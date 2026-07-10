Facebook și Instagram, în centrul unei noi dispute cu UE. Meta riscă sancțiuni uriașe, acuzația care i se aduce companiei lui Mark Zuckerberg
Uniunea Europeană intensifică presiunea asupra Meta, după ce a ajuns la concluzia preliminară că Facebook și Instagram includ elemente de design care îi pot determina pe copii și adolescenți să petreacă excesiv de mult timp pe platforme. Dacă acuzațiile vor fi confirmate, gigantul american riscă sancțiuni de până la 6% din cifra sa anuală de afaceri la nivel mondial.
În paralel, autoritățile din tot mai multe state încearcă să limiteze impactul rețelelor sociale asupra minorilor, pe fondul îngrijorărilor legate de sănătatea mintală, bullying-ul online și expunerea la conținut nepotrivit, scrie Bloomberg.
Comisia Europeană spune că Facebook și Instagram folosesc mecanisme care pot favoriza dependența
Comisia Europeană a publicat concluziile preliminare ale investigației deschise împotriva Meta în baza Digital Services Act (DSA), susținând că platformele Facebook și Instagram utilizează funcții care pot încuraja utilizarea compulsivă.
Printre elementele vizate se numără recomandările personalizate generate de algoritmi, redarea automată a conținutului și sistemul de derulare infinită (infinite scroll), funcții care pot menține utilizatorii conectați perioade îndelungate fără întreruperi.
Executivul european mai afirmă că instrumentele puse la dispoziția adolescenților pentru limitarea timpului petrecut online pot fi ignorate cu ușurință, iar opțiunile de control parental sunt considerate prea complicate pentru mulți părinți, necesitând timp și cunoștințe tehnice pentru a fi configurate eficient.
Potrivit anchetatorilor europeni, Meta ar fi avut la dispoziție date privind obiceiurile de utilizare ale copiilor, inclusiv tendința acestora de a folosi Facebook și Instagram în exces pe timpul nopții, fără să implementeze măsuri suficiente pentru reducerea acestor riscuri.
Ancheta intră într-o etapă decisivă, dar Meta are dreptul la apărare
Aceste concluzii reprezintă al doilea pas oficial al investigației începute în mai 2024 în baza regulamentului european privind serviciile digitale. În această etapă nu a fost emisă încă o decizie finală, iar Meta va putea răspunde acuzațiilor și își va prezenta argumentele înainte ca autoritățile să stabilească eventualele sancțiuni.
Dacă evaluarea preliminară va fi confirmată, compania se poate confrunta cu amenzi de până la 6% din veniturile sale globale anuale, una dintre cele mai severe sancțiuni prevăzute de legislația europeană în domeniul platformelor digitale.
În paralel, Comisia Europeană desfășoară și o altă investigație privind Meta, în care analizează dacă platformele companiei respectă obligațiile referitoare la împiedicarea accesului copiilor prea mici la serviciile sale.
Presiunea asupra marilor platforme sociale crește în întreaga lume
Investigația europeană face parte dintr-un val mai amplu de măsuri adoptate la nivel internațional împotriva marilor companii din domeniul social media.
Mai multe guverne și autorități de reglementare încearcă să limiteze efectele pe care utilizarea excesivă a platformelor le poate avea asupra minorilor. Printre principalele motive invocate se numără creșterea cazurilor de hărțuire online, accesul la conținut destinat adulților și impactul asupra sănătății psihice a adolescenților.
În Statele Unite, Meta și alte companii din industrie sunt implicate în mii de procese în care sunt acuzate că produsele lor au fost concepute pentru a crea dependență și că au contribuit la agravarea problemelor de sănătate mintală în rândul tinerilor.
Peste 1.300 de districte școlare americane au deschis acțiuni în instanță, susținând că platforme precum Instagram și YouTube afectează mediul educațional și procesul de învățare. În plus, numeroși părinți și tineri au intentat procese individuale, solicitând despăgubiri pentru prejudiciile pe care spun că le-au suferit.
Un prim proces important s-a încheiat în acest an la Los Angeles, unde un juriu a decis că Instagram și YouTube au avut responsabilitate în deteriorarea sănătății mintale a unei tinere de 20 de ani. Instanța a obligat companiile implicate să plătească împreună despăgubiri în valoare de 6 milioane de dolari.