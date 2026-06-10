Weekend plin în București, între concerte uriașe, festivaluri gratuite și ieșiri pentru toată familia. Ce poți face în perioada 12-14 iunie 2026

Concerte și festivaluri în aer liber

Cel mai mare eveniment de weekend este Kimaro Festival 2026, programat între 12 și 14 iunie în Piața Constituției. Festivalul are intrare liberă, dar accesul se face pe baza unui pass gratuit, ceea ce înseamnă că trebuie să îți rezervi din timp locul, chiar dacă nu plătești bilet. Programul este construit pe artiști români cunoscuți, cu seri diferite pentru publicuri diferite.

Vineri, 12 iunie, pe scenă sunt programați Mario, Theo Rose și Robin and the Backstabbers, o combinație interesantă între pop, mainstream și alternativ. Sâmbătă, festivalul continuă cu Alex Velea, Ștefan Bănică și Lupii lui Calancea, iar duminică, 14 iunie, finalul îi aduce pe Smiley, Bere Gratis și Trooper. Pentru un weekend de vară, Kimaro este varianta cea mai accesibilă pentru un public larg: ai concerte în aer liber, central, fără cost de intrare, dar cu obligația de a avea pass-ul descărcat.

Tot vineri, 12 iunie, Arenele Romane găzduiesc concertul aniversar Adrian Enache, „De 60 de ori Adrian, o singură energie”. Evenimentul începe seara, iar accesul este anunțat mai devreme, astfel că este o variantă bună pentru cei care preferă un show cu atmosferă de gală, dar într-un spațiu de vară, mai relaxat decât o sală clasică.

Sâmbătă, 13 iunie, Arenele Romane schimbă complet registrul cu KALEO, trupa islandeză care ajunge în premieră în România. Concertul este unul dintre cele mai importante momente rock ale lunii iunie în București, mai ales pentru fanii sound-ului blues-rock, indie și alternativ. Pentru cei care au ascultat „Way Down We Go” ani la rând, acesta este probabil evenimentul de bifat al weekendului.

Duminică, 14 iunie, tot la Arenele Romane, vine Empire of the Sun, cu un concert inclus în turneul „Ask That God”. Trupa australiană este cunoscută pentru felul în care transformă muzica electronică și pop-ul într-un spectacol vizual, cu costume, decoruri și o identitate scenică foarte puternică. Este varianta ideală pentru închiderea weekendului într-o notă spectaculoasă, mai ales dacă preferi concertele care arată ca un show complet, nu doar ca o simplă apariție live.

Teatru, artă și tururi ghidate în centrul orașului

Pentru cei care vor altceva decât concerte, Teatrul Bulandra propune în weekend „OEDIP”, spectacolul semnat de Robert Icke după Sofocle, la Sala Toma Caragiu. Reprezentațiile sunt programate sâmbătă, 13 iunie, la orele 14:00 și 19:00, dar și duminică, 14 iunie, de la ora 14:00. Este o alegere bună dacă vrei o experiență culturală intensă, într-un weekend altfel dominat de muzică și evenimente de exterior.

Tot în zona culturală, ARCUB organizează pe 13 și 14 iunie tururi ghidate cu Lia Perjovschi, de la orele 14:00 și 16:00, la Hanul Gabroveni. Tururile au loc în cadrul expoziției „DRAFT pentru o retrospectivă comună” și oferă acces la contextul din spatele lucrărilor și al dialogului artistic dintre Lia și Dan Perjovschi. Numărul de participanți este limitat, așa că această opțiune se potrivește mai ales celor care preferă evenimentele cu miză culturală clară, într-un cadru mai restrâns.