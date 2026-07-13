Îți apar la sugestii persoane pe care le cunoști? Ce știm cu adevărat despre algoritmii Facebook și Instagram și mitul vizitelor pe profil

Unele dintre aceste teorii au fost alimentate chiar de coincidențe reale și de faptul că algoritmii folosesc modele predictive foarte performante. Însă o predicție corectă nu înseamnă că sistemul folosește metode misterioase. De cele mai multe ori, explicația este mult mai tehnică și are legătură cu analiza relațiilor dintre milioane de utilizatori.

Facebook și Instagram nu funcționează identic, chiar dacă aparțin aceleiași companii

O confuzie frecventă este aceea că Facebook și Instagram folosesc exact aceiași algoritmi. În realitate, cele două platforme au obiective diferite și, implicit, sisteme de recomandare diferite.

Facebook a fost construit în jurul relațiilor sociale existente. Ideea inițială a rețelei era simplă: să găsești oameni pe care îi cunoști deja și să păstrezi legătura cu ei. Din acest motiv, recomandările de prieteni pun accent pe conexiunile sociale, pe prietenii comuni, pe grupurile din care faci parte și pe informațiile pe care utilizatorii aleg să le ofere despre educație sau locul de muncă.

Instagram, în schimb, s-a transformat treptat într-o platformă de descoperire. Astăzi, mare parte din conținutul pe care îl vede un utilizator provine de la conturi pe care nici măcar nu le urmărește. Algoritmul încearcă permanent să ghicească ce fotografii, videoclipuri sau creatori de conținut ar putea genera interacțiuni.

Același principiu este aplicat și în cazul recomandărilor de conturi. Sistemul încearcă să identifice persoane sau pagini despre care estimează că prezintă interes pentru utilizator, fără ca acest lucru să însemne că între cele două conturi există o relație directă.

De aceea, simplul fapt că vezi aceeași persoană recomandată atât pe Facebook, cât și pe Instagram nu reprezintă dovada unei monitorizări reciproce. Este mult mai probabil ca algoritmii să fi identificat aceleași puncte comune între voi.

Căutările reciproce ridică semne de întrebare, dar nu oferă certitudini

Una dintre cele mai discutate ipoteze este aceea că două persoane care se caută reciproc ajung mai ușor în sugestiile celeilalte.

Meta nu confirmă în mod explicit că istoricul căutărilor este folosit pentru recomandările de prieteni. Totuși, este bine cunoscut faptul că platformele utilizează numeroase semnale privind activitatea utilizatorilor pentru personalizarea experienței. În plus, căutările reprezintă o formă clară de interes față de un anumit cont.

Asta nu înseamnă că dacă ai introdus o singură dată numele unei persoane în bara de căutare, aceasta va primi imediat o notificare sau te va vedea în sugestii. Nici Facebook, nici Instagram nu oferă astfel de informații utilizatorilor.

În schimb, dacă există deja alte elemente comune între două persoane, iar una dintre ele manifestă interes prin căutări sau interacțiuni indirecte, este posibil ca algoritmul să considere că relația este relevantă. Diferența este importantă: vorbim despre o probabilitate calculată de sistem, nu despre o regulă confirmată.

Această nuanță este pierdută adesea în discuțiile de pe internet, unde orice coincidență este interpretată drept dovadă.

De ce apar uneori persoane pe care nu le-ai văzut niciodată

Dacă teoria vizitelor pe profil ar fi adevărată, atunci toate recomandările ar trebui să conțină exclusiv oameni care te cunosc sau care îți urmăresc activitatea. În practică, lucrurile stau cu totul diferit.

Majoritatea utilizatorilor observă constant în sugestii persoane complet necunoscute. Pot proveni din același oraș, pot avea zeci de prieteni comuni sau pot activa în aceleași comunități online, însă utilizatorul nu le-a întâlnit niciodată. Acest lucru reprezintă unul dintre cele mai puternice argumente împotriva mitului.

