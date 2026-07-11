Facebook refuză să moară în România. Explicația din spatele unui fenomen ignorat

Și totuși, dacă privești România, imaginea este diferită. Nu pentru că românii nu folosesc TikTok sau Instagram dimpotrivă, ci pentru că Facebook continuă să ocupe un loc pe care în multe alte piețe l-a pierdut deja. Nu mai este doar o rețea socială. A devenit un spațiu în care se informează milioane de oameni, unde instituțiile comunică, unde firmele își găsesc clienții și unde se poartă o bună parte din dezbaterea publică.

Facebook nu mai este „la modă”, dar în România rămâne indispensabil

Dacă întrebi un adolescent din Londra sau Amsterdam ce rețea socială folosește cel mai mult, sunt șanse mari să răspundă TikTok, Snapchat sau Instagram. Facebook este văzut de multe ori ca o platformă a generației părinților. Tendința este vizibilă și în statisticile globale, unde timpul petrecut pe TikTok și YouTube continuă să crească.

În România, însă, realitatea este mai nuanțată. Datele din raportul Digital 2026 România arată că Facebook avea o audiență publicitară estimată la aproximativ 10,3 milioane de utilizatori, în timp ce Instagram se situa în jurul a 6 milioane. YouTube ajunge la aproximativ 12,9 milioane de utilizatori, însă Facebook rămâne platforma socială cu cea mai mare influență în viața de zi cu zi.

Acest lucru nu înseamnă că Facebook este cea mai „cool” platformă. În schimb, este cea mai utilă pentru foarte mulți români. Dacă vrei să afli ce se întâmplă în orașul tău, să găsești un instalator, să urmărești pagina primăriei, să participi la un eveniment sau să vinzi o bicicletă, Facebook este încă primul loc în care ajungi.

Această funcționalitate explică de ce platforma rezistă atât de bine. În alte țări, multe dintre aceste activități s-au mutat pe aplicații specializate. În România, ele continuă să fie concentrate într-un singur ecosistem.

România încă își consumă știrile prin Facebook

Un alt motiv pentru care Facebook rămâne atât de important este modul în care funcționează presa românească.

În multe state occidentale, publicațiile încearcă să reducă dependența de rețelele sociale și să își fidelizeze cititorii prin aplicații proprii, newslettere sau abonamente digitale. România a mers pe un drum diferit.