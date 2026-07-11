Facebook refuză să moară în România. Explicația din spatele unui fenomen ignorat
În ultimii ani, aproape fiecare conferință de tehnologie, fiecare raport despre social media și fiecare analiză privind comportamentul online pare să transmită același mesaj: Facebook nu mai este centrul internetului.
În Statele Unite și în multe țări din Europa Occidentală, atenția utilizatorilor s-a mutat către TikTok, Instagram, YouTube Shorts sau chiar către platformele bazate pe inteligență artificială. Tot mai mulți tineri spun că folosesc Google mai rar, preferând să caute informații pe TikTok sau să întrebe ChatGPT.
Și totuși, dacă privești România, imaginea este diferită. Nu pentru că românii nu folosesc TikTok sau Instagram dimpotrivă, ci pentru că Facebook continuă să ocupe un loc pe care în multe alte piețe l-a pierdut deja. Nu mai este doar o rețea socială. A devenit un spațiu în care se informează milioane de oameni, unde instituțiile comunică, unde firmele își găsesc clienții și unde se poartă o bună parte din dezbaterea publică.
Facebook nu mai este „la modă”, dar în România rămâne indispensabil
Dacă întrebi un adolescent din Londra sau Amsterdam ce rețea socială folosește cel mai mult, sunt șanse mari să răspundă TikTok, Snapchat sau Instagram. Facebook este văzut de multe ori ca o platformă a generației părinților. Tendința este vizibilă și în statisticile globale, unde timpul petrecut pe TikTok și YouTube continuă să crească.
În România, însă, realitatea este mai nuanțată. Datele din raportul Digital 2026 România arată că Facebook avea o audiență publicitară estimată la aproximativ 10,3 milioane de utilizatori, în timp ce Instagram se situa în jurul a 6 milioane. YouTube ajunge la aproximativ 12,9 milioane de utilizatori, însă Facebook rămâne platforma socială cu cea mai mare influență în viața de zi cu zi.
Acest lucru nu înseamnă că Facebook este cea mai „cool” platformă. În schimb, este cea mai utilă pentru foarte mulți români. Dacă vrei să afli ce se întâmplă în orașul tău, să găsești un instalator, să urmărești pagina primăriei, să participi la un eveniment sau să vinzi o bicicletă, Facebook este încă primul loc în care ajungi.
Această funcționalitate explică de ce platforma rezistă atât de bine. În alte țări, multe dintre aceste activități s-au mutat pe aplicații specializate. În România, ele continuă să fie concentrate într-un singur ecosistem.
România încă își consumă știrile prin Facebook
Un alt motiv pentru care Facebook rămâne atât de important este modul în care funcționează presa românească.
În multe state occidentale, publicațiile încearcă să reducă dependența de rețelele sociale și să își fidelizeze cititorii prin aplicații proprii, newslettere sau abonamente digitale. România a mers pe un drum diferit.
O mare parte din traficul publicațiilor online continuă să vină din Facebook, iar algoritmul platformei influențează în continuare ce ajunge să fie citit și distribuit. Reuters Institute arată că mediul online și platformele sociale joacă un rol major în consumul de știri din România, inclusiv în perioadele electorale, când rețelele sociale au devenit terenul principal pentru campanii, dezinformare și mobilizare civică.
Această dependență are și efecte secundare. Dacă Facebook modifică algoritmul, impactul se vede imediat în traficul publicațiilor. Dacă o informație falsă începe să circule viral, efectele pot deveni vizibile în doar câteva ore.
În multe privințe, Facebook a devenit pentru România ceea ce televiziunea era acum două decenii: principala poartă prin care milioane de oameni ajung la informație.
TikTok crește spectaculos, dar nu a înlocuit Facebook
Există tentația de a spune că TikTok a „ucis” Facebook. În realitate, cele două platforme sunt folosite pentru lucruri diferite.
TikTok este platforma divertismentului și a descoperirii rapide. Algoritmul îți livrează constant conținut nou, fără să conteze dacă urmărești sau nu creatorul respectiv. Facebook funcționează altfel. Acolo oamenii caută comunități, grupuri locale, anunțuri, pagini oficiale și contacte personale.
România este și una dintre țările europene cu o adopție foarte ridicată a TikTok, estimările publice indicând aproximativ 9 milioane de utilizatori activi. Totuși, creșterea TikTok nu a dus la abandonarea Facebook, ci la o împărțire a rolurilor.
Mulți români petrec timpul liber pe TikTok, dar continuă să intre pe Facebook pentru activități practice. Este o diferență importantă, pe care statisticile brute nu o surprind întotdeauna.
Instituțiile românești încă vorbesc în primul rând pe Facebook
Dacă vrei să vezi cât de puternic este Facebook în România, nu trebuie să te uiți la utilizatori, ci la instituții.
Primării, ministere, poliție, inspectorate școlare, spitale, universități și chiar companii de utilități folosesc Facebook drept principal canal de comunicare. De multe ori, anunțurile importante apar mai întâi pe pagina oficială și abia apoi pe site-ul instituției.
Această practică spune multe despre modul în care autoritățile percep publicul. Ele presupun că cetățenii verifică Facebook mai des decât propriile site-uri.
Este o strategie eficientă pe termen scurt, dar riscantă pe termen lung. Comunicarea publică ajunge astfel dependentă de algoritmii unei companii private americane, care poate modifica oricând regulile jocului.
Mai mult, această dependență îi exclude pe cei care aleg să nu folosească rețelele sociale.
Viitorul internetului românesc nu mai aparține unei singure platforme
În timp ce România încă se bazează puternic pe Facebook, internetul se schimbă rapid.
Inteligența artificială începe să înlocuiască motoarele de căutare pentru multe întrebări simple. Google introduce răspunsuri generate automat. YouTube investește masiv în conținut scurt. TikTok devine motor de căutare pentru generațiile tinere. Instagram pune accent pe video și recomandări bazate pe AI.
În acest context, Facebook riscă să își piardă încet statutul de punct central al internetului.
Nu înseamnă că va dispărea. Probabil va continua să existe mulți ani, însă rolul său va deveni tot mai specializat.
România pare să se afle într-o perioadă de tranziție. Generațiile peste 35-40 de ani folosesc Facebook aproape instinctiv, în timp ce cei foarte tineri își încep experiența online pe TikTok, Instagram sau YouTube. Pentru ei, Facebook este adesea doar locul unde există grupul facultății sau unde părinții distribuie fotografii.
Acest contrast explică de ce România pare, uneori, cu un pas în urma tendințelor globale. Nu pentru că tehnologia ajunge mai târziu aici, ci pentru că utilizatorii găsesc în continuare valoare într-o platformă pe care alții au început deja să o considere depășită.
Paradoxal, acesta ar putea fi și secretul longevității Facebook în România. Platforma nu mai este folosită doar pentru socializare, ci pentru aproape orice: știri, cumpărături, grupuri locale, evenimente, comunicare cu instituțiile și promovarea afacerilor. Atât timp cât niciun competitor nu reușește să ofere toate aceste funcții într-un singur loc, Facebook va continua să joace un rol central în viața digitală a românilor.
Poate că restul lumii pare să fi mers mai departe, dar România demonstrează că succesul unei platforme nu se măsoară doar prin trenduri sau popularitate în rândul tinerilor. Uneori, cea mai importantă tehnologie este cea care rezolvă cele mai multe probleme de zi cu zi. Iar în 2026, pentru milioane de români, Facebook încă face exact acest lucru.