Weekend plin în București, între concerte uriașe, festivaluri gratuite și ieșiri pentru toată familia. Ce poți face în perioada 12-14 iunie 2026
Bucureștiul intră în weekendul 12-14 iunie 2026 cu unul dintre cele mai aglomerate programe ale începutului de vară. Capitala are concerte mari la Arenele Romane, festival gratuit în Piața Constituției, teatru, evenimente pentru copii, tururi ghidate și obișnuita efervescență de pe Calea Victoriei, care devine din nou una dintre cele mai animate zone ale orașului.
Este genul de weekend în care poți construi un program complet fără să pleci din București: vineri seară ai muzică românească și festival în aer liber, sâmbătă poți trece de la teatru la rock islandez, iar duminică ai de ales între pop electronic spectaculos, activități pentru copii și plimbări prin centrul orașului. Ca de fiecare dată, programul poate suferi modificări, așa că verifică ora finală de acces și regulile organizatorilor înainte să pleci de acasă.
Concerte și festivaluri în aer liber
Cel mai mare eveniment de weekend este Kimaro Festival 2026, programat între 12 și 14 iunie în Piața Constituției. Festivalul are intrare liberă, dar accesul se face pe baza unui pass gratuit, ceea ce înseamnă că trebuie să îți rezervi din timp locul, chiar dacă nu plătești bilet. Programul este construit pe artiști români cunoscuți, cu seri diferite pentru publicuri diferite.
Vineri, 12 iunie, pe scenă sunt programați Mario, Theo Rose și Robin and the Backstabbers, o combinație interesantă între pop, mainstream și alternativ. Sâmbătă, festivalul continuă cu Alex Velea, Ștefan Bănică și Lupii lui Calancea, iar duminică, 14 iunie, finalul îi aduce pe Smiley, Bere Gratis și Trooper. Pentru un weekend de vară, Kimaro este varianta cea mai accesibilă pentru un public larg: ai concerte în aer liber, central, fără cost de intrare, dar cu obligația de a avea pass-ul descărcat.
Tot vineri, 12 iunie, Arenele Romane găzduiesc concertul aniversar Adrian Enache, „De 60 de ori Adrian, o singură energie”. Evenimentul începe seara, iar accesul este anunțat mai devreme, astfel că este o variantă bună pentru cei care preferă un show cu atmosferă de gală, dar într-un spațiu de vară, mai relaxat decât o sală clasică.
Sâmbătă, 13 iunie, Arenele Romane schimbă complet registrul cu KALEO, trupa islandeză care ajunge în premieră în România. Concertul este unul dintre cele mai importante momente rock ale lunii iunie în București, mai ales pentru fanii sound-ului blues-rock, indie și alternativ. Pentru cei care au ascultat „Way Down We Go” ani la rând, acesta este probabil evenimentul de bifat al weekendului.
Duminică, 14 iunie, tot la Arenele Romane, vine Empire of the Sun, cu un concert inclus în turneul „Ask That God”. Trupa australiană este cunoscută pentru felul în care transformă muzica electronică și pop-ul într-un spectacol vizual, cu costume, decoruri și o identitate scenică foarte puternică. Este varianta ideală pentru închiderea weekendului într-o notă spectaculoasă, mai ales dacă preferi concertele care arată ca un show complet, nu doar ca o simplă apariție live.
Teatru, artă și tururi ghidate în centrul orașului
Pentru cei care vor altceva decât concerte, Teatrul Bulandra propune în weekend „OEDIP”, spectacolul semnat de Robert Icke după Sofocle, la Sala Toma Caragiu. Reprezentațiile sunt programate sâmbătă, 13 iunie, la orele 14:00 și 19:00, dar și duminică, 14 iunie, de la ora 14:00. Este o alegere bună dacă vrei o experiență culturală intensă, într-un weekend altfel dominat de muzică și evenimente de exterior.
Tot în zona culturală, ARCUB organizează pe 13 și 14 iunie tururi ghidate cu Lia Perjovschi, de la orele 14:00 și 16:00, la Hanul Gabroveni. Tururile au loc în cadrul expoziției „DRAFT pentru o retrospectivă comună” și oferă acces la contextul din spatele lucrărilor și al dialogului artistic dintre Lia și Dan Perjovschi. Numărul de participanți este limitat, așa că această opțiune se potrivește mai ales celor care preferă evenimentele cu miză culturală clară, într-un cadru mai restrâns.
Pentru o ieșire mai lejeră, Calea Victoriei rămâne una dintre cele mai bune opțiuni de plimbare în weekend. În cadrul programului „Străzi Deschise”, segmentul dintre bulevardul Dacia și Splaiul Independenței devine pietonal în weekenduri, între orele 10:00 și 22:00. Asta înseamnă că poți combina o cafea, o oprire la muzeu, o plimbare prin centru și, eventual, un eveniment de seară, fără să depinzi prea mult de mașină.
Avantajul unui astfel de weekend este că poți lega mai multe experiențe într-o singură zi. De exemplu, sâmbătă poți începe cu un tur ghidat la ARCUB, continua cu o plimbare pe Calea Victoriei, iar seara poți alege între KALEO și Kimaro Festival. Duminică, poți merge la „OEDIP” după-amiaza și încheia ziua la Empire of the Sun sau în Piața Constituției, la ultima seară de Kimaro.
Evenimente pentru copii și ieșiri de familie
Weekendul 12-14 iunie marchează și finalul Festivalului Opera Copiilor 2026, organizat la Opera Comică pentru Copii. Evenimentul se desfășoară în perioada 22 mai – 14 iunie, doar în weekenduri, iar ultima rundă cade exact în acest interval. Pentru familii, este una dintre cele mai bune variante, mai ales pentru că programul include spectacole, ateliere, activități interactive și atracții gândite special pentru cei mici.
Intrarea în curtea festivalului este liberă, iar activitățile cu plată funcționează separat. Practic, poți merge cu copilul chiar și pentru atmosferă, joc, plimbare și câteva activități scurte, fără să transformi ieșirea într-un program rigid de toată ziua. Este o alegere potrivită pentru sâmbătă sau duminică dimineață, înainte ca orașul să devină prea aglomerat.
Pentru familiile care vor să rămână în centru, varianta Calea Victoriei plus o oprire la un muzeu sau la o terasă poate fi mai simplă decât un eveniment cu bilet fix. Bucureștiul are în acel weekend suficiente opțiuni încât să îți adaptezi programul după vreme, energie și vârsta copiilor.
În concluzie, weekendul 12-14 iunie 2026 este unul dintre acele momente în care Bucureștiul arată ca un oraș care chiar are de toate: festival gratuit, concerte mari, rock, pop, teatru, artă contemporană, plimbări pietonale și evenimente pentru copii. Cel mai greu nu va fi să găsești ceva de făcut, ci să alegi la ce renunți.