Oboseala digitală și temerile legate de AI, printre principalele probleme ale educației online. Ce arată un sondaj Kaspersky
Educația online oferă acces rapid la cursuri și materiale de studiu, indiferent de locul în care se află cursanții. Totuși, trecerea unei părți importante din procesul de învățare în mediul digital vine și cu riscuri. Oboseala provocată de timpul petrecut în fața ecranelor, dificultățile de concentrare și folosirea necorespunzătoare a instrumentelor AI se numără printre cele mai mari temeri ale elevilor și studenților.
Un sondaj realizat de Kaspersky în 18 țări arată că 76% dintre respondenți identifică riscuri asociate educației online, iar aproape un sfert dintre aceștia, respectiv 23%, le consideră serioase. În același timp, securitatea datelor personale, cursurile false și certificatele fără valoare sunt alte motive importante de îngrijorare.
Cercetarea scoate în evidență și diferențe între generații. Deși sunt considerați nativi digitali, membrii Generației Z sunt mai preocupați decât milenialii sau Generația X de modul în care colegii folosesc AI pentru realizarea temelor și pentru obținerea răspunsurilor la întrebările profesorilor.
De ce devine obositoare educația online și ce îi îngrijorează pe cursanți
Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor este principala problemă menționată de participanții la sondajul Kaspersky, fiind indicat de 50% dintre aceștia. Oboseala digitală și utilizarea necorespunzătoare a instrumentelor AI ocupă următoarele poziții, fiecare fiind menționată de 49% dintre respondenți.
Rezultatele sugerează că flexibilitatea oferită de cursurile online nu elimină dificultățile asociate învățării. Accesul la materiale de oriunde și posibilitatea de a organiza programul în funcție de propriile nevoi sunt avantaje importante, dar timpul îndelungat petrecut în fața dispozitivelor poate afecta concentrarea și motivația.
Diferențele dintre generații sunt vizibile în mai multe categorii. Generația Z resimte cel mai puternic lipsa motivației, problemă indicată de 43% dintre respondenții din această categorie. Prin comparație, procentul ajunge la 37% în rândul milenialilor și la 39% în cazul Generației X.
În schimb, milenialii sunt cei mai preocupați de informațiile înșelătoare sau inexacte din materialele digitale de studiu. 36% dintre persoanele din această generație au menționat această problemă, față de 29% în cazul Generației Z și 30% pentru Generația X.
Lipsa interacțiunii sociale și sentimentul de singurătate sunt alte aspecte importante. Acestea îi îngrijorează pe 52% dintre membrii Generației X și pe 49% dintre cei din Generația Z. În rândul milenialilor, procentul este de 42%.
Datele arată că experiența educației online diferă în funcție de generație. În timp ce unii cursanți sunt mai preocupați de motivație și izolare, alții acordă o atenție mai mare corectitudinii informațiilor și calității materialelor digitale.
Generația Z se teme cel mai mult de folosirea incorectă a instrumentelor AI
Unul dintre cele mai interesante rezultate ale cercetării privește utilizarea AI în procesul de învățare. Generația Z este categoria cea mai preocupată de situațiile în care alți cursanți folosesc necorespunzător aceste instrumente.
59% dintre respondenții din această generație au menționat problema, comparativ cu 46% dintre mileniali și 45% dintre membrii Generației X.
Preocuparea vizează în special integritatea procesului educațional. Temele realizate cu ajutorul AI și răspunsurile generate automat la întrebările profesorilor pot ridica probleme legate de evaluarea corectă a cunoștințelor și de echitatea dintre cursanți.
Rezultatul este interesant și prin prisma familiarității tinerilor cu tehnologia. Deși Generația Z utilizează frecvent instrumente digitale, acest lucru nu înseamnă că acceptă fără rezerve folosirea AI în educație. Dimpotrivă, procentul ridicat poate indica o atenție mai mare acordată consecințelor pe care utilizarea excesivă a acestor soluții le poate avea asupra procesului de învățare.
Sondajul arată astfel că discuția despre AI în educație nu se limitează la posibilitatea de a genera rapid texte sau de a obține explicații. Contează și felul în care aceste instrumente sunt folosite, precum și impactul asupra evaluării și a efortului individual.
Pentru cursanți, diferența dintre utilizarea AI ca instrument de sprijin și folosirea sa pentru a înlocui complet activitatea proprie devine o preocupare importantă.
Cursurile false și expunerea datelor personale, alte riscuri ale educației digitale
Pe lângă oboseala digitală și problemele legate de AI, securitatea cibernetică reprezintă un motiv serios de îngrijorare. Participanții la cercetare au identificat, în medie, 3,7 riscuri de securitate cibernetică asociate educației online, comparativ cu 3,4 riscuri digitale generale.
Printre cele mai frecvente temeri se numără certificatele false și expunerea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor personale, ambele menționate de 49% dintre respondenți. Cursurile false sunt foarte aproape, cu un procent de 47%.
Alte 46% dintre participanți consideră că programele malware, virușii ascunși în fișierele educaționale, aplicațiile sau programele software reprezintă un pericol. Același procent este asociat mesajelor și linkurilor suspecte. Compromiterea contului folosit pentru studiu este riscul menționat cel mai rar, dar chiar și acesta îi îngrijorează pe 40% dintre cei chestionați.
Există diferențe și în funcție de modul în care oamenii participă la cursuri. Persoanele care învață online pe cont propriu se simt mai expuse riscurilor legate de datele personale, 54% dintre acestea menționând această problemă. Totodată, 49% sunt preocupate de aplicațiile și site-urile false.
Cei care participă la cursuri în grupuri online sunt mai atenți la escrocheriile desfășurate prin intermediul comunităților digitale. 48% dintre aceștia au indicat asemenea riscuri, posibil și pentru că participarea la cursuri presupune frecvent alăturarea la grupuri de comunicare pe platforme precum Telegram sau WhatsApp.
În schimb, persoanele care urmează lecții individuale cu profesori sau meditatori au menționat, în medie, cele mai puține riscuri cibernetice.
Cum poate fi făcut studiul online mai sigur și mai confortabil
Kaspersky recomandă câteva măsuri prin care cursanții pot reduce riscurile asociate educației digitale. Prima dintre ele este verificarea furnizorilor înainte de achiziționarea unui curs. Datele de contact, recenziile și informațiile despre organizația care oferă programul de studiu pot ajuta la identificarea unor eventuale site-uri false.
Compania recomandă și utilizarea unor soluții de securitate precum Kaspersky Premium, care include tehnologii de protecție împotriva tentativelor de phishing și a escrocheriilor bazate pe AI. Potrivit Kaspersky, acestea combină algoritmi de învățare automată pentru identificarea paginilor periculoase, monitorizarea comportamentului în timp real și instrumente de verificare a expunerii datelor și a furtului de identitate.
O altă măsură importantă este folosirea unor parole diferite pentru fiecare platformă educațională. Pentru generarea și păstrarea în siguranță a acestora, compania menționează Kaspersky Password Generator și Kaspersky Password Manager.
În privința oboselii digitale, recomandarea este organizarea activităților și reducerea suprasolicitării informaționale. Funcția Focus mode poate ajuta la limitarea distragerilor, în timp ce pauzele regulate sunt importante pentru menținerea concentrării. Kaspersky recomandă petrecerea a 10 minute departe de ecrane în fiecare oră de studiu.
Verificarea informațiilor rămâne la fel de importantă. Materialele digitale trebuie comparate cu surse de încredere, iar răspunsurile furnizate de AI nu ar trebui acceptate automat drept corecte.