Îți apar la sugestii persoane pe care le cunoști? Ce știm cu adevărat despre algoritmii Facebook și Instagram și mitul vizitelor pe profil
De câțiva ani, una dintre cele mai răspândite teorii despre Facebook și Instagram continuă să circule pe forumuri, grupuri și rețele sociale. Aproape fiecare utilizator a auzit măcar o dată afirmația potrivit căreia persoanele care apar în lista de prieteni sugerați sau în recomandările de conturi sunt, de fapt, cele care îți vizitează cel mai des profilul. Pentru mulți pare mai mult decât o simplă coincidență. Apar foști colegi de liceu pe care nu i-ai căutat de ani de zile, persoane pe care le-ai întâlnit doar o singură dată sau chiar oameni despre care aveai impresia că au dispărut complet din viața ta. De aici și concluzia pe care mulți o trag aproape instinctiv: „sigur mi-au intrat pe profil”.
Este însă această teorie adevărată? Sau este doar unul dintre numeroasele mituri născute în jurul algoritmilor Meta, compania care deține Facebook și Instagram?
Răspunsul nu este atât de simplu pe cât și-ar dori utilizatorii. Nu pentru că Meta ar ascunde existența unei funcții secrete, ci pentru că sistemele moderne de recomandare sunt atât de complexe încât rezultatele lor pot părea, uneori, aproape supranaturale. În realitate, recomandările nu sunt construite în jurul unei singure informații, ci pe baza a sute de semnale digitale care descriu relațiile dintre utilizatori.
Problema este că oamenii încearcă adesea să explice comportamentul unui algoritm folosind logica relațiilor umane. Dacă vezi de mai multe ori aceeași persoană în sugestii, primul impuls este să cauți o explicație personală. Poate te caută. Poate este curios. Poate îți urmărește activitatea. În cele mai multe cazuri însă, explicația este mult mai puțin spectaculoasă.
De unde a apărut teoria că sugestiile dezvăluie cine îți vizitează profilul
Mitul nu este nou. El circula încă din primii ani ai Facebook, într-o perioadă în care platforma începea să introducă recomandările automate de prieteni. Utilizatorii observau că apăreau persoane cunoscute, colegi de muncă sau rude cu care nu interacționaseră niciodată online. Cum algoritmii nu erau explicați public în detaliu, imaginația a completat golurile.
În timp, teoria s-a extins și la Instagram. Mulți utilizatori au început să creadă că ordinea urmăritorilor, conturile sugerate sau persoanele recomandate sunt influențate direct de vizitele pe profil.
În realitate, Meta nu a afirmat niciodată că vizualizarea profilului unei persoane reprezintă un criteriu folosit pentru recomandările de prieteni sau de conturi. Mai mult, compania nu oferă nici măcar o funcție prin care utilizatorii să afle cine le-a vizitat profilul.
Cu toate acestea, mitul continuă să fie alimentat de experiențe aparent convingătoare. Cineva își amintește de un fost coleg, iar câteva ore mai târziu îl vede la sugestii. O altă persoană apare brusc în recomandări după o întâlnire întâmplătoare. Coincidențele sunt suficiente pentru ca teoria să pară credibilă, chiar dacă nu există dovezi care să o susțină.
Ce spune oficial Meta despre sugestiile de prieteni
Compania explică faptul că recomandările sunt generate de sisteme automate care încearcă să identifice persoane pe care este probabil să le cunoști. Printre factorii confirmați se numără prietenii comuni, apartenența la aceleași grupuri, participarea la aceleași evenimente, contactele încărcate voluntar din telefon, informațiile despre educație și locurile de muncă, precum și alte conexiuni existente în rețea.
Nicăieri în documentația publică a Meta nu apare afirmația că simpla vizitare a profilului unui utilizator este folosită pentru a genera sugestii.
Acest aspect este important deoarece internetul este plin de aplicații și site-uri care promit să dezvăluie „cine ți-a vizitat profilul”. În realitate, acestea nu au acces la astfel de informații și folosesc, de regulă, liste generate aleatoriu sau informații deja disponibile prin API-uri limitate. În unele cazuri, asemenea aplicații pot reprezenta chiar un risc de securitate, solicitând acces inutil la conturile utilizatorilor.
Algoritmii sunt mult mai complecși decât credem
Dacă există un lucru pe care Meta l-a demonstrat în ultimii ani, acela este că algoritmii săi sunt capabili să stabilească legături extrem de precise între utilizatori fără a avea nevoie de un singur indiciu decisiv.
Să presupunem că două persoane au lucrat în aceeași companie, au locuit în același cartier, au zeci de prieteni comuni și folosesc aceeași aplicație de mesagerie pentru a comunica cu aceleași persoane. Chiar dacă nu sunt prietene pe Facebook, sistemul poate calcula că probabilitatea unei relații sociale este foarte mare.
Această analiză poartă numele de „graf social”, o reprezentare matematică a relațiilor dintre utilizatori. În loc să privească oamenii individual, algoritmul analizează întreaga rețea de conexiuni și încearcă să identifice legăturile care lipsesc. Din acest motiv, uneori recomandările par incredibil de exacte.
