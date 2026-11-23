Ce poți afla de pe eticheta instalației

Eticheta poate fi pe partea interioară a capotei, pe traversa din față ori în alt loc accesibil în compartimentul motor. Caută inscripția agentului, care poate apărea și sub forma R-134a sau R-1234yf. Cantitatea e specificată de obicei în grame, uneori cu o toleranță. Dacă este menționat și un lubrifiant, acesta reprezintă o cerință separată. Tipul agentului nu e suficient pentru a deduce uleiul potrivit.

Dacă documentele indică două cantități, cere verificarea echipării exacte. O versiune cu climatizare extinsă pentru spate poate avea un circuit diferit de cel al variantei cu un singur evaporator, chiar dacă agentul poartă același nume.

Dacă eticheta lipsește ori nu se mai citește, furnizează atelierului seria de șasiu și cere identificarea după documentația constructorului. E util mai ales dacă a fost schimbată capota după un accident sau dacă apar informații contradictorii. Racordurile de service pentru agenți diferiți au geometrii distincte, dar un capac de o anumită culoare nu poate înlocui identificarea. Când istoricul circuitului e incert, un atelier echipat poate verifica și ce se află efectiv în instalație înainte de recuperare.

De ce contează agentul corect și cât se încarcă

R134a și R1234yf au specificații diferite, iar echipamentele și conexiunile sunt destinate agentului respectiv. Un adaptor care permite conectarea nu dovedește compatibilitatea și nu rezolvă riscul de contaminare a instalației sau a stației de service. Evită ofertele care tratează produsele ca pe alternative pe care le poți alege în funcție de preț. Întreabă ce agent a identificat atelierul și dacă dispune de echipamentul potrivit.

O instalație care nu mai răcește bine nu are neapărat nevoie doar de agent frigorific. Dacă se confirmă că a pierdut agent, cauza poate fi o scurgere, iar încărcarea poate restabili răcirea doar temporar. Cere să ți se explice cum se verifică de ce sistemul a funcționat slab și dacă devizul separă verificarea de încărcare. La final, masa de agent înscrisă pe documentul de lucru e mai informativă decât o asigurare vagă că instalația a fost „completată”. Ea poate fi comparată cu specificația mașinii și constituie un reper pentru o eventuală intervenție ulterioară.