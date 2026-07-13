Dacia automată la mâna a doua: ce verifici în test drive ca să eviți surprize scumpe

Ce urmărești la plecare și în traficul lent

Începe testul cu motorul și transmisia reci. Vânzătorul nu ar trebui să încălzească mașina înainte, deoarece unele simptome sunt mai evidente în primele minute. Selectează pozițiile R și D și observă cât durează până când mașina începe să se miște. O întârziere foarte mare, o lovitură puternică sau necesitatea de a accelera excesiv indică o problemă.

La o cutie robotizată Easy-R, schimbările nu sunt la fel de line precum la un convertizor de cuplu. Transmisia folosește un ambreiaj și actuatoare care efectuează automat operațiunile unui șofer. O scurtă întrerupere a accelerației între trepte poate fi normală. Nu sunt normale însă smuciturile violente, ezitările repetate, mirosul de ambreiaj sau imposibilitatea de a doza plecarea.

În traficul lent, testează manevrele de parcare, mersul în rampă și deplasarea cu viteză foarte mică. Ambreiajul unei transmisii robotizate poate fi uzat, iar actuatorul poate compensa până când ajunge la limită. Dacă mașina tremură, patinează sau oscilează între cuplare și decuplare, verificarea într-un service devine obligatorie.

La un CVT, accelerația poate ridica turația motorului înainte ca viteza să crească proporțional. Acesta este un comportament caracteristic, nu neapărat o patinare. Problema apare când turația fluctuează fără motiv, transmisia produce vibrații, apar zgomote metalice sau mașina răspunde cu întârziere pronunțată.

Cum verifici transmisia la cald și în sarcină

După ce mașina s-a încălzit, accelerează progresiv și apoi mai ferm. Urmărește dacă puterea este transmisă constant, fără întreruperi, șocuri sau martori pe bord. Unele defecțiuni apar numai la cald, când uleiul transmisiei devine mai fluid sau când actuatoarele ajung la temperatura de funcționare.

Testează o urcare și o retrogradare. Cutia trebuie să aleagă o treaptă potrivită fără să intre într-un ciclu repetat de schimbări. La transmisia robotizată, poți folosi modul manual pentru a observa dacă comenzile sunt executate consecvent. Întârzierile ocazionale pot ține de strategie, dar refuzul schimbării sau trecerea în neutru indică o problemă.

Ascultă zgomotele la frână de motor și la schimbarea sensului de deplasare. Un huruit care se modifică în funcție de sarcină poate proveni din rulmenți, diferențial sau transmisie. Pocniturile pot veni și din planetare ori tampoanele grupului motopropulsor, nu doar din cutie, dar costul trebuie clarificat înainte de cumpărare.