De ce avem impresia că Facebook și Instagram ne „citesc gândurile”
Există momente în care recomandările par imposibil de explicat. Vorbești despre o persoană pe care nu ai mai văzut-o de ani întregi, iar câteva zile mai târziu apare în sugestii. Sau întâlnești pe cineva la un eveniment și îl vezi ulterior printre recomandările platformei.
Psihologii numesc acest fenomen „bias de confirmare”. Creierul uman acordă o importanță uriașă coincidențelor care confirmă ceea ce bănuim deja și ignoră miile de situații în care algoritmul recomandă persoane complet necunoscute.
Cu alte cuvinte, ne amintim recomandările care par misterioase și le uităm rapid pe cele banale.
Acest mecanism psihologic explică parțial de ce teoria vizitelor pe profil este atât de rezistentă. O singură coincidență memorabilă cântărește mai mult în mintea noastră decât sute de exemple care o contrazic.
Cât de multe informații colectează Meta
Adevărata discuție nu ar trebui să fie dacă cineva îți vizitează profilul, ci cât de multe date sunt folosite pentru personalizarea experienței.
Facebook și Instagram analizează interacțiunile cu postările, paginile urmărite, timpul petrecut asupra unui videoclip, reclamele accesate, interesele declarate, conexiunile sociale și multe alte semnale generate de activitatea utilizatorilor.
În acest context, faptul că algoritmul poate identifica persoane pe care le cunoști fără să existe o relație explicită nu mai pare atât de surprinzător. El nu citește gânduri și nici nu urmărește cine îți deschide profilul, ci utilizează volume uriașe de date pentru a calcula probabilități.
Miturile persistă pentru că algoritmii sunt invizibili
Una dintre cele mai mari probleme ale platformelor moderne este lipsa de transparență completă. Utilizatorii văd rezultatul final al algoritmului, dar nu și calculele care au dus la acel rezultat. Acest gol de informație este umplut, inevitabil, de teorii, presupuneri și explicații simplificate.
De-a lungul anilor au circulat nenumărate mituri: că Facebook ascultă permanent conversațiile prin microfon, că ordinea vizualizărilor la Story dezvăluie cine este obsedat de tine, că primele persoane din lista de chat sunt cele care îți urmăresc profilul sau că sugestiile reprezintă o listă secretă a vizitatorilor.
Unele dintre aceste teorii au fost alimentate chiar de coincidențe reale și de faptul că algoritmii folosesc modele predictive foarte performante. Însă o predicție corectă nu înseamnă că sistemul folosește metode misterioase. De cele mai multe ori, explicația este mult mai tehnică și are legătură cu analiza relațiilor dintre milioane de utilizatori.
Facebook și Instagram nu funcționează identic, chiar dacă aparțin aceleiași companii
O confuzie frecventă este aceea că Facebook și Instagram folosesc exact aceiași algoritmi. În realitate, cele două platforme au obiective diferite și, implicit, sisteme de recomandare diferite.
Facebook a fost construit în jurul relațiilor sociale existente. Ideea inițială a rețelei era simplă: să găsești oameni pe care îi cunoști deja și să păstrezi legătura cu ei. Din acest motiv, recomandările de prieteni pun accent pe conexiunile sociale, pe prietenii comuni, pe grupurile din care faci parte și pe informațiile pe care utilizatorii aleg să le ofere despre educație sau locul de muncă.
Instagram, în schimb, s-a transformat treptat într-o platformă de descoperire. Astăzi, mare parte din conținutul pe care îl vede un utilizator provine de la conturi pe care nici măcar nu le urmărește. Algoritmul încearcă permanent să ghicească ce fotografii, videoclipuri sau creatori de conținut ar putea genera interacțiuni.
Același principiu este aplicat și în cazul recomandărilor de conturi. Sistemul încearcă să identifice persoane sau pagini despre care estimează că prezintă interes pentru utilizator, fără ca acest lucru să însemne că între cele două conturi există o relație directă.
De aceea, simplul fapt că vezi aceeași persoană recomandată atât pe Facebook, cât și pe Instagram nu reprezintă dovada unei monitorizări reciproce. Este mult mai probabil ca algoritmii să fi identificat aceleași puncte comune între voi.
Căutările reciproce ridică semne de întrebare, dar nu oferă certitudini
Una dintre cele mai discutate ipoteze este aceea că două persoane care se caută reciproc ajung mai ușor în sugestiile celeilalte.
Meta nu confirmă în mod explicit că istoricul căutărilor este folosit pentru recomandările de prieteni. Totuși, este bine cunoscut faptul că platformele utilizează numeroase semnale privind activitatea utilizatorilor pentru personalizarea experienței. În plus, căutările reprezintă o formă clară de interes față de un anumit cont.
Asta nu înseamnă că dacă ai introdus o singură dată numele unei persoane în bara de căutare, aceasta va primi imediat o notificare sau te va vedea în sugestii. Nici Facebook, nici Instagram nu oferă astfel de informații utilizatorilor.
