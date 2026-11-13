Kaspersky avertizează: Testele tradiționale de securitate pot rata vulnerabilități critice în cloud. Cum pot hackerii ajunge la datele altor clienți

Potrivit unui nou raport publicat de Kaspersky, compania a dezvoltat o metodologie de testare a penetrării infrastructurilor cloud care urmărește identificarea vulnerabilităților ascunse între diferitele niveluri ale platformelor. Cercetarea, publicată pe 12 noiembrie 2026, arată că izolarea insuficientă a sistemelor poate permite unui atacator să transforme compromiterea unui singur container sau cont într-un incident de securitate cu efecte asupra mai multor organizații.

De ce testele tradiționale de securitate nu mai sunt suficiente

În mod obișnuit, testele de penetrare, cunoscute și sub denumirea de penetration testing sau pentesting, verifică interfețele publice ale unei platforme, consolele de administrare și API-urile accesibile din exterior. Aceste verificări sunt importante pentru identificarea breșelor, dar nu oferă întotdeauna o imagine completă asupra riscurilor existente în infrastructura internă.

Specialiștii Kaspersky explică faptul că obținerea posibilității de a executa cod de la distanță într-un container izolat nu reprezintă neapărat obiectivul final al unui atacator. Odată obținut accesul inițial, acesta poate încerca să se deplaseze către alte componente ale platformei, exploatând relațiile de încredere dintre serviciile interne.

În anumite condiții, atacatorii ar putea sustrage tokenuri IAM (Identity and Access Management), utilizate pentru autentificare și autorizare, ar putea accesa sistemele centralizate de backup sau ar putea ajunge la informațiile confidențiale ale altor clienți. Problema devine deosebit de importantă în mediile multi-tenant, unde mai multe organizații utilizează aceeași infrastructură fizică, dar trebuie să beneficieze de o separare strictă a datelor.

Riscurile asociate configurării incorecte a platformelor au fost evidențiate și într-o analiză anterioară despre vulnerabilitățile infrastructurilor AWS, Azure și Google Cloud, care arată că măsurile standard de protecție nu sunt întotdeauna suficiente.

Noua metodologie Kaspersky analizează trei niveluri ale infrastructurii cloud

Pentru identificarea acestor probleme, Kaspersky propune împărțirea infrastructurilor cloud în trei niveluri operaționale distincte. Primul, denumit External, include portalurile publice, interfețele API și consolele prin care clienții interacționează cu serviciile furnizorului.

Al doilea nivel, Overlay, cuprinde mediile interne în care funcționează serviciile cloud, instrumentele de administrare și procesele operaționale, inclusiv sistemele de monitorizare și backup. Cel de-al treilea nivel, Underlay, reprezintă infrastructura de bază, formată din echipamente fizice, hypervisori, sisteme de stocare și rețelele care susțin funcționarea platformei.

Noua abordare urmărește modul în care identitățile digitale, comenzile și conexiunile de rețea circulă între aceste niveluri. Scopul este identificarea situațiilor în care o componentă cu privilegii reduse poate obține acces neautorizat la sisteme cu un nivel superior de încredere.

Astfel, testele pot evalua scenarii precum deturnarea tokenurilor de serviciu, deplasarea laterală prin rețelele interne sau evadarea dintr-o mașină virtuală către sistemul gazdă. Metodologia pune accentul pe demonstrarea impactului real al unei vulnerabilități, nu doar pe identificarea existenței acesteia.

Securelist

Ce măsuri recomandă experții pentru protejarea datelor din cloud

Pe baza cercetării, Kaspersky recomandă furnizorilor de servicii cloud să acorde o atenție sporită verificării izolării dintre clienți. Testele de securitate ar trebui să includă scenarii în care un atacator încearcă să treacă de la resursele unui utilizator la cele ale altuia sau să obțină acces la componentele administrative ale furnizorului.

O altă măsură importantă privește gestionarea identităților digitale. Compania recomandă limitarea permisiunilor, a duratei de valabilitate și a domeniului de utilizare a tokenurilor IAM, în special a celor folosite de procese automate și servicii care funcționează în fundal. Astfel, compromiterea unei identități nu ar trebui să permită accesul necontrolat la alte sisteme.

De asemenea, specialiștii subliniază necesitatea separării stricte a serviciilor partajate, precum sistemele de înregistrare a evenimentelor, telemetrie și backup. Această separare trebuie realizată atât prin mecanisme logice, cât și prin măsuri criptografice, astfel încât datele aparținând unor clienți diferiți să rămână protejate.

Avertismentul apare într-un context în care atacurile cibernetice asupra companiilor devin tot mai dificil de identificat, inclusiv din cauza utilizării unor instrumente legitime de administrare de către infractorii informatici.

Concluzia cercetării Kaspersky este că securitatea unei infrastructuri cloud nu poate fi evaluată exclusiv prin identificarea vulnerabilităților individuale. La fel de importantă este verificarea modului în care acestea pot fi combinate pentru a depăși limitele de securitate dintre utilizatori, servicii și infrastructura furnizorului. O vulnerabilitate aparent limitată poate avea consecințe mult mai grave atunci când mecanismele interne de izolare nu funcționează corespunzător.