până la finalul perioadei de facturare. De asemenea, dezinstalarea aplicației de pe telefon nu anulează abonamentul. Dacă plata este administrată prin Google Play, anularea trebuie făcută separat din setările abonamentului.
Pentru abonamentele externe conectate la contul Google există o altă opțiune: Unlink, adică eliminarea asocierii cu acel cont. Această acțiune nu anulează abonamentul și nu oprește plățile. Ea doar împiedică afișarea în Google a informațiilor asociate acelui abonament.
Dacă un serviciu nu apare în listă, Google recomandă verificarea celorlalte conturi folosite, a mesajelor de confirmare a plății primite pe e-mail și a portofelului Google. Uneori, abonamentul poate fi activat de pe adresa altei persoane din familie sau printr-un cont diferit de cel utilizat în aplicația respectivă.