În schimb, dacă există deja alte elemente comune între două persoane, iar una dintre ele manifestă interes prin căutări sau interacțiuni indirecte, este posibil ca algoritmul să considere că relația este relevantă. Diferența este importantă: vorbim despre o probabilitate calculată de sistem, nu despre o regulă confirmată.
Această nuanță este pierdută adesea în discuțiile de pe internet, unde orice coincidență este interpretată drept dovadă.
De ce apar uneori persoane pe care nu le-ai văzut niciodată
Dacă teoria vizitelor pe profil ar fi adevărată, atunci toate recomandările ar trebui să conțină exclusiv oameni care te cunosc sau care îți urmăresc activitatea. În practică, lucrurile stau cu totul diferit.
Majoritatea utilizatorilor observă constant în sugestii persoane complet necunoscute. Pot proveni din același oraș, pot avea zeci de prieteni comuni sau pot activa în aceleași comunități online, însă utilizatorul nu le-a întâlnit niciodată. Acest lucru reprezintă unul dintre cele mai puternice argumente împotriva mitului.
Algoritmii nu încearcă să răspundă la întrebarea „cine ți-a vizitat profilul?”, ci la întrebarea „pe cine ai avea cele mai mari șanse să cunoști sau să adaugi în rețea?”. Diferența pare subtilă, dar schimbă complet perspectiva.
În multe cazuri, sistemul greșește. Recomandă persoane fără nicio legătură evidentă cu utilizatorul. Alteori nimerește aproape perfect. Aceste succese spectaculoase sunt cele care rămân în memoria oamenilor și alimentează teoriile conspirației despre algoritmi.
Psihologia joacă un rol mai mare decât tehnologia
Dacă ai impresia că algoritmul „te urmărește”, nu ești singurul. Specialiștii în psihologie cognitivă explică de ani buni că oamenii caută în mod natural modele și relații de cauzalitate, chiar și acolo unde ele nu există.
Acest fenomen poartă numele de apofenie: tendința creierului de a identifica tipare în informații aleatorii. El explică de ce unii oameni văd forme în nori, cred că anumite numere le poartă noroc sau sunt convinși că algoritmul le citește intențiile.
În paralel acționează și biasul de confirmare. Dacă ai auzit deja teoria conform căreia sugestiile arată cine îți vizitează profilul, orice recomandare aparent inexplicabilă devine, în mintea ta, o confirmare. În schimb, toate recomandările care nu se potrivesc acestei teorii sunt ignorate.
Aceste mecanisme psihologice nu înseamnă că utilizatorii sunt naivi. Dimpotrivă. Înseamnă doar că mintea umană încearcă permanent să găsească explicații simple pentru sisteme extrem de complicate.
Lipsa de transparență alimentează speculațiile
Meta publică numeroase informații despre modul în care funcționează sistemele sale de recomandare, însă nu dezvăluie formula exactă după care acestea iau decizii. Este o alegere firească din perspectiva unei companii care investește miliarde de dolari în dezvoltarea algoritmilor și care încearcă să prevină manipularea sistemului. Din perspectiva utilizatorilor însă, această lipsă de transparență creează un spațiu ideal pentru speculații.
Atunci când nu înțelegi de ce o anumită persoană apare în recomandări, cea mai la îndemână explicație este una personală: „sigur se uită la profilul meu”. Realitatea este aproape întotdeauna mai banală și implică milioane de calcule automate pe care nici măcar inginerii care dezvoltă algoritmii nu le urmăresc individual pentru fiecare utilizator.
Acesta este și motivul pentru care Meta vorbește despre sisteme bazate pe inteligență artificială și învățare automată. Algoritmii nu folosesc reguli fixe de tipul „dacă utilizatorul A intră pe profilul lui B de cinci ori, recomandă-i unul altuia”. Ei analizează cantități uriașe de date și învață permanent din comportamentul colectiv al utilizatorilor.
Adevărata problemă nu este cine îți vede profilul
Discuția despre vizitatorii profilului ascunde, de fapt, o întrebare mult mai importantă: cât de multe informații oferim voluntar platformelor sociale?
În fiecare zi distribuim fotografii, apreciem postări, urmărim videoclipuri, intrăm în grupuri, comentăm, căutăm persoane și petrecem ore întregi în aplicații. Fiecare dintre aceste acțiuni generează date care sunt utilizate pentru personalizarea experienței.
Nu este nevoie ca Facebook sau Instagram să știe cine îți vizitează profilul pentru a construi o imagine extrem de detaliată despre interesele, obiceiurile și relațiile tale sociale.
Aceasta este adevărata putere a algoritmilor moderni: capacitatea de a face predicții din volume uriașe de informații aparent nesemnificative.
Tocmai de aceea, dezbaterea publică din ultimii ani s-a concentrat din ce în ce mai mult asupra transparenței algoritmilor, a protecției datelor și a modului în care platformele personalizează conținutul, nu asupra mitului vizitelor pe profil.