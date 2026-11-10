Oboseala digitală și temerile legate de AI, printre principalele probleme ale educației online. Ce arată un sondaj Kaspersky

Cercetarea scoate în evidență și diferențe între generații. Deși sunt considerați nativi digitali, membrii Generației Z sunt mai preocupați decât milenialii sau Generația X de modul în care colegii folosesc AI pentru realizarea temelor și pentru obținerea răspunsurilor la întrebările profesorilor.

De ce devine obositoare educația online și ce îi îngrijorează pe cursanți

Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor este principala problemă menționată de participanții la sondajul Kaspersky, fiind indicat de 50% dintre aceștia. Oboseala digitală și utilizarea necorespunzătoare a instrumentelor AI ocupă următoarele poziții, fiecare fiind menționată de 49% dintre respondenți.

Rezultatele sugerează că flexibilitatea oferită de cursurile online nu elimină dificultățile asociate învățării. Accesul la materiale de oriunde și posibilitatea de a organiza programul în funcție de propriile nevoi sunt avantaje importante, dar timpul îndelungat petrecut în fața dispozitivelor poate afecta concentrarea și motivația.

Diferențele dintre generații sunt vizibile în mai multe categorii. Generația Z resimte cel mai puternic lipsa motivației, problemă indicată de 43% dintre respondenții din această categorie. Prin comparație, procentul ajunge la 37% în rândul milenialilor și la 39% în cazul Generației X.

În schimb, milenialii sunt cei mai preocupați de informațiile înșelătoare sau inexacte din materialele digitale de studiu. 36% dintre persoanele din această generație au menționat această problemă, față de 29% în cazul Generației Z și 30% pentru Generația X.

Lipsa interacțiunii sociale și sentimentul de singurătate sunt alte aspecte importante. Acestea îi îngrijorează pe 52% dintre membrii Generației X și pe 49% dintre cei din Generația Z. În rândul milenialilor, procentul este de 42%.

Datele arată că experiența educației online diferă în funcție de generație. În timp ce unii cursanți sunt mai preocupați de motivație și izolare, alții acordă o atenție mai mare corectitudinii informațiilor și calității materialelor digitale.