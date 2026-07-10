Facebook și Instagram, în centrul unei noi dispute cu UE. Meta riscă sancțiuni uriașe, acuzația care i se aduce companiei lui Mark Zuckerberg

Comisia Europeană spune că Facebook și Instagram folosesc mecanisme care pot favoriza dependența

Comisia Europeană a publicat concluziile preliminare ale investigației deschise împotriva Meta în baza Digital Services Act (DSA), susținând că platformele Facebook și Instagram utilizează funcții care pot încuraja utilizarea compulsivă.

Printre elementele vizate se numără recomandările personalizate generate de algoritmi, redarea automată a conținutului și sistemul de derulare infinită (infinite scroll), funcții care pot menține utilizatorii conectați perioade îndelungate fără întreruperi.

Executivul european mai afirmă că instrumentele puse la dispoziția adolescenților pentru limitarea timpului petrecut online pot fi ignorate cu ușurință, iar opțiunile de control parental sunt considerate prea complicate pentru mulți părinți, necesitând timp și cunoștințe tehnice pentru a fi configurate eficient.

Potrivit anchetatorilor europeni, Meta ar fi avut la dispoziție date privind obiceiurile de utilizare ale copiilor, inclusiv tendința acestora de a folosi Facebook și Instagram în exces pe timpul nopții, fără să implementeze măsuri suficiente pentru reducerea acestor riscuri.

Ancheta intră într-o etapă decisivă, dar Meta are dreptul la apărare

Aceste concluzii reprezintă al doilea pas oficial al investigației începute în mai 2024 în baza regulamentului european privind serviciile digitale. În această etapă nu a fost emisă încă o decizie finală, iar Meta va putea răspunde acuzațiilor și își va prezenta argumentele înainte ca autoritățile să stabilească eventualele sancțiuni.

Dacă evaluarea preliminară va fi confirmată, compania se poate confrunta cu amenzi de până la 6% din veniturile sale globale anuale, una dintre cele mai severe sancțiuni prevăzute de legislația europeană în domeniul platformelor digitale.

În paralel, Comisia Europeană desfășoară și o altă investigație privind Meta, în care analizează dacă platformele companiei respectă obligațiile referitoare la împiedicarea accesului copiilor prea mici la serviciile sale.