Algoritmii nu încearcă să răspundă la întrebarea „cine ți-a vizitat profilul?”, ci la întrebarea „pe cine ai avea cele mai mari șanse să cunoști sau să adaugi în rețea?”. Diferența pare subtilă, dar schimbă complet perspectiva.

În multe cazuri, sistemul greșește. Recomandă persoane fără nicio legătură evidentă cu utilizatorul. Alteori nimerește aproape perfect. Aceste succese spectaculoase sunt cele care rămân în memoria oamenilor și alimentează teoriile conspirației despre algoritmi.

Psihologia joacă un rol mai mare decât tehnologia

Dacă ai impresia că algoritmul „te urmărește”, nu ești singurul. Specialiștii în psihologie cognitivă explică de ani buni că oamenii caută în mod natural modele și relații de cauzalitate, chiar și acolo unde ele nu există.

Acest fenomen poartă numele de apofenie: tendința creierului de a identifica tipare în informații aleatorii. El explică de ce unii oameni văd forme în nori, cred că anumite numere le poartă noroc sau sunt convinși că algoritmul le citește intențiile.

În paralel acționează și biasul de confirmare. Dacă ai auzit deja teoria conform căreia sugestiile arată cine îți vizitează profilul, orice recomandare aparent inexplicabilă devine, în mintea ta, o confirmare. În schimb, toate recomandările care nu se potrivesc acestei teorii sunt ignorate.

Aceste mecanisme psihologice nu înseamnă că utilizatorii sunt naivi. Dimpotrivă. Înseamnă doar că mintea umană încearcă permanent să găsească explicații simple pentru sisteme extrem de complicate.

Lipsa de transparență alimentează speculațiile

Meta publică numeroase informații despre modul în care funcționează sistemele sale de recomandare, însă nu dezvăluie formula exactă după care acestea iau decizii. Este o alegere firească din perspectiva unei companii care investește miliarde de dolari în dezvoltarea algoritmilor și care încearcă să prevină manipularea sistemului. Din perspectiva utilizatorilor însă, această lipsă de transparență creează un spațiu ideal pentru speculații.

Atunci când nu înțelegi de ce o anumită persoană apare în recomandări, cea mai la îndemână explicație este una personală: „sigur se uită la profilul meu”. Realitatea este aproape întotdeauna mai banală și implică milioane de calcule automate pe care nici măcar inginerii care dezvoltă algoritmii nu le urmăresc individual pentru fiecare utilizator.

Acesta este și motivul pentru care Meta vorbește despre sisteme bazate pe inteligență artificială și învățare automată. Algoritmii nu folosesc reguli fixe de tipul „dacă utilizatorul A intră pe profilul lui B de cinci ori, recomandă-i unul altuia”. Ei analizează cantități uriașe de date și învață permanent din comportamentul colectiv al utilizatorilor.

Adevărata problemă nu este cine îți vede profilul

Discuția despre vizitatorii profilului ascunde, de fapt, o întrebare mult mai importantă: cât de multe informații oferim voluntar platformelor sociale?

În fiecare zi distribuim fotografii, apreciem postări, urmărim videoclipuri, intrăm în grupuri, comentăm, căutăm persoane și petrecem ore întregi în aplicații. Fiecare dintre aceste acțiuni generează date care sunt utilizate pentru personalizarea experienței.

Nu este nevoie ca Facebook sau Instagram să știe cine îți vizitează profilul pentru a construi o imagine extrem de detaliată despre interesele, obiceiurile și relațiile tale sociale.

Aceasta este adevărata putere a algoritmilor moderni: capacitatea de a face predicții din volume uriașe de informații aparent nesemnificative.

Tocmai de aceea, dezbaterea publică din ultimii ani s-a concentrat din ce în ce mai mult asupra transparenței algoritmilor, a protecției datelor și a modului în care platformele personalizează conținutul, nu asupra mitului vizitelor pe profil.