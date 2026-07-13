Dacia automată la mâna a doua: ce verifici în test drive ca să eviți surprize scumpe
O Dacia automată second-hand poate fi o alegere comodă pentru trafic urban și drumuri lungi, dar tipul transmisiei contează mai mult decât simpla prezență a literei D pe selector. În funcție de model, an și motorizare, poți întâlni cutii robotizate Easy-R, transmisii cu variație continuă CVT sau sisteme automate asociate motorizărilor hibride.
Fiecare soluție are un comportament specific. O cutie robotizată poate schimba mai lent fără să fie defectă, un CVT poate ține motorul turat constant în accelerație, iar transmisia hibridă poate trece între motorul electric și cel termic într-un mod diferit de o automată clasică. Testul trebuie făcut cu așteptări corecte, dar fără să ignori șocurile, întârzierile și zgomotele care pot anunța reparații costisitoare.
Ce urmărești la plecare și în traficul lent
Începe testul cu motorul și transmisia reci. Vânzătorul nu ar trebui să încălzească mașina înainte, deoarece unele simptome sunt mai evidente în primele minute. Selectează pozițiile R și D și observă cât durează până când mașina începe să se miște. O întârziere foarte mare, o lovitură puternică sau necesitatea de a accelera excesiv indică o problemă.
La o cutie robotizată Easy-R, schimbările nu sunt la fel de line precum la un convertizor de cuplu. Transmisia folosește un ambreiaj și actuatoare care efectuează automat operațiunile unui șofer. O scurtă întrerupere a accelerației între trepte poate fi normală. Nu sunt normale însă smuciturile violente, ezitările repetate, mirosul de ambreiaj sau imposibilitatea de a doza plecarea.
În traficul lent, testează manevrele de parcare, mersul în rampă și deplasarea cu viteză foarte mică. Ambreiajul unei transmisii robotizate poate fi uzat, iar actuatorul poate compensa până când ajunge la limită. Dacă mașina tremură, patinează sau oscilează între cuplare și decuplare, verificarea într-un service devine obligatorie.
La un CVT, accelerația poate ridica turația motorului înainte ca viteza să crească proporțional. Acesta este un comportament caracteristic, nu neapărat o patinare. Problema apare când turația fluctuează fără motiv, transmisia produce vibrații, apar zgomote metalice sau mașina răspunde cu întârziere pronunțată.
Cum verifici transmisia la cald și în sarcină
După ce mașina s-a încălzit, accelerează progresiv și apoi mai ferm. Urmărește dacă puterea este transmisă constant, fără întreruperi, șocuri sau martori pe bord. Unele defecțiuni apar numai la cald, când uleiul transmisiei devine mai fluid sau când actuatoarele ajung la temperatura de funcționare.
Testează o urcare și o retrogradare. Cutia trebuie să aleagă o treaptă potrivită fără să intre într-un ciclu repetat de schimbări. La transmisia robotizată, poți folosi modul manual pentru a observa dacă comenzile sunt executate consecvent. Întârzierile ocazionale pot ține de strategie, dar refuzul schimbării sau trecerea în neutru indică o problemă.
Ascultă zgomotele la frână de motor și la schimbarea sensului de deplasare. Un huruit care se modifică în funcție de sarcină poate proveni din rulmenți, diferențial sau transmisie. Pocniturile pot veni și din planetare ori tampoanele grupului motopropulsor, nu doar din cutie, dar costul trebuie clarificat înainte de cumpărare.
Verifică istoricul de întreținere. Afirmația că uleiul transmisiei este „pe viață” nu înseamnă că poate fi ignorat indiferent de kilometraj și condiții. La CVT, tipul corect de fluid este esențial. Folosirea unui ulei nepotrivit sau lipsa documentelor pentru schimburi reprezintă un risc.
Pentru Easy-R, solicită informații despre ambreiaj, actuator și eventualele recalibrări. Un ambreiaj nou montat fără adaptarea corectă poate funcționa prost. La mașinile hibride, verifică tranzițiile dintre rularea electrică și pornirea motorului termic, precum și eventualele mesaje legate de sistemul hibrid.
Nu te limita la o tură de cinci minute. Un test relevant trebuie să includă oraș, drum mai liber, rampă, mers înapoi și manevre de parcare. Ideal este să conduci suficient încât transmisia să ajungă la temperatura normală.
Înainte de achiziție, citește erorile stocate și cere o verificare dedicată transmisiei. Unele probleme nu aprind permanent martorul, dar rămân în memorie. Costul diagnozei este redus comparativ cu înlocuirea unui actuator, a ambreiajului sau a unei transmisii complete.
O Dacia automată care schimbă diferit față de o automată clasică nu este automat defectă. Totuși, comportamentul trebuie să fie previzibil și repetabil. Șocurile puternice, mirosul de ambreiaj, întârzierile mari și martorii nu trebuie acceptate ca particularități normale ale modelului.